Россияне пристрастились к «волосатому» шоколаду

Россияне пристрастились к шоколаду с «волосами» и дубайским сладостям. Об этом говорится в исследовании «Авито», которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

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Самым популярным трендом в еде 2024 года стал дубайский шоколад. Сначала одна плитка обходилась покупателям в несколько тысяч рублей, сейчас его можно купить по цене от 550 рублей, поскольку на фоне его популярности кондитеры начали изобретать различные вариации этой сладости.

Сначала появился дубайский чизкейк, который также готовится с добавлением фисташковой пасты и теста катаифи. А сейчас в тренде — дубайский меренговый рулет, продажи которого в I квартале 2025 года выросли на 85 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.

Кроме того, среди потребителей распространился и шоколад под названием «волосы ангела». Речь идет о шоколадной плитке с начинкой из турецкой сладости «пишмание», которая напоминает волосы. Продажи такого шоколада за квартал выросли в 2,5 раза, при этом одна плитка ручной работы обойдется покупателям в 1800 рублей.

Среди прочего актуальность обрели фрукты в шоколаде, а особенно малина. Продажи малины в шоколаде за квартал выросли на 83 процента, также сейчас набирает обороты гранат в шоколаде. Вдобавок новую волну популярности сейчас ловят букеты из зефира, их продажи за квартал увеличились в 2,5 раза.

В апреле сообщалось, что россияне ринулись скупать дубайские куличи на Пасху.