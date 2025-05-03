Как готовить спаржу: три пошаговых рецепта

Этот низкокалорийный продукт идеален для тех, кто следит за фигурой.

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Возможно, вы слышали, что спаржу в шутку называют «едой селебрити». От неё без ума киноактёры и модели, которым часто приходится худеть перед съёмками. Однако это не просто мода.

Свежая зелёная спаржа впечатляет разнообразием антиоксидантов и богата минералами, фолиевой кислотой, витамином К. Низкокалорийный продукт, в котором до 90% воды, можно есть без ограничений. Другими словами, это идеальная еда, чтобы привести себя в форму перед летом.

«Спаржу можно есть сырой, но по рецептам вы можете использовать её как ингредиент необычного, полезного и вкусного блюда», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

3 рецепта со спаржей

Сырный киш со спаржей

Количество порций: 4

КБЖУ на 100 г

Калории: 286 ккал

Белки: 8,6 г

Жиры: 19,9 г

Углеводы: 18 г

Ингредиенты

Для теста:

мука пшеничная — 250 г;

сливочное масло — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

вода — 50 мл.

Для начинки:

спаржа — 150 г;

тёртый сыр грюйер — 120 г;

сметана 20-процентной жирности — 80 г;

творожный сыр — 80 г;

дижонская горчица — 10 г;

яйцо — 3 шт.;

мускатный орех — 1/4 ч. л.;

сушёный тимьян — 1/4 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик.

Способ приготовления

1. Нарежьте охлаждённое сливочное масло мелкими кубиками. Смешайте в большой миске всю муку, соль и сливочное масло. Разотрите масло и муку руками в кулинарных перчатках. Добавьте яйцо и воду. Вымесите тесто до получения гладкой однородной консистенции. Сформируйте шар, накройте пищевой плёнкой и уберите в холодильник на 20 минут.

2. Подготовьте форму: смажьте стенки и дно сливочным маслом и припылите мукой.

3. Раскатайте тесто в круг с диаметром на 2 см больше дна формы. Переложите тесто на дно формы и сформируйте по краям бортик. Уберите форму в холодильник.

4. Положите в миску сметану, творожный сыр и яйца и взбейте до получения однородной смеси. Добавьте мускатный орех, тёртый чеснок, горчицу, тимьян и половину тёртого сыра.

5. Промойте и обсушите спаржу. При необходимости отделите отвердевшие части стебля, удалите кожицу овощечисткой. Сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите.

Совет: молодую спаржу можно не чистить.

6. Разогрейте духовку в режиме конвекции до 180°C. Влейте на дно формы начинку, сверху положите спаржу и посыпьте оставшейся половиной тёртого сыра.

7. Выпекайте киш в духовке 18–25 минут до образования золотистой корочки. При прокалывании шпажкой в середине пирога должна ощущаться плотность. Выньте киш из духовки, дайте слегка остыть, нарежьте порционными кусками и подавайте на стол.

Спаржа на гриле с лимонной цедрой и соусом из голубого сыра

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 159 ккал

Белки: 5,4 г

Жиры: 14,5 г

Углеводы: 1,1 г

Ингредиенты

спаржа зелёная — 300 г;

сливочное масло — 1 ст. л.;

цедра лимона — 1/2 ч. л.;

бальзамический уксус — 1 ч. л.;

соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Для соуса:

сыр с голубой плесенью (горгонзола или дорблю) — 50 г;

сливки 33-процентной жирности — 100 мл;

мускатный орех — 1/4 ч. л.;

сушёный тимьян — 1/4 ч. л.;

луковый порошок — 1/3 ч. л.;

соль — по вкусу;

тёртый пармезан — для подачи.

Способ приготовления

Промойте и обсушите спаржу. При необходимости отделите отвердевшие части стебля, удалите кожицу овощечисткой. Сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Разогрейте в сотейнике сливки. Следите за тем, чтобы они не закипели. Добавьте в сотейник сыр с плесенью и уменьшите огонь до минимума. Продолжайте готовить, помешивая венчиком до полного растворения сыра. Соус должен быть однородным и текучим. Добавьте щепотку мускатного ореха, тимьян и луковый порошок. При необходимости посолите. Поставьте сотейник на водяную баню, чтобы соус был тёплым до подачи. Разогрейте гриль или сковороду-гриль до максимума. Обжаривайте спаржу три-четыре минуты, переворачивая, пока не появится лёгкая карамелизация. Разложите спаржу по тарелкам. Полейте сырным соусом. Посыпьте небольшим количеством тёртого пармезана, свежей лимонной цедрой. Добавьте несколько капель бальзамического уксуса.

Совет: можно добавить к уксусу пару капель трюфельного масла для более изысканного акцента.

Крем-суп из спаржи и горошка с мятой и беконом

Количество порций: 6

КБЖУ на 100 г

Калории: 57 ккал

Белки: 1,7 г

Жиры: 3,8 г

Углеводы: 4,3 г

Ингредиенты

Для супа:

спаржа — 400 г;

свежий или замороженный зелёный горошек — 200 г;

лук-порей — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

овощной бульон — 700 мл;

сливки 20–33%-й жирности — 100 мл;

мята свежая — 5–6 листиков;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Для заправки:

бекон сырокопчёный — 3 ломтика;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

петрушка свежая — 1 ст. л.

Способ приготовления