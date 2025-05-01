Четыре простых и вкусных рецепта для приготовления на гриле

Готовим на гриле: простые и вкусные рецепты, которые вас покорят
Майские праздники в самом разгаре, а шашлыки уже надоели? Если хотите разнообразить меню, попробуйте приготовить на гриле. Ведь на нем можно жарить не только стейки, но и множество других вкусных блюд. Вот несколько интересных рецептов.
Острые куриные крылышки
Ингредиенты:
- Куриные крылышки — 1,2 кг.
- Растительное масло — для смазывания.
Для маринада:
- Имбирь — 3–4 см.
- Чеснок — 3 зубчика.
- Соевый соус — 4 ст. л.
- Кунжутное масло — 2 ст. л.
- Мед — 2 ст. л.
- Винный уксус — 8 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Для маринада измельчите имбирь и чеснок, добавьте соевый соус, кунжутное масло, мед, уксус, хорошо перемешайте. Поперчите и посолите крылышки, залейте маринадом и оставьте на полчаса. Затем разложите на решетку и жарьте до готовности, часто переворачивая и смазывая маринадом.
Треска на гриле с лаймом
Ингредиенты:
- Филе трески — 6 шт.
- Кинза — 35 г.
- Лайм — 2 шт.
- Перец красный острый — 1 шт.
- Имбирь — 10 г.
- Лук-шалот — 2 шт.
- Соус рыбный — 6 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Перец — по вкусу.
Приготовление:
Оборвите листья кинзы, с лайма снимите цедру, из мякоти выжмите сок. Острый перец очистите от семян и перегородок и мелко нарежьте. Имбирь и лук очистите и мелко нарежьте. В миске разотрите сахар с цедрой, добавьте сок лайма, листья кинзы, острый перец, имбирь, лук, рыбный соус и перемешайте.
Отрежьте фольгу и сформируйте лодочки. Положите в каждую по одному кусочку рыбы, сверху выложите маринад. Закройте лодочки и оставьте мариноваться на 1 час. Затем положите лодочки на решетку и запекайте 15—20 минут. Следите за температурой углей и высотой решетки, жар для белой рыбы не должен быть слишком сильным. Подавайте горячим.
Стейки под маслом из анчоусов
Ингредиенты:
- Стейки — 2 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Перец черный молотый — ½ ч. л.
- Соль — ½ ч. л.
Для масла:
- Сливочное масло — 100 г.
- Анчоусы — 6 шт.
- Петрушка — 1 пучок.
- Чеснок — 1 зубчик.
- Оливковое масло — 1 ч. л.
- Перец черный молотый — 1 щепотка.
Приготовление:
Смажьте стейки оливковым маслом, солью и перцем. Положите на решетку и прожарьте с обеих сторон до появления румяных полосок, затем переложите на деревянную доску и дайте отдохнуть. В блендере взбейте размягченное сливочное масло, чеснок, анчоусы и петрушку, добавьте оливковое масло, черный перец и чили. Взбейте все до однородной массы. Выложите масло на стейки и подавайте.
Куриная грудка в лимонном соке
Ингредиенты:
- Куриная грудка — 2 шт.
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Горчица острая — 1 ч. л.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
- Прованские травы — 1 ч. л.
Приготовление:
Для маринада смешайте лимонный сок с оливковым маслом, прованскими травами и горчицей. Грудки разрежьте на 2–3 слайса и погрузите в маринад на 30 минут. Перед жаркой посолите и поперчите по вкусу. Жарьте на решетке по 3—4 минуты с каждой стороны.