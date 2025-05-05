Что приготовить из фенхеля: три пошаговых рецепта

Пряное растение придаст блюдам необычный вкус и аромат.

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Фенхель (растение) во французской кухне — ингредиент особенный. Конечно, его также используют в итальянской, испанской, китайской и индийской кулинарии, но именно французским блюдам он придаёт тот характерный вкусовой нюанс, который так им свойственен. Его сладковато-пряный вкус и нежный анисовый аромат прекрасно оттеняет как салаты и закуски, так и супы с горячим.

«Предлагаю попробовать приготовить три ароматных французских блюда», — Сергей Кузнецов, шеф-повар медиаплатформы Food.ru.

3 рецепта блюд с фенхелем

Салат с фенхелем, помело и копчёной рыбой

КБЖУ на две порции (800 г)

Калории: 695 ккал.

Белки: 38 г.

Жиры: 34 г.

Углеводы: 60 г.

Холодная закуска, которая придётся к столу тёплым весенним днём. Пряный вкус фенхеля здесь оттеняет дижонская горчица, а помело в сочетании с натуральным йогуртом придаёт салату терпкую кислинку, которая прекрасно сочетается с красной рыбой.

Ингредиенты (на 2 порции):

фенхель — 1 средний клубень (около 200 г);

помело розовое — 1 шт.;

копчёная форель или скумбрия — 150 г;

красный лук — 1/2 шт;

мята свежая — 4–5 листиков;

натуральный йогурт 3–5-процентной жирности — 100 г;

горчица дижонская — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль, чёрный перец — щепотка.

Способ приготовления

Заправка:

Для заправки смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, оливковое масло, посолите и поперчите.

Салат:

Помойте фенхель и нарежьте его очень тонкими слайсами — лучше всего на тёрке-мандолине. Помойте красный лук, очистите от шелухи и нарежьте тонкими полукольцами, сбрызните лимонным соком. Разберите рыбу на небольшие кусочки, удалите кожу и крупные кости. Помойте помело, очистите от кожуры и плёнок, разделите на мелкие кусочки. Помойте и нарежьте листья мяты. Перемешайте фенхель, лук и помело с заправкой, добавьте рыбу и нарезанную мяту. Подавайте салат охлаждённым, при желании посыпьте жареным кунжутом или тыквенными семечками.

Карпаччо из фенхеля с лимоном, каперсами и анчоусами

КБЖУ на две порции (425 г)

Калории: 385 ккал.

Белки: 12 г.

Жиры: 27 г.

Углеводы: 28 г.

Освежающее антипасто с акцентом на кислинку. Антипасто (или антипасти) – это традиционная итальянская закуска из мясных деликатесов, рыбы или овощей, которую подают перед основными блюдами. В этом рецепте предлагаем приготовить её на французский манер: с фенхелем, каперсами и грушей.

Ингредиенты (на 2 порции):

фенхель — 1 крупный клубень (около 250 г);

каперсы — 1 ч. л.;

анчоусы 1 ч. л.;

лимон — 1/2 шт.;

мёд — 1/2 ч. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

сладкий соус чили — 1 ст. л.;

морская соль — щепотка;

пармезан или грюйер — 20–30 г (по желанию);

зелёная твёрдая груша — 1/4 шт. (по желанию).

Способ приготовления

Заправка:

Для заправки смешайте лимонный сок, мёд, оливковое масло, соль и соус чили. Измельчите каперсы и анчоусы и добавьте в заправку.

Карпаччо:

Помойте и нарежьте фенхель тончайшими слайсами вдоль (используйте тёрку-мандолину или острый нож). Выложите фенхель в один слой на широкое блюдо. Полейте его заправкой и оставьте мариноваться на 15 минут. Помойте грушу и нарежьте тонкими слайсами, нарежьте сыр слайсами. Добавьте их к фенхелю.

Запечённый фенхель с апельсином и пармезаном

КБЖУ на две порции (500 г)

Калории: 774 ккал.

Белки: 18 г.

Жиры: 32 г.

Углеводы: 107 г.

Вкусный и пряный гарнир с карамелизацией и лёгкой кислинкой. Отлично подойдёт к блюдам из рыбы и мяса, но может подаваться и как самостоятельное.

Ингредиенты (на 2 порции):

фенхель — 2 небольших клубня (по 150–180 г);

апельсин — 1 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

чёрный перец горошком — 1 ч. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

морская соль — 1/2 ч. л.;

чёрный перец — щепотка;

пармезан — 40 г;

свежая петрушка или мята — 1 ст. л.

Способ приготовления