В Роскачестве дали совет при выборе шашлыка

В преддверии майских праздников в магазинах и торговых точках традиционно увеличивается ассортимент готового шашлыка. Как выбрать хорошее мясо для пикника, рассказали RT в Роскачестве.

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«При покупке готового шашлыка в первую очередь необходимо обратить внимание на условия хранения и дату изготовления продукта. Для хранения такого скоропортящегося продукта, как шашлык в маринаде, необходимо наличие холодильного оборудования и соблюдение температуры в пределах не выше +6 °C. Дата изготовления должна быть максимально близкой к моменту покупки, чтобы вы были уверены, что мясо не простояло долгое время на полке в магазине», — посоветовали в организации.

Отмечается, что внешне мясо должно быть естественного цвета без серого оттенка. Для поездки за город необходимо предусмотреть перевозку в условиях холодильника или с хладоэлементами, также важно обратить внимание на размер кусочков.

«Они должны быть максимально однородны, чтобы шашлык было удобно нанизывать на шампур. Это позволит обеспечить равномерную обжарку мяса на огне, а значит, получить вкусный и безопасный продукт в готовом виде. Также внимательно стоит отнестись к запаху — несвежий аромат невозможно замаскировать никакими добавками и рецептурными ингредиентами», — объяснили эксперты.

Но даже если он будет слабым у сырого шашлыка, то в готовом виде запах и вкус испорченного продукта не заметить не получится, предупредили специалисты. Есть такое мясо опасно для здоровья, добавили они.

«Проверьте упаковку — она должна быть целой и с чёткой маркировкой. На этикетке производителя должны быть прописаны условия хранения и сроки годности продукции, её наименование и способы приготовления. Покупайте только в местах, где шашлык хранится в холодильнике, а не лежит на открытом воздухе. Если продукт маринуется и готовится на месте, обращайте внимание на соблюдение элементарных санитарных правил и гигиены», — посоветовала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Елена Спеценко.

Ранее шеф-повар Василий Емельяненко в беседе с RT рассказал, какие овощи и мясо лучше выбрать в преддверии сезона шашлыков на природе.