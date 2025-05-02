Как приготовить и правильно есть вьетнамский суп фо бо
Фо бо: что это за блюдо и какие ингредиенты для него нужны
Фо бо - традиционный вьетнамский суп на концентрированном говяжьем бульоне с ярко выраженным вкусом и ароматом пряностей.
Основные ингредиенты для приготовления супа:
- Рисовая лапша (фо)
- Говядина (обычно используется говяжья грудинка, филе или ребра)
- Бульон (приготовленный на основе говядины и различных специй)
- Лук
- Имбирь
- Специи (анис, корица, гвоздика, кардамон)
- Соевый соус
- Лайм
- Свежие травы (базилик, мята, кинза)
- Перец чили
Фо бо: калорийность и состав
Калорийность фо бо варьируется в зависимости от ингредиентов и способа приготовления. В среднем, на 100 граммов классического варианта супа приходится около 70-100 калорий. Порция (примерно 400-500 граммов) может содержать от 280 до 500 калорий.
В классической версии фо бо:
- Белки: 15-20 граммов
- Жиры: 5-10 граммов
- Углеводы: 40-50 граммов
Эти цифры могут изменяться в зависимости от используемых ингредиентов и их количества.
Рецепт фо бо от шеф-повара с пошаговой инструкцией
Бренд-шеф сети ресторанов KITANA Asia Grill и "Пинг Понг" Рустам Самедов рассказал, как приготовить блюдо в домашних условиях.
"Готовится суп фо бо в несколько этапов. Говяжий бульон необходимо сварить заранее и дать ему настояться от 1,5 до 8 часов", - советует Рустам Самедов.
Этап 1. Говяжий бульон
Ингредиенты:
- говяжьи кости - 5 кг;
- приправа Дашида - 15-20 г;
- курица - 1 кг;
- морковь - 250 г;
- лук - 250 г;
- стебель сельдерея - 100 г;
- чеснок - 1-2 зубчика;
- тимьян - 7 г;
- петрушка - 1 веточка;
- вода - 8,5 л;
- соль - по вкусу;
- лед - 1,5 кг.
Способ приготовления:
- Запекайте кости и овощи до золотистого цвета в духовке при 220°С в течение 35-40 минут.
- Затем залейте водой кости, овощи и курицу, доведите до кипения и добавьте все приправы из списка.
- Посолите и варите 8 часов на медленном огне, постоянно снимая пену.
- По истечении указанного времени выключите плиту и добавьте лед. Это поможет осветлить бульон и усилить вкус всех ингредиентов.
- Доведите до кипения и варите не менее 40 минут.
- Оставьте бульон настаиваться на ночь.
- Утром пропустите через сито, аккуратно переливая с помощью половника, чтобы не переворачивать бульон.
Этап 2. Бульон фо бо
Ингредиенты:
- бульон концентрированный фо бо (жидкий, продается в магазинах) - 500 гр;
- говяжий бульон (см. этап 1) - 4 л;
- кардамон - 1 щепотка;
- имбирь неочищенный - 50 гр;
- бадьян - 1 щепотка;
- корица - 1 щепотка;
- кориандр - 1 щепотка;
- лемонграсс - 25 гр.
Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты и довести до кипения.
- Затем остудить и настоять 8 часов.
- Бульон процедить через сито.
Этап 3. Приготовление супа фо бо
Ингредиенты на 1 порцию:
- бульон (см. этап 2) - 300 мл;
- лапша яичная китайская ланьчжоу - 40 г;
- корень имбиря - 8 г;
- соус чили - 10 г;
- ростки маша свежие - 10 г;
- отварная говядина - 70 г;
- свежая мята - 2-3 листочка;
- кинза - 1 веточка;
- лайм - по вкусу;
- зеленый лук - 1 стебель;
- уксус 9% - 10 г;
- перец тайский чили - 5 г.
Способ приготовления:
- Разогрейте бульон.
- Отварите лапшу в подсоленной воде 3 минуты. Если вы не планируете сразу подавать блюдо, после варки опустите лапшу в воду со льдом, чтобы сбить температуру, после выложите в чашку. В таком виде ее можно будет хранить до 12 часов.
- Нарежьте корень имбиря тонкой соломкой, смешайте уксус с перцем чили, нарезанным тонкими слайсами.
- Нарежьте мяту, кинзу, ростки маша мелкой соломкой.
- Нарежьте отварную говядину тонкими слайсами.
- В отдельные соусники выложите нарезанный имбирь, соус чили, лайм, уксус с перцем чили.
- Выложите лапшу в глубокую тарелку, сверху положите нарезанную говядину.
- Залейте горячим бульоном и посыпьте мятой, кинзой и ростками маша.
Все остальные ингредиенты остаются отдельно в соусниках, чтобы каждый мог сам довести свой суп до нужной остроты и кислотности.
Рецепт легкого фо бо с курицей
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе
- 200 г рисовой лапши
- 1 л куриного бульона
- 1 луковица
- Имбирь по вкусу
- Специи по вкусу
- Кинза, мята, ростки сои, зеленый лук по вкусу
Приготовление:
- Варите куриный бульон до готовности курицы, затем выньте ее и нарежьте, добавьте в бульон.
- Добавьте нарезанный лук и имбирь в бульон, варите еще 10 минут.
- Отварите рисовую лапшу.
- Подавайте с курицей, лапшой и свежими травами: кинзой, мятой, зеленым луком. Уксус, соевый соус и соус чили подается отдельно - каждый добавляет их по вкусу.
Полезные советы для самостоятельного приготовления фо бо:
- Используйте свежие ингредиенты для достижения лучшего вкуса.
- Не забывайте о специях - они придают блюду характерный аромат.
- Экспериментируйте с добавлением различных трав и овощей.
Как правильно едят фо бо
Фо бо обычно подают горячим в большой миске. Чтобы насладиться этим блюдом в полной мере, следуйте следующим рекомендациям:
- Перемешайте все ингредиенты
- Используйте не только ложку, но и палочки для еды - это традиционный способ употребления фо бо.
- Сначала попробуйте бульон, чтобы оценить его вкус.
- Добавьте по вкусу лайм, острые соусы для пикантности. Кстати, советуем сначала свериться со шкалой жгучести перцев и соусов Сковилла.
- Не забывайте о свежих травах - они придают блюду свежесть и аромат.