Что приготовить из фенхеля: 3 пошаговых рецепта

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Пряное растение придаст блюдам необычный вкус и аромат.

Что приготовить из фенхеля: три пошаговых рецепта
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Фенхель (растение) во французской кухне — ингредиент особенный. Конечно, его также используют в итальянской, испанской, китайской и индийской кулинарии, но именно французским блюдам он придаёт тот характерный вкусовой нюанс, который так им свойственен. Его сладковато-пряный вкус и нежный анисовый аромат прекрасно оттеняет как салаты и закуски, так и супы с горячим.

«Предлагаю попробовать приготовить три ароматных французских блюда», — Сергей Кузнецов, шеф-повар медиаплатформы Food.ru.

3 рецепта блюд с фенхелем

Салат с фенхелем, помело и копчёной рыбой

КБЖУ на две порции (800 г)

  • Калории: 695 ккал.
  • Белки: 38 г.
  • Жиры: 34 г.
  • Углеводы: 60 г.

Холодная закуска, которая придётся к столу тёплым весенним днём. Пряный вкус фенхеля здесь оттеняет дижонская горчица, а помело в сочетании с натуральным йогуртом придаёт салату терпкую кислинку, которая прекрасно сочетается с красной рыбой.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • фенхель — 1 средний клубень (около 200 г);
  • помело розовое — 1 шт.;
  • копчёная форель или скумбрия — 150 г;
  • красный лук — 1/2 шт;
  • мята свежая — 4–5 листиков;
  • натуральный йогурт 3–5-процентной жирности — 100 г;
  • горчица дижонская — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • соль, чёрный перец — щепотка.

Способ приготовления

Заправка:

Для заправки смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, оливковое масло, посолите и поперчите.

Салат:

  1. Помойте фенхель и нарежьте его очень тонкими слайсами — лучше всего на тёрке-мандолине.
  2. Помойте красный лук, очистите от шелухи и нарежьте тонкими полукольцами, сбрызните лимонным соком.
  3. Разберите рыбу на небольшие кусочки, удалите кожу и крупные кости.
  4. Помойте помело, очистите от кожуры и плёнок, разделите на мелкие кусочки.
  5. Помойте и нарежьте листья мяты.
  6. Перемешайте фенхель, лук и помело с заправкой, добавьте рыбу и нарезанную мяту.
  7. Подавайте салат охлаждённым, при желании посыпьте жареным кунжутом или тыквенными семечками.

Карпаччо из фенхеля с лимоном, каперсами и анчоусами

КБЖУ на две порции (425 г)

  • Калории: 385 ккал.
  • Белки: 12 г.
  • Жиры: 27 г.
  • Углеводы: 28 г.

Освежающее антипасто с акцентом на кислинку. Антипасто (или антипасти) – это традиционная итальянская закуска из мясных деликатесов, рыбы или овощей, которую подают перед основными блюдами. В этом рецепте предлагаем приготовить её на французский манер: с фенхелем, каперсами и грушей.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • фенхель — 1 крупный клубень (около 250 г);
  • каперсы — 1 ч. л.;
  • анчоусы 1 ч. л.;
  • лимон — 1/2 шт.;
  • мёд — 1/2 ч. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • сладкий соус чили — 1 ст. л.;
  • морская соль — щепотка;
  • пармезан или грюйер — 20–30 г (по желанию);
  • зелёная твёрдая груша — 1/4 шт. (по желанию).

Способ приготовления

Заправка:

  1. Для заправки смешайте лимонный сок, мёд, оливковое масло, соль и соус чили.
  2. Измельчите каперсы и анчоусы и добавьте в заправку.

Карпаччо:

  1. Помойте и нарежьте фенхель тончайшими слайсами вдоль (используйте тёрку-мандолину или острый нож).
  2. Выложите фенхель в один слой на широкое блюдо.
  3. Полейте его заправкой и оставьте мариноваться на 15 минут.
  4. Помойте грушу и нарежьте тонкими слайсами, нарежьте сыр слайсами. Добавьте их к фенхелю.

Запечённый фенхель с апельсином и пармезаном

КБЖУ на две порции (500 г)

  • Калории: 774 ккал.
  • Белки: 18 г.
  • Жиры: 32 г.
  • Углеводы: 107 г.

Вкусный и пряный гарнир с карамелизацией и лёгкой кислинкой. Отлично подойдёт к блюдам из рыбы и мяса, но может подаваться и как самостоятельное.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • фенхель — 2 небольших клубня (по 150–180 г);
  • апельсин — 1 шт.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • чёрный перец горошком — 1 ч. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • морская соль — 1/2 ч. л.;
  • чёрный перец — щепотка;
  • пармезан — 40 г;
  • свежая петрушка или мята — 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Помойте апельсин, снимите цедру с помощью тонкой тёрки и выжмите из мякоти весь сок.
  2. Смешайте в сотейнике апельсиновый сок, цедру и сахар и доведите до кипения.
  3. Выпаривайте пять минут, затем добавьте перец горошком и выпаривайте ещё три-пять минут до образования жидкого сиропа. Остудите.
  4. Процедите получившийся апельсиновый сироп, смешайте его с маслом до состояния эмульсии.
  5. Помойте и нарежьте фенхель дольками толщиной 1,5–2 см.
  6. Выложите фенхель в жаропрочную форму срезом вверх, полейте апельсиновым соусом.
  7. Запекайте 25–30 минут при температуре 160°C в режиме конвекции до мягкости и лёгкой карамелизации.
  8. За пять минут до готовности посыпьте фенхель тёртым пармезаном и запекайте до румяности.
  9. Подавайте с зеленью и — по желанию — каплей мёда или бальзамической глазури.
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