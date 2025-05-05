Что приготовить из фенхеля: три пошаговых рецепта

Что приготовить из фенхеля: 3 пошаговых рецепта
Пряное растение придаст блюдам необычный вкус и аромат.
Фенхель (растение) во французской кухне — ингредиент особенный. Конечно, его также используют в итальянской, испанской, китайской и индийской кулинарии, но именно французским блюдам он придаёт тот характерный вкусовой нюанс, который так им свойственен. Его сладковато-пряный вкус и нежный анисовый аромат прекрасно оттеняет как салаты и закуски, так и супы с горячим.
«Предлагаю попробовать приготовить три ароматных французских блюда», — Сергей Кузнецов, шеф-повар медиаплатформы Food.ru.
3 рецепта блюд с фенхелем
Салат с фенхелем, помело и копчёной рыбой
КБЖУ на две порции (800 г)
- Калории: 695 ккал.
- Белки: 38 г.
- Жиры: 34 г.
- Углеводы: 60 г.
Холодная закуска, которая придётся к столу тёплым весенним днём. Пряный вкус фенхеля здесь оттеняет дижонская горчица, а помело в сочетании с натуральным йогуртом придаёт салату терпкую кислинку, которая прекрасно сочетается с красной рыбой.
Ингредиенты (на 2 порции):
- фенхель — 1 средний клубень (около 200 г);
- помело розовое — 1 шт.;
- копчёная форель или скумбрия — 150 г;
- красный лук — 1/2 шт;
- мята свежая — 4–5 листиков;
- натуральный йогурт 3–5-процентной жирности — 100 г;
- горчица дижонская — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль, чёрный перец — щепотка.
Способ приготовления
Заправка:
Для заправки смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, оливковое масло, посолите и поперчите.
Салат:
- Помойте фенхель и нарежьте его очень тонкими слайсами — лучше всего на тёрке-мандолине.
- Помойте красный лук, очистите от шелухи и нарежьте тонкими полукольцами, сбрызните лимонным соком.
- Разберите рыбу на небольшие кусочки, удалите кожу и крупные кости.
- Помойте помело, очистите от кожуры и плёнок, разделите на мелкие кусочки.
- Помойте и нарежьте листья мяты.
- Перемешайте фенхель, лук и помело с заправкой, добавьте рыбу и нарезанную мяту.
- Подавайте салат охлаждённым, при желании посыпьте жареным кунжутом или тыквенными семечками.
Карпаччо из фенхеля с лимоном, каперсами и анчоусами
КБЖУ на две порции (425 г)
- Калории: 385 ккал.
- Белки: 12 г.
- Жиры: 27 г.
- Углеводы: 28 г.
Освежающее антипасто с акцентом на кислинку. Антипасто (или антипасти) – это традиционная итальянская закуска из мясных деликатесов, рыбы или овощей, которую подают перед основными блюдами. В этом рецепте предлагаем приготовить её на французский манер: с фенхелем, каперсами и грушей.
Ингредиенты (на 2 порции):
- фенхель — 1 крупный клубень (около 250 г);
- каперсы — 1 ч. л.;
- анчоусы 1 ч. л.;
- лимон — 1/2 шт.;
- мёд — 1/2 ч. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- сладкий соус чили — 1 ст. л.;
- морская соль — щепотка;
- пармезан или грюйер — 20–30 г (по желанию);
- зелёная твёрдая груша — 1/4 шт. (по желанию).
Способ приготовления
Заправка:
- Для заправки смешайте лимонный сок, мёд, оливковое масло, соль и соус чили.
- Измельчите каперсы и анчоусы и добавьте в заправку.
Карпаччо:
- Помойте и нарежьте фенхель тончайшими слайсами вдоль (используйте тёрку-мандолину или острый нож).
- Выложите фенхель в один слой на широкое блюдо.
- Полейте его заправкой и оставьте мариноваться на 15 минут.
- Помойте грушу и нарежьте тонкими слайсами, нарежьте сыр слайсами. Добавьте их к фенхелю.
Запечённый фенхель с апельсином и пармезаном
КБЖУ на две порции (500 г)
- Калории: 774 ккал.
- Белки: 18 г.
- Жиры: 32 г.
- Углеводы: 107 г.
Вкусный и пряный гарнир с карамелизацией и лёгкой кислинкой. Отлично подойдёт к блюдам из рыбы и мяса, но может подаваться и как самостоятельное.
Ингредиенты (на 2 порции):
- фенхель — 2 небольших клубня (по 150–180 г);
- апельсин — 1 шт.;
- сахар — 3 ст. л.;
- чёрный перец горошком — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- морская соль — 1/2 ч. л.;
- чёрный перец — щепотка;
- пармезан — 40 г;
- свежая петрушка или мята — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Помойте апельсин, снимите цедру с помощью тонкой тёрки и выжмите из мякоти весь сок.
- Смешайте в сотейнике апельсиновый сок, цедру и сахар и доведите до кипения.
- Выпаривайте пять минут, затем добавьте перец горошком и выпаривайте ещё три-пять минут до образования жидкого сиропа. Остудите.
- Процедите получившийся апельсиновый сироп, смешайте его с маслом до состояния эмульсии.
- Помойте и нарежьте фенхель дольками толщиной 1,5–2 см.
- Выложите фенхель в жаропрочную форму срезом вверх, полейте апельсиновым соусом.
- Запекайте 25–30 минут при температуре 160°C в режиме конвекции до мягкости и лёгкой карамелизации.
- За пять минут до готовности посыпьте фенхель тёртым пармезаном и запекайте до румяности.
- Подавайте с зеленью и — по желанию — каплей мёда или бальзамической глазури.