Лайфхаки, как приготовить сочные свиные ребрышки

Наверное, нет такого человека, который не любил бы аппетитные ребрышки. Но как приготовить это блюдо так, чтобы мясо было мягким? Вот несколько лайфхаков и небанальных рецептов для приготовления сочных свиных ребрышек.

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Предварительная варка — перед запеканием можно отварить ребрышки в подсоленной воде с добавлением лука и лаврового листа. Это поможет сделать мясо более мягким.

— перед запеканием можно отварить ребрышки в подсоленной воде с добавлением лука и лаврового листа. Это поможет сделать мясо более мягким. Правильные специи — для ребрышек больше всего подойдут такие специи, как: кайенский перец, молотый сушеный чеснок, паприка, тимьян, сельдерей, перец чили. Также хорошо сочетаются мед, горчица, табаско, соевый соус.

— для ребрышек больше всего подойдут такие специи, как: кайенский перец, молотый сушеный чеснок, паприка, тимьян, сельдерей, перец чили. Также хорошо сочетаются мед, горчица, табаско, соевый соус. Запекание в фольге — оберните ребрышки в фольгу во время запекания. Это создаст паровую среду, которая поможет сохранить влагу. Запекайте их в фольге около 2—3 часов при температуре 150—160 C.

— оберните ребрышки в фольгу во время запекания. Это создаст паровую среду, которая поможет сохранить влагу. Запекайте их в фольге около 2—3 часов при температуре 150—160 C. Глазирование — за 20—30 минут до окончания запекания откройте фольгу и нанесите на ребрышки глазурь из меда, соевого соуса и горчицы. Это придаст им красивую корочку и дополнительный вкус.

— за 20—30 минут до окончания запекания откройте фольгу и нанесите на ребрышки глазурь из меда, соевого соуса и горчицы. Это придаст им красивую корочку и дополнительный вкус. Отдых мяса — дайте ребрышкам отдохнуть 10—15 минут после приготовления перед нарезкой. Это позволит сокам равномерно распределиться по мясу и сделает его более сочным.

— дайте ребрышкам отдохнуть 10—15 минут после приготовления перед нарезкой. Это позволит сокам равномерно распределиться по мясу и сделает его более сочным. Если вы готовите в духовке, налейте в форму немного воды или бульона, чтобы мясо не пересохло. Также можно добавить немного вина. Алкоголь помогает раскрыть вкусовые особенности мяса.

Ребрышки в соусе барбекю

Ингредиенты:

Свиные ребрышки — 1,5 кг.

Лук — 1 шт.

Кетчуп — 60 мл.

Аджика — 30 мл.

Яблочный уксус — 30 мл.

Сахар — 60 г.

Растительное масло — 30 мл.

Соль и черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Лук мелко нашинковать и слегка обжарить, добавите все оставшиеся ингредиенты, перемешать и томить на слабом огне около 20 минут. Полить соусом ребрышки, оставить на 2—3 часа, затем обжарить на гриле или в духовке.

Ребрышки по-азиатски

Ингредиенты:

Свиные ребрышки — 1,5 кг.

Соевый соус — 3 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика.

Сахар — 1 ч. л.

Паприка и черный перец — по вкусу.

Приготовление:

Смешать все продукты, положите в маринад ребрышки и оставьте минимум на 2 часа.

Маринад с лимоном и тимьяном

Ингредиенты:

Свиные ребрышки — 1,5 кг.

Сок одного лимона.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Тимьян — 1 ч. л.

Чеснок — 2 зубчика.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Смешать все ингредиенты, замариновать ребрышки на 3-4 часа и пожарить.

Ребрышки по-китайски

Ингредиенты:

Свиные ребрышки — 1,5 кг.

Соевый соус — 6 ст. л.

Вино — 6 ст. л.

Мед — 6 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика.

Смесь трав — по вкусу.

Соль — по вкусу.

Оливковое или кунжутное масло — 1 ч. л.

Имбирь — небольшой кусочек.

Приготовление:

Смешать все компоненты маринада, замочить в нем мясо на ночь. После этого пожарить на гриле или запечь в духовке, или обжарить на сковороде.