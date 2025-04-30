Какую готовую еду чаще всего приобретают покупатели в России

Готовая еда продолжает набирать популярность среди российских потребителей. Согласно данным, полученным с помощью Потребительской панели РОМИР, наибольшим спросом среди россиян пользуются салаты, которые составляют около 39% всех трат в сегменте готовой еды (результаты исследования есть в распоряжении Sostav).

На втором месте по тратам — вторые блюда, на долю которых приходится 19% расходов. Следующими в списке идут закуски с долей 10%, затем суши-онигири (7%), а также завтраки (6%) и первые блюда (5%).

При анализе расходов покупателей аналитики установили, что 5% всех трат идут на готовую еду, при этом значимую часть денег приносят покупатели в возрасте 58 лет и старше. Из бюджета представителей этой возрастной группы на готовую еду уходит 13%, что значительно больше, чем у более молодых россиян.

«Скорее всего, это отражает тренд на сбалансированное питание у старшего населения, так как здоровые блюда широко представлены среди готовой еды», — пояснила директор по работе с клиентами РОМИР Маргарита Абрамкина.

Исследование Института человека РОМИР (отчет есть у Sostav) показало, что при выборе заведения общественного питания россияне ориентируются на несколько ключевых факторов. Причем эти факторы соотечественники принимают во внимание как при поиске места для повседневного обеда, так и для перекуса.

Наибольшее значение для большинства респондентов имеют доступность цен (63%) и качество продуктов (57%). Важными характеристиками также являются чистота и уют помещения (51%), скорость обслуживания (48%) и удобство расположения (43%).

В зависимости от цели визита требования к заведению могут меняться. При выборе места для регулярных обедов россияне ценят приятную атмосферу (38%), а также приветливый и внимательный персонал (40%). Для семейных встреч в приоритете места с широким выбором блюд (45%), меню и зоной для детей (23%). Для перекуса важно быстрое обслуживание (53%).

Однако есть факторы, которые могут оттолкнуть потребителей. Основными причинами отказа от посещения заведения может стать низкое качество пищи (64%), несоответствие санитарным нормам и грязь (63%), плохое обслуживание (57%), неприятный вкус блюд (56%) и высокие цены (51%).

«Интересно, что мужчин и россиян младшего возраста также может оттолкнуть отсутствие доставки. Влияние качественного маркетинга усиливается: молодежь может отказаться от заведения, если им не понравилась реклама», — резюмировала Маргарита Абрамкина.

Согласно данным сервиса «Купер», с января по февраль 2025 года продажи в сегменте e-grocery выросли на 10−15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ресторанная доставка прибавила только 5−7%.