Как приготовить и правильно есть вьетнамский суп фо бо

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Фо бо: что это за блюдо и какие ингредиенты для него нужны

Как приготовить и правильно есть вьетнамский суп фо бо
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Фо бо - традиционный вьетнамский суп на концентрированном говяжьем бульоне с ярко выраженным вкусом и ароматом пряностей.

Основные ингредиенты для приготовления супа:

  • Рисовая лапша (фо)
  • Говядина (обычно используется говяжья грудинка, филе или ребра)
  • Бульон (приготовленный на основе говядины и различных специй)
  • Лук
  • Имбирь
  • Специи (анис, корица, гвоздика, кардамон)
  • Соевый соус
  • Лайм
  • Свежие травы (базилик, мята, кинза)
  • Перец чили

Фо бо: калорийность и состав

Калорийность фо бо варьируется в зависимости от ингредиентов и способа приготовления. В среднем, на 100 граммов классического варианта супа приходится около 70-100 калорий. Порция (примерно 400-500 граммов) может содержать от 280 до 500 калорий.

В классической версии фо бо:

  • Белки: 15-20 граммов
  • Жиры: 5-10 граммов
  • Углеводы: 40-50 граммов

Эти цифры могут изменяться в зависимости от используемых ингредиентов и их количества.

Рецепт фо бо от шеф-повара с пошаговой инструкцией

Бренд-шеф сети ресторанов KITANA Asia Grill и "Пинг Понг" Рустам Самедов рассказал, как приготовить блюдо в домашних условиях.

"Готовится суп фо бо в несколько этапов. Говяжий бульон необходимо сварить заранее и дать ему настояться от 1,5 до 8 часов", - советует Рустам Самедов.

Этап 1. Говяжий бульон

Ингредиенты:

  • говяжьи кости - 5 кг;
  • приправа Дашида - 15-20 г;
  • курица - 1 кг;
  • морковь - 250 г;
  • лук - 250 г;
  • стебель сельдерея - 100 г;
  • чеснок - 1-2 зубчика;
  • тимьян - 7 г;
  • петрушка - 1 веточка;
  • вода - 8,5 л;
  • соль - по вкусу;
  • лед - 1,5 кг.

Способ приготовления:

  • Запекайте кости и овощи до золотистого цвета в духовке при 220°С в течение 35-40 минут.
  • Затем залейте водой кости, овощи и курицу, доведите до кипения и добавьте все приправы из списка.
  • Посолите и варите 8 часов на медленном огне, постоянно снимая пену.
  • По истечении указанного времени выключите плиту и добавьте лед. Это поможет осветлить бульон и усилить вкус всех ингредиентов.
  • Доведите до кипения и варите не менее 40 минут.
  • Оставьте бульон настаиваться на ночь.
  • Утром пропустите через сито, аккуратно переливая с помощью половника, чтобы не переворачивать бульон.

Этап 2. Бульон фо бо

Ингредиенты:

  • бульон концентрированный фо бо (жидкий, продается в магазинах) - 500 гр;
  • говяжий бульон (см. этап 1) - 4 л;
  • кардамон - 1 щепотка;
  • имбирь неочищенный - 50 гр;
  • бадьян - 1 щепотка;
  • корица - 1 щепотка;
  • кориандр - 1 щепотка;
  • лемонграсс - 25 гр.

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты и довести до кипения.
  2. Затем остудить и настоять 8 часов.
  3. Бульон процедить через сито.

Этап 3. Приготовление супа фо бо

Ингредиенты на 1 порцию:

  • бульон (см. этап 2) - 300 мл;
  • лапша яичная китайская ланьчжоу - 40 г;
  • корень имбиря - 8 г;
  • соус чили - 10 г;
  • ростки маша свежие - 10 г;
  • отварная говядина - 70 г;
  • свежая мята - 2-3 листочка;
  • кинза - 1 веточка;
  • лайм - по вкусу;
  • зеленый лук - 1 стебель;
  • уксус 9% - 10 г;
  • перец тайский чили - 5 г.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте бульон.
  2. Отварите лапшу в подсоленной воде 3 минуты. Если вы не планируете сразу подавать блюдо, после варки опустите лапшу в воду со льдом, чтобы сбить температуру, после выложите в чашку. В таком виде ее можно будет хранить до 12 часов.
  3. Нарежьте корень имбиря тонкой соломкой, смешайте уксус с перцем чили, нарезанным тонкими слайсами.
  4. Нарежьте мяту, кинзу, ростки маша мелкой соломкой.
  5. Нарежьте отварную говядину тонкими слайсами.
  6. В отдельные соусники выложите нарезанный имбирь, соус чили, лайм, уксус с перцем чили.
  7. Выложите лапшу в глубокую тарелку, сверху положите нарезанную говядину.
  8. Залейте горячим бульоном и посыпьте мятой, кинзой и ростками маша.

Все остальные ингредиенты остаются отдельно в соусниках, чтобы каждый мог сам довести свой суп до нужной остроты и кислотности.

Рецепт легкого фо бо с курицей

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе
  • 200 г рисовой лапши
  • 1 л куриного бульона
  • 1 луковица
  • Имбирь по вкусу
  • Специи по вкусу
  • Кинза, мята, ростки сои, зеленый лук по вкусу

Приготовление:

  1. Варите куриный бульон до готовности курицы, затем выньте ее и нарежьте, добавьте в бульон.
  2. Добавьте нарезанный лук и имбирь в бульон, варите еще 10 минут.
  3. Отварите рисовую лапшу.
  4. Подавайте с курицей, лапшой и свежими травами: кинзой, мятой, зеленым луком. Уксус, соевый соус и соус чили подается отдельно - каждый добавляет их по вкусу.

Полезные советы для самостоятельного приготовления фо бо:

  • Используйте свежие ингредиенты для достижения лучшего вкуса.
  • Не забывайте о специях - они придают блюду характерный аромат.
  • Экспериментируйте с добавлением различных трав и овощей.

Как правильно едят фо бо

Фо бо обычно подают горячим в большой миске. Чтобы насладиться этим блюдом в полной мере, следуйте следующим рекомендациям:

  • Перемешайте все ингредиенты
  • Используйте не только ложку, но и палочки для еды - это традиционный способ употребления фо бо.
  • Сначала попробуйте бульон, чтобы оценить его вкус.
  • Добавьте по вкусу лайм, острые соусы для пикантности. Кстати, советуем сначала свериться со шкалой жгучести перцев и соусов Сковилла.
  • Не забывайте о свежих травах - они придают блюду свежесть и аромат.
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