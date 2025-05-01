Быстро и вкусно: лучшие способы пожарить шашлык

Быстро, просто и безумно вкусно: лучшие способы пожарить шашлык дома или на даче
Представить себе майские праздники без шашлыка также сложно, как Масленицу без блинов и Пасху без куличей. Несмотря на то, что в Свердловской области объявлен особый противопожарный режим, при соблюдении определенных условий жарить шашлык все-таки можно, особенно используя барбекю, грили и закрытые мангалы. Чтобы ваш праздник удался на славу, предлагаем вам подборку пяти классических (и не очень) рецептов шашлыка, которые гарантированно понравятся вашим гостям.
1. Классика жанра: свинина с кислым яблоком
Ингредиенты
- Свиная шея – 1 кг.
- Яблоки зеленые (антоновка) – 2 шт.
- Лук репчатый – 3–4 головки.
- Специи: черный молотый перец, соль, сушеный тимьян.
- Растительное масло – 1 ст. л.
Приготовление
Свинину режем на небольшие кусочки, добавляем нарезанные кольцами яблоки и лук полукольцами. Солим, перчим, посыпаем тимьяном и перемешиваем все с маслом. Маринад готов! Накрываем миску крышкой и отправляем ее в холодильник на 3–4 часа. Перед жаркой аккуратно снимаем кожуру с яблока, задача которого – придать мясу особый аромат. Запекаем на горячих углях до золотистой корочки, периодически поворачивая.
2. Люля-кебаб: секрет восточного вкуса
Ингредиенты
- Баранина – 1 кг.
- Курдюк – 100 г.
- Репчатый лук – 2 большие луковицы.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Зелень петрушки и кинзы – небольшой пучок.
- Черный молотый перец, соль по вкусу.
Приготовление
Сначала пропускаем через мясорубку мясо, курдюк и половину очищенного лука. Получившийся фарш солим, перчим и тщательно замешиваем вручную. Из фарша формируем плотные колбаски длиной около 10 см и шириной около 3 см. Насаживаем каждую колбасу на шпажку и запекаем на гриле до румяной корочки.
3. Ароматный шашлык из куриных крылышек
Продукты
- Крылья куриные – 1 кг.
- Майонез – 150 мл.
- Кетчуп острый – 100 мл.
- Горчица зернистая – 1 ч. л.
- Мед жидкий – 1 ст. л.
- Сухой чеснок – щепотка.
- Паприка сладкая – 1 ч. л.
- Соль крупная морская – по вкусу.
Процесс
Крылья промываем, обсушиваем бумажным полотенцем и укладываем в глубокую посуду. Смешиваем соус из майонеза, кетчупа, меда, горчицы, паприки и сухого чеснока. Заливаем смесью крылья и хорошо перемешиваем. Ставим на сутки в прохладное место. Перед началом готовки разогреваем уголь до нужной температуры и обжариваем крыльшки до появления красивой хрустящей корочки.
4. Нежность индийского стиля: цыпленок тикка масала
Нам понадобятся
- Филе грудки курицы или индейки – 1 кг.
- Йогурт натуральный – 200 г.
- Сок лимона свежий – 1 столовая ложка.
- Карри порошок – 1 чайная ложка.
- Гарам-масала – ½ чайной ложки.
- Красный перец хлопьями – ¼ чайной ложки.
- Сахар коричневый – 1 чайная ложка.
- Масло растительное – 1 столовая ложка.
- Вода кипяченая – 2 столовые ложки.
Способ приготовления
Филе птицы нарезать полосками толщиной примерно 1 см. Йогурт смешать с пряностями, сахаром и маслом. Обильно покрыть смесь на мясе и оставить мариноваться в течение нескольких часов. Нанизывать кусочки на деревянные палочки, предварительно пропитывая водой. Гриль нагревается умеренно сильно, на нем доводят до красивого цвета, регулярно сбрызгивая остатками маринада.
5. Эксклюзив русской кухни: телятина с карамелизированным луком
Ингредиенты
- Телятина (вырезка) – 1 кг.
- Лук крупный красный – 3 шт.
- Оливковое масло экстра-класса – 2 ст. л.
- Соус терияки – 3 ст. л.
- Лавровый лист – 2 листа.
- Тимьян сухой – 1 ч. л.
- Перец черный горошком – 5 шт.
- Соль крупного помола – по вкусу.
Способ приготовления
Подготавливаем телятину: чистим от пленок и жира, режем поперек волокон на крупные куски. Чистим лук и режем крупными полукольцами. Смешиваем телятину и лук в большой емкости, добавляем оливковое масло, соус терияки, сухие специи (тимьян), слегка раздавленные горошинки черного перца и лавровый лист. Посыпаем крупной солью. Аккуратно перемешиваем мясо и оставляем мариноваться в холодном месте на 8–12 часов. Во время приготовления кладем подготовленное мясо на заранее нагретую решетку гриля или барбекю. Разместите мясо равномерно, оставляя пространство между кусочками. В процессе периодически смачиваем поверхность мяса тонким слоем масла и соусом терияки, чтобы создать эффект карамелизации. Жарим до образования аппетитной корочки и полного пропекания мяса изнутри.
Подаем готовый шашлык сразу же с ломтями свежего хлеба, свежей зеленью и овощами. Приятного аппетита!