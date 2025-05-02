Как приготовить и правильно есть вьетнамский суп фо бо

Фо бо: что это за блюдо и какие ингредиенты для него нужны

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Фо бо - традиционный вьетнамский суп на концентрированном говяжьем бульоне с ярко выраженным вкусом и ароматом пряностей.

Основные ингредиенты для приготовления супа:

Рисовая лапша (фо)

Говядина (обычно используется говяжья грудинка, филе или ребра)

Бульон (приготовленный на основе говядины и различных специй)

Лук

Имбирь

Специи (анис, корица, гвоздика, кардамон)

Соевый соус

Лайм

Свежие травы (базилик, мята, кинза)

Перец чили

Фо бо: калорийность и состав

Калорийность фо бо варьируется в зависимости от ингредиентов и способа приготовления. В среднем, на 100 граммов классического варианта супа приходится около 70-100 калорий. Порция (примерно 400-500 граммов) может содержать от 280 до 500 калорий.

В классической версии фо бо:

Белки: 15-20 граммов

Жиры: 5-10 граммов

Углеводы: 40-50 граммов

Эти цифры могут изменяться в зависимости от используемых ингредиентов и их количества.

Рецепт фо бо от шеф-повара с пошаговой инструкцией

Бренд-шеф сети ресторанов KITANA Asia Grill и "Пинг Понг" Рустам Самедов рассказал, как приготовить блюдо в домашних условиях.

"Готовится суп фо бо в несколько этапов. Говяжий бульон необходимо сварить заранее и дать ему настояться от 1,5 до 8 часов", - советует Рустам Самедов.

Этап 1. Говяжий бульон

Ингредиенты:

говяжьи кости - 5 кг;

приправа Дашида - 15-20 г;

курица - 1 кг;

морковь - 250 г;

лук - 250 г;

стебель сельдерея - 100 г;

чеснок - 1-2 зубчика;

тимьян - 7 г;

петрушка - 1 веточка;

вода - 8,5 л;

соль - по вкусу;

лед - 1,5 кг.

Способ приготовления:

Запекайте кости и овощи до золотистого цвета в духовке при 220°С в течение 35-40 минут.

Затем залейте водой кости, овощи и курицу, доведите до кипения и добавьте все приправы из списка.

Посолите и варите 8 часов на медленном огне, постоянно снимая пену.

По истечении указанного времени выключите плиту и добавьте лед. Это поможет осветлить бульон и усилить вкус всех ингредиентов.

Доведите до кипения и варите не менее 40 минут.

Оставьте бульон настаиваться на ночь.

Утром пропустите через сито, аккуратно переливая с помощью половника, чтобы не переворачивать бульон.

Этап 2. Бульон фо бо

Ингредиенты:

бульон концентрированный фо бо (жидкий, продается в магазинах) - 500 гр;

говяжий бульон (см. этап 1) - 4 л;

кардамон - 1 щепотка;

имбирь неочищенный - 50 гр;

бадьян - 1 щепотка;

корица - 1 щепотка;

кориандр - 1 щепотка;

лемонграсс - 25 гр.

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты и довести до кипения. Затем остудить и настоять 8 часов. Бульон процедить через сито.

Этап 3. Приготовление супа фо бо

Ингредиенты на 1 порцию:

бульон (см. этап 2) - 300 мл;

лапша яичная китайская ланьчжоу - 40 г;

корень имбиря - 8 г;

соус чили - 10 г;

ростки маша свежие - 10 г;

отварная говядина - 70 г;

свежая мята - 2-3 листочка;

кинза - 1 веточка;

лайм - по вкусу;

зеленый лук - 1 стебель;

уксус 9% - 10 г;

перец тайский чили - 5 г.

Способ приготовления:

Разогрейте бульон. Отварите лапшу в подсоленной воде 3 минуты. Если вы не планируете сразу подавать блюдо, после варки опустите лапшу в воду со льдом, чтобы сбить температуру, после выложите в чашку. В таком виде ее можно будет хранить до 12 часов. Нарежьте корень имбиря тонкой соломкой, смешайте уксус с перцем чили, нарезанным тонкими слайсами. Нарежьте мяту, кинзу, ростки маша мелкой соломкой. Нарежьте отварную говядину тонкими слайсами. В отдельные соусники выложите нарезанный имбирь, соус чили, лайм, уксус с перцем чили. Выложите лапшу в глубокую тарелку, сверху положите нарезанную говядину. Залейте горячим бульоном и посыпьте мятой, кинзой и ростками маша.

Все остальные ингредиенты остаются отдельно в соусниках, чтобы каждый мог сам довести свой суп до нужной остроты и кислотности.

Рецепт легкого фо бо с курицей

Ингредиенты:

300 г куриного филе

200 г рисовой лапши

1 л куриного бульона

1 луковица

Имбирь по вкусу

Специи по вкусу

Кинза, мята, ростки сои, зеленый лук по вкусу

Приготовление:

Варите куриный бульон до готовности курицы, затем выньте ее и нарежьте, добавьте в бульон. Добавьте нарезанный лук и имбирь в бульон, варите еще 10 минут. Отварите рисовую лапшу. Подавайте с курицей, лапшой и свежими травами: кинзой, мятой, зеленым луком. Уксус, соевый соус и соус чили подается отдельно - каждый добавляет их по вкусу.

Полезные советы для самостоятельного приготовления фо бо:

Используйте свежие ингредиенты для достижения лучшего вкуса.

Не забывайте о специях - они придают блюду характерный аромат.

Экспериментируйте с добавлением различных трав и овощей.

Как правильно едят фо бо

Фо бо обычно подают горячим в большой миске. Чтобы насладиться этим блюдом в полной мере, следуйте следующим рекомендациям: