Быстро и вкусно: лучшие способы пожарить шашлык

Представить себе майские праздники без шашлыка также сложно, как Масленицу без блинов и Пасху без куличей. Несмотря на то, что в Свердловской области объявлен особый противопожарный режим, при соблюдении определенных условий жарить шашлык все-таки можно, особенно используя барбекю, грили и закрытые мангалы. Чтобы ваш праздник удался на славу, предлагаем вам подборку пяти классических (и не очень) рецептов шашлыка, которые гарантированно понравятся вашим гостям.

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1. Классика жанра: свинина с кислым яблоком

Ингредиенты

Свиная шея – 1 кг.

Яблоки зеленые (антоновка) – 2 шт.

Лук репчатый – 3–4 головки.

Специи: черный молотый перец, соль, сушеный тимьян.

Растительное масло – 1 ст. л.

Приготовление

Свинину режем на небольшие кусочки, добавляем нарезанные кольцами яблоки и лук полукольцами. Солим, перчим, посыпаем тимьяном и перемешиваем все с маслом. Маринад готов! Накрываем миску крышкой и отправляем ее в холодильник на 3–4 часа. Перед жаркой аккуратно снимаем кожуру с яблока, задача которого – придать мясу особый аромат. Запекаем на горячих углях до золотистой корочки, периодически поворачивая.

2. Люля-кебаб: секрет восточного вкуса

Ингредиенты

Баранина – 1 кг.

Курдюк – 100 г.

Репчатый лук – 2 большие луковицы.

Чеснок – 3 зубчика.

Зелень петрушки и кинзы – небольшой пучок.

Черный молотый перец, соль по вкусу.

Приготовление

Сначала пропускаем через мясорубку мясо, курдюк и половину очищенного лука. Получившийся фарш солим, перчим и тщательно замешиваем вручную. Из фарша формируем плотные колбаски длиной около 10 см и шириной около 3 см. Насаживаем каждую колбасу на шпажку и запекаем на гриле до румяной корочки.

3. Ароматный шашлык из куриных крылышек

Продукты

Крылья куриные – 1 кг.

Майонез – 150 мл.

Кетчуп острый – 100 мл.

Горчица зернистая – 1 ч. л.

Мед жидкий – 1 ст. л.

Сухой чеснок – щепотка.

Паприка сладкая – 1 ч. л.

Соль крупная морская – по вкусу.

Процесс

Крылья промываем, обсушиваем бумажным полотенцем и укладываем в глубокую посуду. Смешиваем соус из майонеза, кетчупа, меда, горчицы, паприки и сухого чеснока. Заливаем смесью крылья и хорошо перемешиваем. Ставим на сутки в прохладное место. Перед началом готовки разогреваем уголь до нужной температуры и обжариваем крыльшки до появления красивой хрустящей корочки.

4. Нежность индийского стиля: цыпленок тикка масала

Нам понадобятся

Филе грудки курицы или индейки – 1 кг.

Йогурт натуральный – 200 г.

Сок лимона свежий – 1 столовая ложка.

Карри порошок – 1 чайная ложка.

Гарам-масала – ½ чайной ложки.

Красный перец хлопьями – ¼ чайной ложки.

Сахар коричневый – 1 чайная ложка.

Масло растительное – 1 столовая ложка.

Вода кипяченая – 2 столовые ложки.

Способ приготовления

Филе птицы нарезать полосками толщиной примерно 1 см. Йогурт смешать с пряностями, сахаром и маслом. Обильно покрыть смесь на мясе и оставить мариноваться в течение нескольких часов. Нанизывать кусочки на деревянные палочки, предварительно пропитывая водой. Гриль нагревается умеренно сильно, на нем доводят до красивого цвета, регулярно сбрызгивая остатками маринада.

5. Эксклюзив русской кухни: телятина с карамелизированным луком

Ингредиенты

Телятина (вырезка) – 1 кг.

Лук крупный красный – 3 шт.

Оливковое масло экстра-класса – 2 ст. л.

Соус терияки – 3 ст. л.

Лавровый лист – 2 листа.

Тимьян сухой – 1 ч. л.

Перец черный горошком – 5 шт.

Соль крупного помола – по вкусу.

Способ приготовления

Подготавливаем телятину: чистим от пленок и жира, режем поперек волокон на крупные куски. Чистим лук и режем крупными полукольцами. Смешиваем телятину и лук в большой емкости, добавляем оливковое масло, соус терияки, сухие специи (тимьян), слегка раздавленные горошинки черного перца и лавровый лист. Посыпаем крупной солью. Аккуратно перемешиваем мясо и оставляем мариноваться в холодном месте на 8–12 часов. Во время приготовления кладем подготовленное мясо на заранее нагретую решетку гриля или барбекю. Разместите мясо равномерно, оставляя пространство между кусочками. В процессе периодически смачиваем поверхность мяса тонким слоем масла и соусом терияки, чтобы создать эффект карамелизации. Жарим до образования аппетитной корочки и полного пропекания мяса изнутри.

Подаем готовый шашлык сразу же с ломтями свежего хлеба, свежей зеленью и овощами. Приятного аппетита!