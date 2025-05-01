Простой рецепт бенто-торт от кондитера

Бенто-торт: простой рецепт популярного десерта от кондитера
Приготовление довольно простое, а результат вас порадует.
Сейчас в России пользуются популярностью бенто-торты — миниатюрные торты, рассчитанные на одного-двух человек. Расскажем, как приготовить такой десерт дома.
Что такое бенто-торт?
Бенто-торты появились в России в 2021 году и продолжают набирать популярность. Вес десерта, как правило, не превышает 500 г, диаметр составляет около 10 см.
Также бенто-торты отличаются простотой украшения. Обычно это надписи или простые рисунки без сложных элементов. Такой десерт не подразумевает идеального выравнивания.
История и происхождение бенто-тортов
Само слово «бенто» обозначает упакованную еду на одного человека. Идея создания миниатюрных тортов пришла из Южной Кореи, однако первое подтверждённое историческое упоминание об обеде в стиле бенто было в Японии и относится к периоду Камакура с 1185 по 1333 год. Тогда приобрёл популярность способ хранения приготовленного риса в традиционных лаковых ящичках.
«Бенто-торт — это популярный и топовый продукт, который станет приятным началом или завершением праздничных событий. Он упаковывается в ланч-бокс для вау-эффекта», — Анна Трофимова, кондитер, пряничный мастер.
Ингредиенты
Для приготовления коржей, крема и начинки вам понадобятся:
- яйца;
- мука;
- разрыхлитель;
- кефир;
- подсолнечное масло;
- сливочный сыр;
- сахар;
- сахарная пудра;
- сливки жирностью 33%;
- наполнение для начинки (ягоды, фрукты или шоколад).
Оборудование
Правильно подобранное оборудование играет ключевую роль в процессе приготовления и сборки бенто-торта.
Вам понадобятся:
- ручной миксер или венчик;
- кулинарные весы;
- круглая форма для выпечки 10 см в диаметре;
- алюминиевая фольга или пергамент;
- шпатель;
- кондитерский мешок.
Приготовление коржей
Коржи для бенто-торта должны быть нежными, лёгкими и воздушными. Кондитер Анна Трофимова предложила классический рецепт бисквита, который подходит для любой начинки.
Ингредиенты:
- яйца — 1 шт.;
- сахар — 40 г;
- мука — 40 г;
- подсолнечное масло — 20 г;
- кефир — 30 г;
- разрыхлитель — 1/3 ч. л.
Приготовление
- В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром до посветления массы (около 3-5 минут).
- Затем постепенно влейте в ёмкость масло и кефир, просейте муку с разрыхлителем и добавьте к общей массе. Аккуратно перемешайте венчиком или силиконовой лопаткой до объединения ингредиентов (не взбивать).
- Дно формы для выпекания оберните фольгой или пергаментом. Перелейте тесто в подготовленную форму.
- Выпекайте в разогретой духовке до 160 градусов 20-30 минут.
Приготовление крема
Ингредиенты:
- сливочный сыр — 100 г;
- сахарная пудра — 50 г;
- сливки жирностью 33% — 20 г;
Приготовление
- Все ингредиенты нужно смешать в миске, взбить миксером до получения однородной гладкой массы.
- Перекладываем крем в кондитерский мешок.
- Такая масса подходит и для выравнивания торта.
Приготовление начинки
Ингредиенты:
- клубника — 150 г;
- сахар — 30 г;
- крахмал — 1 ч. л.
Приготовление
- Протрите клубнику через сито или пробейте погружным блендером.
- Полученное клубничное пюре поставьте на средний огонь и при постоянном помешивании добавьте сахар и крахмал.
- Доведите массу до загустения.
- Охладите начинку до комнатной температуры.
Сборка торта
Все ингредиенты для бенто-торта готовы, осталось только его собрать. Следуйте простой инструкции:
- Остывший бисквит разрежьте на два коржа.
- На первый корж выкладываем немного крема и разравниваем лопаткой, затем выдавливаем по краю коржа бортик из крема, а в середину кладём клубничную начинку, накрываем вторым коржом.
- Наносим на бока и верх нашего тортика крем и выравниваем круговыми движениями боковинку торта, затем – верхушку, убирая излишки крема шпателем.
- Ставим в холодильник на 3-6 часов.
Оформление
Одним из главных принципов оформления бенто-тортов является простота. Элегантный дизайн, отсутствие сложной отделки и минимальный декор создают эффект домашней выпечки.
Для украшения десерта подойдут ягоды, фрукты, листочки мяты, цветные посыпки, различные надписи.
Упаковка также важна для восприятия всего образа бенто-торта. Чаще всего используется экологичная упаковка из сахарного тростника. Также подойдут картонные коробки.
Разнообразные рецепты кремов начинок
Шоколадный крем-ганаш
Ингредиенты:
- горький шоколад (от 55% какао) — 100 г;
- молоко — 100 мл;
- жирные сливки (33–35%) — 50 мл;
- масло сливочное — 30 г.
Приготовление
- Шоколад поломайте на мелкие кусочки и растопите на водяной бане или в микроволновой печи короткими импульсами (по 15 секунд).
- Смешайте молоко и сливки, доведите их почти до кипения.
- Залейте горячим молоком и сливками расплавленный шоколад, интенсивно помешивая до однородности.
- Когда масса станет гладкой, добавьте размягчённое масло, снова аккуратно размешайте.
- Остывший крем отлично держит форму и подходит для покрытия тортов или нанесения тоненьких слоёв между коржами.
Творожно-ванильная начинка
Ингредиенты:
- творог мягкий — 200 г;
- ягоды свежие (малина, черника, ежевика) — 100 г;
- сахарная пудра — 1 ст. л;
- ванилин — щепотка.
Приготовление
- Соедините мягкий творог с сахарной пудрой и ванилином, хорошо перемешайте до однородности.
- Измельчённые ягоды смешайте с полученной массой.
- Охладите начинку перед сборкой бенто-торта.
Чиз-крем с лаймом
Ингредиенты:
- творожный сыр — 200 г;
- свежий сок лайма — 1 ст. л;
- цедра лайма — половина ч. л;
- мёд или сахарный сироп — 1-2 ст. л;
- взбитые сливки (охлаждённые) — 100 мл.
Приготовление
- Смешайте сыр с соком и цедрой лайма, постепенно добавляя мёд или сахарный сироп до нужной вам сладости.
- Хорошо взбейте миксером до полного соединения всех компонентов.
- Отдельно взбейте охлаждённые сливки до состояния густой воздушной массы.
- Очень аккуратно вмешайте сливки в сырную основу, используя шпатель движениями сверху-вниз, сохраняя пышность смеси.
Ореховый крем-пралине
Ингредиенты:
- миндаль обжаренный — 100 г;
- сливочное масло — 50 г;
- варёная сгущёнка — 100 г;
- капли орехового экстракта — 1-2 капли.
Приготовление
- Обжаренный миндаль измельчите в мелкую крошку.
- Подогрейте сливочное масло вместе с варёной сгущёнкой на среднем огне, периодически помешивая, пока смесь не начнёт слегка кипеть.
- Уберите с огня и введите орехи, капнув туда ароматизатор.
- Остудите крем до комфортной температуры и воспользуйтесь им для формирования внутренних слоёв бенто-торта.
Приятного аппетита!