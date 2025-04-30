Президент шашлыков раскрыл особенности приготовления блюда

Майские праздники - традиционное время для посиделок с семьей и друзьями под шашлыки. Рецептов приготовления шашлыков в Интернете можно найти великое множество. Но дьявол, как известно, кроется в деталях - одним неловким движением можно испортить любимое блюдо, а заодно и настроение себе и гостям. "РГ" попросила президента "Лиги шашлыка" Валерия Мальцева поделиться советами, как сделать шашлык наверняка вкусным.

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Чего точно делать нельзя - так это готовить шашлык на крашеных дровах (например, из забора) или хвойных дровах. Это принципиально важно, потому что выделяющиеся при жарке смолы от хвойных пород или от крашеных дров в любом случае оседают потом на продукте. Не хочется же вам жевать елку?

Очень важно использовать правильный уголь. Сейчас в продаже появилось довольно много угля из деревьев фруктовых пород - яблоня, абрикос, вишня.

«Я бы рекомендовал попробовать как раз такой уголь - он дает великолепный аромат, приятный привкус готовому шашлыку», — говорит Мальцев.

Стоит опасаться готовить мясо на ветках кустарников (пусть даже толстых), потому что крыжовник, смородина могут дать горечь мясу.

Что касается самого мяса, эксперт советует поэкспериментировать - попробовать, например, перемежать обычный куриный шашлык (куриные ноги, бедра, грудку, крылышки) кусочками бараньего курдюка. Получится необыкновенно интересный вкус и аромат.

При этом Мальцев советует внимательно относиться к размерам кусков мяса для шашлыка. Не надо слишком мельчить. Стандартный подходящий размер мясного кусочка - со спичечный коробок. Такое мясо легче прожаривается и меньше высыхает. Если же кому-то нравятся большие куски мяса, то здесь есть определенная опасность: например, свиное мясо внутри может оказаться не прожарено, а непрожаренная свинина опасна для здоровья.

Сейчас одним из самых модных маринадов является маринад из киви. Но Мальцев предупреждает: из киви получается довольно агрессивный маринад. Поэтому мариновать в нем шашлык эксперт рекомендует не больше 15-20 минут. Иначе мясо вообще "разволокнится" и будет абсолютно невкусным, есть его будет невозможно.

В целом же Мальцев не рекомендует использовать мокрые маринады на основе вина или того хлеще с добавлением уксуса.

«Пробуйте готовить мясо в пряных травах, горчице или на густой аджике», — советует он.

Ну, а тем, кто любит свои собственные соленья, можно попробовать замариновать мясо в оставшемся рассоле, но тоже недолго. Любое маринование не должно продолжаться дольше 4-5 часов, иначе получится слишком насыщенный маринадный вкус, который отобьет естественный вкус мяса.

Тех, кто любит кисломолочные маринады или маринады на основе майонеза, или из смеси майонеза и кетчупа, эксперт тем более предостерегает от слишком долгого маринования в такой среде.

«Мясо закисляется, и структура его меняется. Более того, мясо может испортиться гораздо быстрее, чем при других видах маринования», — поясняет Мальцев.

Любителям подобного рода маринадов он советует поменять его на минеральную воду - сильно газированную, но без излишней минерализации, чтобы опять же не испортить вкус шашлыка.