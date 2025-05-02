С мятой и грейпфрутом: пять необычных рецептов маринада для шашлыка

Майские праздники — традиционное время для шашлыка. И уже сейчас спрос на продукты для пикника вырос на 49 процентов. Шеф-повар, участник московских гастрономических фестивалей Григорий Куликовский рассказал «Вечерней Москве» о своих секретах по приготовлению идеального шашлыка на природе и правильному выбору мясо для этого блюда.

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Какое бы мясо вы ни выбрали, обязательно проверьте, чтобы оно было качественным. Оно не должно иметь резкого запаха или липнуть к рукам. Еще один показатель качества можно проверить нажатием пальца: если при этом осталась ямка, такое мясо брать не стоит, оно явно долго лежит. Если след быстро сгладился, мясо свежее.

Для шашлыка можно выбрать куриное, свиное, говяжье мясо или баранину. Многие сейчас пробуют готовить дичь — можно купить оленину, мясо дикого кабана или лося. Но такой продукт нужно долго вымачивать и готовить, чтобы получить сочный и вкусный шашлык.

Но, если вы уж беретесь за это дело, доводите его до конца! Подбирайте ингредиенты с душой и по вкусу. Не нужно с ними мудрить — из простых продуктов с минимальным набором специй может выйти отличный шашлык! Но не стоит бояться и небольших экспериментов.

Добавить кислинки

Этот маринад подходит для любого мяса. Он добавит ему немного кислинки и сделает нежнее. Среди ингредиентов — свинина (449 рублей / 1 кг), сок грейпфрута (130 рублей / 1 л), соль, перец (по вкусу, 50 рублей), кинза крупно нарезанная (50 рублей / 50 г). Если вы берете курицу, то ее достаточно продержать 2–3 часа в маринаде.

Киви для экзотики

Этот маринад идеально размягчает мясо и делает его более пикантным. Вам понадобится: курица (299 рублей / 1 кг), киви (120 рублей / 2 шт.), соль, перец (по вкусу, 50 рублей), репчатый лук (40 рублей / 1 шт.). Свинину или баранину лучше оставить мариноваться на ночь.

Чайная трапеза

Маринад из черного чая — недорогой и необычный вариант для тех, кто хочет разнообразить пикник на природе. Подходит для свинины, баранины, телятины. Вам понадобится: заварка из черного чая (60 рублей / 50 г), соль, перец (по вкусу, 50 рублей). Оставьте мариноваться на всю ночь в холодильнике.

Освежающий вкус мяты

Очень приятный маринад для свинины и телятины. Вам понадобится: свинина (449 рублей / 1 кг), растительное масло (100 рублей / 5 ст. л.), чеснок (40 рублей / 2 зубчика), соль и перец (50 рублей / по вкусу), 50 мл белого вина (300 рублей / 50 мл), мята (6–10 веточек). Лучше мясо оставить под мятным маринадом на ночь в холодильнике. Шашлык получится очень ароматным, с едва заметной мятной ноткой.

Зарядит и витаминами

Имбирный маринад отлично подойдет для курицы, свинины, свиных ребрышек, телятины. Вам понадобится: телятина (800 рублей / 1 кг), cоль, перец (по вкусу, 50 рублей), cоевый соус (60 рублей / 2 ч. л.), чеснок (40 рублей / 3 зубчика), тертый имбирь (60 рублей / 50 г), сок лимона. (100 рублей). Мясо лучше оставить мариноваться на ночь.

Топ-5 ошибок

Неправильный рецепт. Слишком агрессивные ингредиенты, например, уксус или лимонный сок в чрезмерном количестве плохо влияют на структуру мяса.

Слишком агрессивные ингредиенты, например, уксус или лимонный сок в чрезмерном количестве плохо влияют на структуру мяса. Слишком долгое маринование. Многие считают, что чем дольше мясо маринуется, тем вкуснее будет шашлык. Однако это может привести к тому, что мясо станет мягким и потеряет свою текстуру. Следите за временем! Оптимальное время для свинины и баранины — 6–8 часов, для курицы — 2–3 часа.

Многие считают, что чем дольше мясо маринуется, тем вкуснее будет шашлык. Однако это может привести к тому, что мясо станет мягким и потеряет свою текстуру. Следите за временем! Оптимальное время для свинины и баранины — 6–8 часов, для курицы — 2–3 часа. Шампуры и нарезка. Нарезайте мясо кусками одинакового размера, чтобы они прожаривались одновременно. Лучше использовать плоские шампуры, так как они не дают мясу перекручиваться и помогают жарить его равномерно.

Нарезайте мясо кусками одинакового размера, чтобы они прожаривались одновременно. Лучше использовать плоские шампуры, так как они не дают мясу перекручиваться и помогают жарить его равномерно. Соль в начале жарки. Соль вытягивает влагу, и мясо становится сухим. Солите уже готовый шашлык.

Соль вытягивает влагу, и мясо становится сухим. Солите уже готовый шашлык. Слишком сильный или слабый огонь. Сильный огонь сжигает мясо снаружи, оставляя его сырым внутри. Слишком слабый — сушит, делая его жестким и невкусным.

Чек-лист

Плед или покрывало: 1200 рублей.

Небьющаяся многоразовая посуда: 600 рублей.

Несколько мисок под салаты и мясо из прочного материала: от 700 рублей.

Средства от насекомых: от 400 рублей.

Уголь, шампуры, мангал или решетка: 3000 рублей.

Разделочная доска: 150 рублей.

Вода — для питья и хозяйственных нужд: от 100 рублей.

Влажные и сухие салфетки: от 200 рублей.

Пакеты для мусора: от 80 рублей.

Мангальные зоны в городе

Все для семейного отдыха

Отдохнуть от городской суеты можно в парке «Северное Тушино». Тут обустроены две детские и четыре спортивные площадки, есть зона для воркаута, а также комната матери и ребенка.

Тушинская Ул. Свободы, 52.

С видом на телебашню

В зоне расположено 14 столов и 12 мангалов.

ВДНХ 1-я Останкинская ул., 7А, стр. 3.

Высоко сидим

Беседка на 20 человек располагается недалеко от смотровой площадки, где открываются самые живописные виды на парк и район Митино. Она оборудована скамейками, рядом находятся туалет и арт-объекты в виде качелей.

Митино Ул. 2-я Рославка, рядом со смотровой площадкой.

Историческое место

В усадьбе «Кусково» пикники в беседках пользуются большой популярностью. Рядом с беседками есть вся необходимая инфраструктура: мангалы, столы, скамейки. В беседке могут разместиться четыре человека.

Перово, 3-я Музейная ул., 40.

Ближе к лесу

В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» мангальная зона представляет собой благоустроенную площадку, на которой находится 11 беседок с навесами и мангалами. Это место хорошо подходит для проведения пикников, семейных праздников и дружеских встреч на свежем воздухе.

Кузьминки, Кузьминский парк, д. 1, стр. 2.

В пору длинных майских праздников люди часто выезжают за город, чтобы насладиться шашлыками и другими вкусными блюдами в компании друзей и близких. Однако такие застолья на свежем воздухе чреваты перееданием. Как вкусно поесть на праздниках и не переборщить, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.