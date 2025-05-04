Почему импортная клубника не такая сладкая, как отечественная

На прилавках волгоградских магазинов и рынков стали появляться лотки с одной из самых вкусных, полезных и любимых ягод – клубники. Эту ягоду еще называют земляникой или викторией. Сейчас в продаже в основном импорт, так как ягоды местного производства созревают гораздо позже.

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Главным конкурентом российской клубники выступают плоды из Турции, Греции и Египта. По внешнему виду заморская ягода почти не отличается. А вот запах и вкус у нее совсем другие. Зарубежный продукт почти не пахнет и обладает травянистым вкусом. В ягоде из других стран в 7 раз меньше сахара. Собирают ее немного неспелой, для того, чтобы она дозрела при перевозке и дольше сохраняла товарный вид. Клубника такого вида не успевает вобрать в себя из земли необходимые вещества.

Зачастую импортную клубнику обрабатывают консервантами и химикатами, чтобы продлить ее срок хранения. Российские ягоды имеют ярко выраженный вкус и аромат. Они гораздо слаще и сочнее заморских, имеют свежий зеленый хвостик. Срок хранения у нее меньше, но она вкуснее и полезнее, так как богаче полезными микроэлементами.

Например, в местных ягодах содержится 3 дневных нормы кремния. Микроэлемент укрепляет кровеносные сосуды и помогает выработке коллагена, важного для сохранения молодости. Ягода помогает в борьбе с артритами, регулирует деятельность нервной системы, потому что в ней есть аскорбиновая кислота и бор. Доказано, что потребление клубники снижает вероятность риска развития болезни Альцгеймера.