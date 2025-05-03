Как готовить спаржу: три пошаговых рецепта

Как готовить спаржу: 3 пошаговых рецепта
Этот низкокалорийный продукт идеален для тех, кто следит за фигурой.
Возможно, вы слышали, что спаржу в шутку называют «едой селебрити». От неё без ума киноактёры и модели, которым часто приходится худеть перед съёмками. Однако это не просто мода.
Свежая зелёная спаржа впечатляет разнообразием антиоксидантов и богата минералами, фолиевой кислотой, витамином К. Низкокалорийный продукт, в котором до 90% воды, можно есть без ограничений. Другими словами, это идеальная еда, чтобы привести себя в форму перед летом.
«Спаржу можно есть сырой, но по рецептам вы можете использовать её как ингредиент необычного, полезного и вкусного блюда», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
3 рецепта со спаржей
Сырный киш со спаржей
Количество порций: 4
- КБЖУ на 100 г
- Калории: 286 ккал
- Белки: 8,6 г
- Жиры: 19,9 г
- Углеводы: 18 г
Ингредиенты
Для теста:
- мука пшеничная — 250 г;
- сливочное масло — 150 г;
- яйцо — 1 шт.;
- вода — 50 мл.
Для начинки:
- спаржа — 150 г;
- тёртый сыр грюйер — 120 г;
- сметана 20-процентной жирности — 80 г;
- творожный сыр — 80 г;
- дижонская горчица — 10 г;
- яйцо — 3 шт.;
- мускатный орех — 1/4 ч. л.;
- сушёный тимьян — 1/4 ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик.
Способ приготовления
1. Нарежьте охлаждённое сливочное масло мелкими кубиками. Смешайте в большой миске всю муку, соль и сливочное масло. Разотрите масло и муку руками в кулинарных перчатках. Добавьте яйцо и воду. Вымесите тесто до получения гладкой однородной консистенции. Сформируйте шар, накройте пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 20 минут.
2. Подготовьте форму: смажьте стенки и дно сливочным маслом и припылите мукой.
3. Раскатайте тесто в круг с диаметром на 2 см больше дна формы. Переложите тесто на дно формы и сформируйте по краям бортик. Уберите форму в холодильник.
4. Положите в миску сметану, творожный сыр и яйца и взбейте до получения однородной смеси. Добавьте мускатный орех, тёртый чеснок, горчицу, тимьян и половину тёртого сыра.
5. Промойте и обсушите спаржу. При необходимости отделите отвердевшие части стебля, удалите кожицу овощечисткой. Сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите.
Совет: молодую спаржу можно не чистить.
6. Разогрейте духовку в режиме конвекции до 180°C. Влейте на дно формы начинку, сверху положите спаржу и посыпьте оставшейся половиной тёртого сыра.
7. Выпекайте киш в духовке 18–25 минут до образования золотистой корочки. При прокалывании шпажкой в середине пирога должна ощущаться плотность. Выньте киш из духовки, дайте слегка остыть, нарежьте порционными кусками и подавайте на стол.
Спаржа на гриле с лимонной цедрой и соусом из голубого сыра
Количество порций: 2
- КБЖУ на 100 г
- Калории: 159 ккал
- Белки: 5,4 г
- Жиры: 14,5 г
- Углеводы: 1,1 г
Ингредиенты
- спаржа зелёная — 300 г;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- цедра лимона — 1/2 ч. л.;
- бальзамический уксус — 1 ч. л.;
- соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу.
Для соуса:
- сыр с голубой плесенью (горгонзола или дорблю) — 50 г;
- сливки 33-процентной жирности — 100 мл;
- мускатный орех — 1/4 ч. л.;
- сушёный тимьян — 1/4 ч. л.;
- луковый порошок — 1/3 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- тёртый пармезан — для подачи.
Способ приготовления
- Промойте и обсушите спаржу. При необходимости отделите отвердевшие части стебля, удалите кожицу овощечисткой. Сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите.
- Разогрейте в сотейнике сливки. Следите за тем, чтобы они не закипели. Добавьте в сотейник сыр с плесенью и уменьшите огонь до минимума. Продолжайте готовить, помешивая венчиком до полного растворения сыра. Соус должен быть однородным и текучим.
- Добавьте щепотку мускатного ореха, тимьян и луковый порошок. При необходимости посолите. Поставьте сотейник на водяную баню, чтобы соус был тёплым до подачи.
- Разогрейте гриль или сковороду-гриль до максимума. Обжаривайте спаржу три-четыре минуты, переворачивая, пока не появится лёгкая карамелизация.
- Разложите спаржу по тарелкам. Полейте сырным соусом. Посыпьте небольшим количеством тёртого пармезана, свежей лимонной цедрой. Добавьте несколько капель бальзамического уксуса.
Совет: можно добавить к уксусу пару капель трюфельного масла для более изысканного акцента.
Крем-суп из спаржи и горошка с мятой и беконом
Количество порций: 6
- КБЖУ на 100 г
- Калории: 57 ккал
- Белки: 1,7 г
- Жиры: 3,8 г
- Углеводы: 4,3 г
Ингредиенты
Для супа:
- спаржа — 400 г;
- свежий или замороженный зелёный горошек — 200 г;
- лук-порей — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- овощной бульон — 700 мл;
- сливки 20–33%-й жирности — 100 мл;
- мята свежая — 5–6 листиков;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Для заправки:
- бекон сырокопчёный — 3 ломтика;
- панировочные сухари — 2 ст. л.;
- петрушка свежая — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Нарежьте лук-порей тонкими кольцами, чеснок — тонкими ломтиками. Обжарьте в сотейнике на оливковом масле лук и чеснок до появления лёгкого золотистого цвета.
- Добавьте нарезанную спаржу (оставьте пару головок на украшение) и горошек, перемешайте.
- Влейте бульон, доведите до кипения и варите 10 минут, пока овощи не станут мягкими.
- Снимите с огня, добавьте мяту и пробейте суп блендером до однородной текстуры.
- Влейте сливки, приправьте солью и перцем. Прогрейте, но не кипятите.
- Застелите противень пергаментом. Разложите на противне полоски бекона и подсушите в духовке при температуре 160°C в течение 15–20 мин. Остудите бекон и измельчите до состояния крошки.
- Разогрейте в сухой сковороде пару капель масла, добавьте панировочные сухари, обжарьте до золотистого цвета. Добавьте в сковороду измельчённый бекон и нашинкованную петрушку, перемешайте. Снимите с огня.
- Разлейте суп по тарелкам. Посыпьте измельчённым беконом с петрушкой и сухарями, украсьте половинками бланшированных головок спаржи.