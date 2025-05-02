Что приготовить на костре, мангале и гриле: три пошаговых рецепта

Майские праздники уже давно — символ начала тёплого сезона. Устоявшейся традицией стало в эти дни выезжать на природу: в лес, на дачу, к реке. И, конечно, главный атрибут такого отдыха — ароматная еда, приготовленная на костре, мангале или гриле.

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В эти дни на столе чаще всего появляются шашлыки из мяса, овощные закуски, запечённая рыба, люля-кебаб и сочные стейки. Всё это сопровождается свежими салатами, домашними соусами и душевной атмосферой общения на свежем воздухе.

Анна Мюллер, шеф-кондитер ресторана «Мясной Синдикат»:

«В статье расскажу вам, что и как правильно приготовить на майские».

Блюда на костре

Рецепт картофеля в золе

В полевых условиях на костре готовят всё, что не требует сложной техники: овощи, рыбу, мясо, хлеб, каши. Из самых популярных вариантов — ароматная картошка в золе, запечённые овощи в фольге, уха, жареное мясо на шампурах, гренки и даже простые пирожки на сковороде.

Картофель на костре — отдельная история, почти обязательная для любого похода или выезда на природу. Готовят её двумя способами: прямо в золе, закладывая клубни в мундире в самые горячие угли, или на решётке, предварительно завернув в фольгу.

Время приготовления: 40 минут

40 минут Количество порций: 4

4 Калорийность на порцию: 110 ккал

110 ккал Белки: 2 г

2 г Жиры: 0,2 г

0,2 г Углеводы: 24 г

Ингредиенты:

картофель среднего размера — 8–10 шт.;

сливочное масло — 30 г;

соль и свежая зелень (укроп, петрушка) — по желанию;

сметана — для подачи.

Способ приготовления

Тщательно промойте картофель щёткой, но кожицу не очищайте. Разожгите костёр и дождитесь, когда останутся только горячие угли и зола. Выложите картофель прямо в золу или закопайте его внутрь углей. Запекайте 30–40 минут, время от времени переворачивая щипцами или палкой. Готовность проверяйте ножом: он должен легко входить в мякоть. Достаньте картофель, аккуратно стряхните золу, разрежьте пополам. Положите внутрь кусочек сливочного масла, присыпьте солью и зеленью.

Готовим на мангале

Рецепт классического шашлыка из свинины

Мангальные блюда стали неотъемлемой частью майских праздников. Самое популярное, конечно, — шашлык. Его готовят практически из любого мяса: свинины, баранины, курицы, говядины, а также из рыбы и даже печени. Помимо традиционного шашлыка, на мангале жарят люля-кебаб, колбаски, стейки, куриные крылышки. А в последние годы всё бо́льшую популярность набирают овощи-гриль: перцы, баклажаны, кабачки, помидоры.

Время приготовления: 3 часа 30 минут (с учётом маринования)

3 часа 30 минут (с учётом маринования) Количество порций: 6

6 Калорийность на порцию: 320 ккал

320 ккал Белки: 25 г

25 г Жиры: 23 г

23 г Углеводы: 3 г

Ингредиенты:

свинина (шея) — 1,5 кг;

лук репчатый — 4–5 шт.;

минеральная вода с газом — 1,5-2 л;

соль — 1 ст. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу;

паприка — 1 ч. л.;

лавровый лист — 2–3 шт.

Способ приготовления

Нарежьте свинину крупными кусками размером примерно 4х4 см. Лук порежьте кольцами или полукольцами. В глубокой посуде соедините мясо, лук, добавьте соль, перец, паприку и лавровый лист. Влейте минеральную воду так, чтобы она слегка покрывала мясо. Минералка поможет сделать шашлык мягче. Тщательно перемешайте всё руками, немного прижимая мясо, и уберите в прохладное место минимум на два часа (а лучше – на ночь). Разведите угли в мангале. Жар должен быть умеренным, без открытого пламени. Нанизывайте мясо на шампуры, чередуя с кольцами лука. Жарьте, периодически поворачивая шампуры, чтобы мясо прожарилось равномерно. Примерное время — 15–20 минут.

Что приготовить на гриле?

Рецепт стейков из курицы

Готовить на гриле можно практически всё: мясо, птицу, рыбу, морепродукты, овощи, сыры и даже фрукты. Главное преимущество гриля в том, что продукты запекаются быстро и равномерно, оставаясь сочными внутри и поджаристыми снаружи. На гриле особенно популярны: куриные стейки и крылышки, свиной карбонат, рыба (форель, сибас, сёмга), бургеры и котлеты, грибы, кальмары.

Время приготовления: 30 минут

30 минут Количество порций: 4

4 Калорийность на порцию: 270 ккал

270 ккал Белки: 28 г

28 г Жиры: 16 г

16 г Углеводы: 1 г

Ингредиенты:

куриное филе (стейки) — 800 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

чеснок (порошок или свежий) — 1 ч. л.;

соль и перец чёрный молотый — по вкусу;

лимон — 1 шт.

Способ приготовления

Куриные стейки слегка отбейте, чтобы они были одинаковой толщины. Смешайте в миске оливковое масло, паприку, чеснок, соль и перец. Обмажьте стейки маринадом и оставьте на 15–20 минут. Разогрейте гриль до средней температуры. Выложите курицу на решётку. Жарьте шесть-семь минут с каждой стороны до золотистой корочки. При подаче сбрызните соком лимона для свежести вкуса.

Что взять с собой на природу?

Чтобы провести праздники с комфортом, важно заранее подготовиться и не забыть нужные вещи. Первое, о чём стоит позаботиться, — это посуда. Возьмите с собой пластиковые тарелки, стаканы и приборы, ведь мы на природе, и тяжёлую посуду будет неудобно брать. Не забудьте салфетки и мусорные пакеты, чтобы после весёлого обеда всё осталось чисто.

Обязательно возьмите специи и соль — без них даже самый вкусный шашлык потеряет свою изюминку. Для удобства можно взять небольшие пластиковые контейнеры с различными приправами, соусами и маринадами. Также не забудьте про свежие травы, такие как укроп, петрушка или кинза — они идеально подойдут к шашлыку и овощам-гриль.

Что касается напитков, то на природе отлично подойдут холодные безалкогольные варианты, такие как лимонад, чай с мёдом, минералка и компот. Также хорошо взять с собой свежевыжатые соки или фруктовые напитки. Питьё должно быть освежающим и лёгким, чтобы не перегружать организм во время активного отдыха. После пикника не забудьте вынести за собой весь мусор, упаковки и остатки еды. Желаем вам отличных праздников, вкусной еды и приятных моментов на свежем воздухе!