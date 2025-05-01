Рецепт любимого шашлыка Иосифа Сталина

Шашлык для генералиссимуса всегда готовили по особому рецепту. Для него нужно мясо, кефир, репчатый лук и белое сухое вино. Из специй вам понадобятся только соль и перец.

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«Кусочки мяса заливаем вином, высыпаем порезанный лук и ставим в прохладное место на несколько часов. За час до жарки на мангале в маринад на один кг мяса добавляем 0,5 литра кефира. За полчаса до жарки солим и перчим. Вкус потрясающий», – говорит челябинский повар Виктория Панченко.

По ее словам, мясо получается нежным, а необычный маринад придает ему особенный вкус.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, какие соусы для шашлыка сделать на скорую руку. Назвали заправки из простых продуктов.