Эксперт ответил, стоит ли отказываться от сахара и глютена

В последние годы тема глютенфри и шугарфри становится все более популярной. Активное расширение ассортимента таких продуктов на прилавках магазинов и онлайн-площадках заставляет задуматься, действительно ли стоит полностью отказаться от покупки товаров, содержащих глютен и сахар? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила автор гастрономических книг, сооснователь кафе «Без рецепта», автор проекта «Честный подкаст» Алёна Гера.

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Что такое глютен, и где он прячется

Глютен – это белок, содержащийся в злаках: пшенице, ячмене, ржи, булгуре, кус-кусе, перловке. Конечно, в первую очередь он ассоциируется с хлебобулочными изделиями. Всё, что лежит на витринах кондитерских, – как правило, содержит глютен.

Но эти белки встречаются и в неожиданных продуктах:

соусы (соевый, кетчуп, майонез);

готовые завтраки и полуфабрикаты;

мороженое и молочные продукты;

овощные гарниры промышленного производства;

алкоголь (пиво, водка, некоторые вина).

Список можно продолжать бесконечно. Получается, мы сталкиваемся с глютеном повсеместно.

Безглютеновые десерты в кафе: что скрывается за пометкой

Последние три года даже в крупных сетях появились десерты без глютена. Но важно понимать: эта маркировка означает лишь отсутствие пшеничной муки и её производных.

Для людей с целиакией (непереносимостью глютена) такие продукты небезопасны, если они готовятся или хранятся рядом с обычными десертами. Настоящее безглютеновое производство требует строгого соблюдения норм Ассоциации европейских обществ больных целиакией.

Целиакия: мода или реальная проблема

Целиакия – хроническое аутоиммунное заболевание, вызванное непереносимостью глютена. Употребление таких продуктов провоцирует воспаление в тонком кишечнике, что приводит к:

нарушению всасывания питательных веществ;

проблемам с кожей;

депрессии и тревожности;

резким колебаниям веса.

Интересно, что этим недугом страдает всего 1% населения. Но многие ещё не диагностированы – знания о болезни относительно новые.

Почему безглютеновая диета стала трендом

Несмотря на малое число людей с целиакией, безглютеновых диет придерживается гораздо больше. То же самое с сахаром: большинство заменителей – всё равно сахар, просто в другой форме.

Это связано с модой на ЗОЖ и маркетинговыми уловками («без сахара» не всегда значит полезно).

Так стоит ли отказываться от глютена и сахара?

«Как создатель десертов без глютена и сахара, я считаю: если у вас нет целиакии или индивидуальной реакции, нет смысла полностью исключать эти продукты. Важнее слушать своё тело и отслеживать реакцию после еды. Кроме того, следует избегать промышленных продуктов с низкокачественным глютеном (дешёвые макароны, соусы, печенье). Также следует внимательно читать состав, а не верить маркетинговым надписям. Иногда лучше съесть натуральный хлеб на закваске или качественный мармелад, чем "безглютеновую" булку с кучей крахмала», —

Как питаться осознанно

Главный вывод из всего сказанного один: прежде чем бежать за модными тенденциями, нужно честно определить — действительно ли они актуальны лично для вас. Есть ли реальная необходимость переходить на безглютеновый хлеб и крупы, полностью исключая любимые хрустящие круассаны? Или разумнее комбинировать питание, выбирая продукты по их действительным свойствам, а не ориентируясь на специальные знаки, сертификации и маркетинговые уловки вроде пометки «полезно»?

Важно понимать: среди продуктов, содержащих глютен, есть много таких, которые при отсутствии индивидуальной непереносимости являются полноценной частью здорового рациона.