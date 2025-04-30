Бренд-шеф рассказал, как правильно готовить морепродукты на огне

Рыбу и морепродукты при жарке на мангале легко пересушить, в этом они похожи на мясо курицы. Секретами приготовления блюд поделился бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

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По его словам, с морепродуктами главное — не переусердствовать. Если шашлык из мяса готовится 12–13 минут, то рыба — 10 минут.

— Если мы берем, скажем, семгу, осетрину: корочка появилась — все, снимаем с огня. Даем полежать, и она дойдет сама. Будет сочная, нежная. Как и с курицей: главное — не пересушить, — советует Прокофьев.

Он уточнил, что если готовить шашлык из курицы, то лучше всего подойдет бедро или филе бедра. Блюдо получится намного сочнее, чем из грудки, сообщает РИАМО.

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