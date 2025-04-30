Журналисты поделились рецептами маринада для мяса

Близятся длинные майские праздники – самая лучшая пора для выездов на дачу или на пикник. Главные редакторы СМИ холдинга «Дон-медиа» и журналисты поделились фирменными рецептами маринадов для мяса.

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Остро-сладкие «Крылья советов»

Рецепт подойдет для тех, у кого на участке есть тандыр. Секретом приготовления поделился главный редактор ИА «ДОН 24» Виктор Серпионов.

Понадобятся куриные крылья, лук, соль и перец, растительное масло, мед, сушеные молотые чеснок, паприка и перец чили.

Процесс приготовления делится на два этапа.

«Сначала перемешиваю крылышки с нарезанным луком, солю и перчу, оставляю на несколько часов. За полчаса до приготовления убираю лук и смазываю крылья маринадом из растительного масла, меда, сушеных чеснока, паприки и перца чили», – рассказал он.

Крылышки следует отправить в тандыр примерно на 15 минут.

«У вас вопрос, почему название блюда совпадает с названием футбольного клуба? С футболом никакой связи нет. Просто, когда гости пробуют, то начинают давать много советов, как улучшить рецепт», – добавил Серпионов.

Экзотика

В семье главного редактора газеты «Молот» Каролины Стрельцовой за шашлыки обычно отвечает муж. На самой Каролине – наведение уюта, сервировка и приглашение гостей. Но бывают и исключения.

Для ее лайфхака вам понадобятся только мясо, соль и... киви.

«За все происходящее в радиусе нашей мангальной зоны у нас отвечает супруг. Он и выбирает мясо, и маринует его, и жарит шашлык. Я только мою шампуры, сервирую стол и приглашаю гостей (как правило, не меньше дюжины, иначе зачем тогда это все). Но иногда, когда есть настроение, могу замариновать шашлык, правда, это случается раз в пятилетку. Для этого мне нужны только соль и киви, причем они должны быть мягкими. Очищаем их от кожуры, размягчаем, равномерно смешиваем с мясом и оставляем на полчаса. Шашлык получается очень мягкий и нежный», – рассказала она.

Минимализм и маринад с секретом

Своими рецептами поделился коллектив телеканала «ДОН 24». Главный редактор Вера Пожидаева рассказала, как быстро подготовить мясо, если пикник организовался незапланировано.

Нужны: мясо, минеральная вода, соль, специи и лук.

«Действуем быстро: мясо режем крупными аппетитными кусками, лук – кольцами. Лук мнем, надо ускорить сокоотделение. Готовим маринад с секретом: берем минералку, добавляем в нее любимые специи, соль, хорошо перемешиваем и заливаем мясо с луком. Отдыхаем и предвкушаем», – говорит она.

Пузырьки газа раскрывают мясо для пряных вкусов и ароматов за пару часов вместо классических шести-восьми. По истечении этого времени можно приступать к жарке.

Ведущий программы «Вершки и корешки» Дмитрий Кочур для своего рецепта советует взять свиную шею с прослойкой жира. Потребуются мясо, лук, соль, черный перец, нежирный кефир. Для подачи нужен тонкий лаваш.

«Допустим, мяса 2 кг. Тогда достаточно одной большой луковицы, которую нарезаем небольшими кубиками, солим и мнем. Потому что нужно, чтобы лук пустил сок, много сока. Перемешиваем лук с мясом, добавляем черный молотый перец, по вкусу, и если надо, досаливаем. Затем заливаем нежирным кефиром, литра хватит, даже много. Все, маринуем полтора-два часа. Как раз тем временем готовим мангал», – поделился он.

В мангале должно быть много жара. Кочур советует не скупиться и положить побольше углей. Лишние можно отгрести, а вот нажечь новые будет проблематично.

«Расстояние между углями и мясом – 8-10 см. Пока они прогорают, нанизываем мясо. Нанизываем его вплотную, но не трамбуем, чтобы прожаривалось равномерно. Переворачиваем часто, я ориентируюсь по интенсивности шипения капающего жирка. Следим, чтобы не было открытого огня. Но важно и не пересушить, мясо должно быть сочным. Снимаю мясо в глубокую глиняную чашу, выстеленную тонким лавашом, он пропитается соком», – так завершается шашлычный ритуал от Дмитрия Кочура.

А вот шеф-редактор программы «Новости» телеканала «ДОН 24» Александр Кучица выступает за минимализм.

Понадобятся: свинина, соль, перец, лук и тан.

«Я за минимализм: соль, перец и лук. Главное – не жалейте лука! А для сливочности вкуса и размягчения мяса я добавляю тан. Лучше оставить мариноваться будущий шашлык на всю ночь. Но вообще, если время поджимает, хватит и трех часов. Такой маринад хорошо подходит к свинине, будь то шейка, бедро или антрекоты», – поделился он.

Главное – не мариновать!

На радио «ФМ-на Дону» предпочитают делать шашлык по классическому рецепту и не экспериментировать.

Для этого рецепта потребуются специи, лук и мясо, лучше свинина.