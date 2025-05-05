Одуванчики: что из них можно приготовить

Одуванчики можно каждый год встретить практически везде, и из этой травы на самом деле готовят много всего. Например, варенье и чай.

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На вкус варенье из одуванчиков похоже на мёд. Только с ноткой карамели. Что касается чая, то он обладает лёгкой сладостью и медовым послевкусием. Если же взять корень одуванчика, то вкус чая будет ближе к кофейному.

В цветках одуванчика содержатся витамины и антиоксиданты, в корне - вещества для работы пищеварения и печени, в листьях - кальций и калий.

Кроме того, из одуванчиков готовят вино (на вкус оно цветочное и с лёгкой кислинкой), сироп, мёд, салат, настойки, карамель, мармелад. Иногда добавляют листья этого растения и в суп.