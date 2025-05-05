Шеф-повар рассказал, как правильно выбрать докторскую колбасу

При покупке докторской колбасы важно еще в магазине внимательно изучить ее внешний вид. Об этом рассказал шеф-повар ресторана La Pigeon Леонид Конобрицкий.

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Стоит обратить внимание на цвет: качественная докторская должна иметь однородный цвет — без пятен и темных включений. Кроме того, признаками качественной колбасы являются гладкая поверхность и равномерная форма. Помимо этого, стоит проверить запах колбасы: у хорошего изделия аромат должен быть приятным, без посторонних «химических» нот.

Что касается консистенции, то при нажатии на срез колбасы она должна быть упругой, не слишком мягкой и не слишком жесткой. Внутренняя структура должна быть однородной. Непременно проверьте дату изготовления и срок годности, ведь свежие продукты всегда предпочтительнее, — объяснил Конобрицкий.

Еще один критерий — состав. Качественная докторская колбаса должна содержать минимальное количество добавок, искусственных красителей и консервантов.

Чем меньше компонентов, тем лучше. Отдавайте предпочтение известным и надежным производителям, которые уже зарекомендовали себя на рынке, так как они часто придерживаются высоких стандартов качества, — рассказал Конобрицкий гастрономическому дзен-каналу проекту«Известий» — «Еда без границ».

Колбаса является отличным продуктом для восполнения энергии и белков. Ее едят как отдельно, так и добавляют в бутерброды. Как выбрать качественную колбасу и что должно быть в ее составе, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.