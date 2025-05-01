Четыре простых и вкусных рецепта для приготовления на гриле

Майские праздники в самом разгаре, а шашлыки уже надоели? Если хотите разнообразить меню, попробуйте приготовить на гриле. Ведь на нем можно жарить не только стейки, но и множество других вкусных блюд. Вот несколько интересных рецептов.

Острые куриные крылышки

Ингредиенты:

Куриные крылышки — 1,2 кг.

Растительное масло — для смазывания.

Для маринада:

Имбирь — 3–4 см.

Чеснок — 3 зубчика.

Соевый соус — 4 ст. л.

Кунжутное масло — 2 ст. л.

Мед — 2 ст. л.

Винный уксус — 8 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Для маринада измельчите имбирь и чеснок, добавьте соевый соус, кунжутное масло, мед, уксус, хорошо перемешайте. Поперчите и посолите крылышки, залейте маринадом и оставьте на полчаса. Затем разложите на решетку и жарьте до готовности, часто переворачивая и смазывая маринадом.

Треска на гриле с лаймом

Ингредиенты:

Филе трески — 6 шт.

Кинза — 35 г.

Лайм — 2 шт.

Перец красный острый — 1 шт.

Имбирь — 10 г.

Лук-шалот — 2 шт.

Соус рыбный — 6 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Перец — по вкусу.

Приготовление:

Оборвите листья кинзы, с лайма снимите цедру, из мякоти выжмите сок. Острый перец очистите от семян и перегородок и мелко нарежьте. Имбирь и лук очистите и мелко нарежьте. В миске разотрите сахар с цедрой, добавьте сок лайма, листья кинзы, острый перец, имбирь, лук, рыбный соус и перемешайте.

Отрежьте фольгу и сформируйте лодочки. Положите в каждую по одному кусочку рыбы, сверху выложите маринад. Закройте лодочки и оставьте мариноваться на 1 час. Затем положите лодочки на решетку и запекайте 15—20 минут. Следите за температурой углей и высотой решетки, жар для белой рыбы не должен быть слишком сильным. Подавайте горячим.

Стейки под маслом из анчоусов

Ингредиенты:

Стейки — 2 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Перец черный молотый — ½ ч. л.

Соль — ½ ч. л.

Для масла:

Сливочное масло — 100 г.

Анчоусы — 6 шт.

Петрушка — 1 пучок.

Чеснок — 1 зубчик.

Оливковое масло — 1 ч. л.

Перец черный молотый — 1 щепотка.

Приготовление:

Смажьте стейки оливковым маслом, солью и перцем. Положите на решетку и прожарьте с обеих сторон до появления румяных полосок, затем переложите на деревянную доску и дайте отдохнуть. В блендере взбейте размягченное сливочное масло, чеснок, анчоусы и петрушку, добавьте оливковое масло, черный перец и чили. Взбейте все до однородной массы. Выложите масло на стейки и подавайте.

Куриная грудка в лимонном соке

Ингредиенты:

Куриная грудка — 2 шт.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Горчица острая — 1 ч. л.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Прованские травы — 1 ч. л.

Приготовление:

Для маринада смешайте лимонный сок с оливковым маслом, прованскими травами и горчицей. Грудки разрежьте на 2–3 слайса и погрузите в маринад на 30 минут. Перед жаркой посолите и поперчите по вкусу. Жарьте на решетке по 3—4 минуты с каждой стороны.