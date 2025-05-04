Почему людей тянет к острой пище и причем тут психология

Тяга к острым блюдам объясняется как физиологическими особенностями организма, так и психологическими причинами. Об этом рассказал специалист в области гастроэнтерологии Евгений Белоусов.

По словам врача, желание употреблять острую пищу обусловлено наличием в продуктах, таких как перец чили, химического вещества капсаицина. Попадая на рецепторы слизистой рта, капсаицин вызывает временное жжение, а организм реагирует на это, вырабатывая эндорфины гормоны удовольствия. Человек испытывает эйфорию и стремится испытать похожие ощущения снова.

Использование острой пищи также определяется психологическими факторами. Для многих людей острый вкус ассоциируется с удовольствием, связан с семейной историей или культурой. В некоторых случаях острая пища становится способом отвлечения от негативных мыслей и борьбы со стрессом. Регулярное употребление острых блюд формирует привыкание, при котором человек стремится увеличивать интенсивность вкусового восприятия.

Желание острой пищи может свидетельствовать о дефиците витаминов группы В (В6 и В12) и микроэлементов, таких как цинк. Отсутствие насыщенности вкусом может быть признаком нехватки нутриентов, а острая пища помогает компенсировать это ощущение.

Важно помнить, что постоянное употребление острой пищи может нанести ущерб здоровью. Частое раздражение слизистой желудка и кишечника способно привести к воспалительным процессам и возникновению заболеваний ЖКТ, таких как язва или гастрит, пишут «Известия.

Ранее диетолог Дарья Русакова рассказала, что порошковый зеленый чай матча может быть хорошей заменой кофе по утрам. Этот напиток обладает продолжительным стимулирующим эффектом, отличным от классического кофе, и оказывает мягкое воздействие на нервную систему.