Что лучше не добавлять в кофе

Определённые добавки при смешивании с кофе могут замаскировать его богатый натуральный вкус и испортить его. Вот чего стоит избегать.

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Продукты с высокой кислотностью. Дело в том, что они приводят к свёртыванию молока, когда вы добавляете их в горячий латте. К холодным же напиткам они подходят, отмечает Лайла Гамбари, владелец и консультант кофейного бизнеса, чемпион США по бариста 2014 года.

Искусственные сливки. В их состав входит большое количество гидрогенизированных масел, сомнительных загустителей. Если список ингредиентов сливок обширный, то лучше не покупайте их.

Протеиновый порошок. Вместо добавления этого порошка в кофе лучше выпейте протеиновый коктейль. Сбалансированный кофе при добавлении в него протеина станет неприятно густой и невкусной комковатой массой.

Искусственные подсластители. Их синтетический вкус подавляет вкус кофе, отмечает Линдси Созио, основательница Lavender Coffee Boutique.

Рисовое молоко. Лео Юффа, владелец Dazbog Coffeе, рекомендует его избегать, так как в нём мало белка и оно плохо сбивается.

Сиропы без сахара. Они как минимум не полезны для здоровья.

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