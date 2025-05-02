Что приготовить на костре, мангале и гриле: три пошаговых рецепта

Что приготовить на костре, мангале и гриле: 3 пошаговых рецепта
Майские праздники уже давно — символ начала тёплого сезона. Устоявшейся традицией стало в эти дни выезжать на природу: в лес, на дачу, к реке. И, конечно, главный атрибут такого отдыха — ароматная еда, приготовленная на костре, мангале или гриле.
В эти дни на столе чаще всего появляются шашлыки из мяса, овощные закуски, запечённая рыба, люля-кебаб и сочные стейки. Всё это сопровождается свежими салатами, домашними соусами и душевной атмосферой общения на свежем воздухе.
Анна Мюллер, шеф-кондитер ресторана «Мясной Синдикат»:
«В статье расскажу вам, что и как правильно приготовить на майские».
Блюда на костре
Рецепт картофеля в золе
В полевых условиях на костре готовят всё, что не требует сложной техники: овощи, рыбу, мясо, хлеб, каши. Из самых популярных вариантов — ароматная картошка в золе, запечённые овощи в фольге, уха, жареное мясо на шампурах, гренки и даже простые пирожки на сковороде.
Картофель на костре — отдельная история, почти обязательная для любого похода или выезда на природу. Готовят её двумя способами: прямо в золе, закладывая клубни в мундире в самые горячие угли, или на решётке, предварительно завернув в фольгу.
- Время приготовления: 40 минут
- Количество порций: 4
- Калорийность на порцию: 110 ккал
- Белки: 2 г
- Жиры: 0,2 г
- Углеводы: 24 г
Ингредиенты:
- картофель среднего размера — 8–10 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- соль и свежая зелень (укроп, петрушка) — по желанию;
- сметана — для подачи.
Способ приготовления
- Тщательно промойте картофель щёткой, но кожицу не очищайте.
- Разожгите костёр и дождитесь, когда останутся только горячие угли и зола. Выложите картофель прямо в золу или закопайте его внутрь углей.
- Запекайте 30–40 минут, время от времени переворачивая щипцами или палкой. Готовность проверяйте ножом: он должен легко входить в мякоть.
- Достаньте картофель, аккуратно стряхните золу, разрежьте пополам. Положите внутрь кусочек сливочного масла, присыпьте солью и зеленью.
Готовим на мангале
Рецепт классического шашлыка из свинины
Мангальные блюда стали неотъемлемой частью майских праздников. Самое популярное, конечно, — шашлык. Его готовят практически из любого мяса: свинины, баранины, курицы, говядины, а также из рыбы и даже печени. Помимо традиционного шашлыка, на мангале жарят люля-кебаб, колбаски, стейки, куриные крылышки. А в последние годы всё бо́льшую популярность набирают овощи-гриль: перцы, баклажаны, кабачки, помидоры.
- Время приготовления: 3 часа 30 минут (с учётом маринования)
- Количество порций: 6
- Калорийность на порцию: 320 ккал
- Белки: 25 г
- Жиры: 23 г
- Углеводы: 3 г
Ингредиенты:
- свинина (шея) — 1,5 кг;
- лук репчатый — 4–5 шт.;
- минеральная вода с газом — 1,5-2 л;
- соль — 1 ст. л.;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- паприка — 1 ч. л.;
- лавровый лист — 2–3 шт.
Способ приготовления
- Нарежьте свинину крупными кусками размером примерно 4х4 см. Лук порежьте кольцами или полукольцами.
- В глубокой посуде соедините мясо, лук, добавьте соль, перец, паприку и лавровый лист. Влейте минеральную воду так, чтобы она слегка покрывала мясо. Минералка поможет сделать шашлык мягче.
- Тщательно перемешайте всё руками, немного прижимая мясо, и уберите в прохладное место минимум на два часа (а лучше – на ночь).
- Разведите угли в мангале. Жар должен быть умеренным, без открытого пламени. Нанизывайте мясо на шампуры, чередуя с кольцами лука.
- Жарьте, периодически поворачивая шампуры, чтобы мясо прожарилось равномерно. Примерное время — 15–20 минут.
Что приготовить на гриле?
Рецепт стейков из курицы
Готовить на гриле можно практически всё: мясо, птицу, рыбу, морепродукты, овощи, сыры и даже фрукты. Главное преимущество гриля в том, что продукты запекаются быстро и равномерно, оставаясь сочными внутри и поджаристыми снаружи. На гриле особенно популярны: куриные стейки и крылышки, свиной карбонат, рыба (форель, сибас, сёмга), бургеры и котлеты, грибы, кальмары.
- Время приготовления: 30 минут
- Количество порций: 4
- Калорийность на порцию: 270 ккал
- Белки: 28 г
- Жиры: 16 г
- Углеводы: 1 г
Ингредиенты:
- куриное филе (стейки) — 800 г;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- чеснок (порошок или свежий) — 1 ч. л.;
- соль и перец чёрный молотый — по вкусу;
- лимон — 1 шт.
Способ приготовления
- Куриные стейки слегка отбейте, чтобы они были одинаковой толщины.
- Смешайте в миске оливковое масло, паприку, чеснок, соль и перец. Обмажьте стейки маринадом и оставьте на 15–20 минут.
- Разогрейте гриль до средней температуры. Выложите курицу на решётку. Жарьте шесть-семь минут с каждой стороны до золотистой корочки.
- При подаче сбрызните соком лимона для свежести вкуса.
Что взять с собой на природу?
Чтобы провести праздники с комфортом, важно заранее подготовиться и не забыть нужные вещи. Первое, о чём стоит позаботиться, — это посуда. Возьмите с собой пластиковые тарелки, стаканы и приборы, ведь мы на природе, и тяжёлую посуду будет неудобно брать. Не забудьте салфетки и мусорные пакеты, чтобы после весёлого обеда всё осталось чисто.
Обязательно возьмите специи и соль — без них даже самый вкусный шашлык потеряет свою изюминку. Для удобства можно взять небольшие пластиковые контейнеры с различными приправами, соусами и маринадами. Также не забудьте про свежие травы, такие как укроп, петрушка или кинза — они идеально подойдут к шашлыку и овощам-гриль.
Что касается напитков, то на природе отлично подойдут холодные безалкогольные варианты, такие как лимонад, чай с мёдом, минералка и компот. Также хорошо взять с собой свежевыжатые соки или фруктовые напитки. Питьё должно быть освежающим и лёгким, чтобы не перегружать организм во время активного отдыха. После пикника не забудьте вынести за собой весь мусор, упаковки и остатки еды. Желаем вам отличных праздников, вкусной еды и приятных моментов на свежем воздухе!