Макароны по-флотски с фаршем на сковороде: пошаговые рецепты, советы поваров

Lenta.ru

В 2025 году 110 лет исполнится рецепту макарон по-флотски — блюду, особенно любимому в России за насыщенный вкус и простоту приготовления. Одно из его первых задокументированных упоминаний относится к 1915 году и связано с событиями на линкоре «Гангут», где моряки подняли настоящий бунт, не получив желанное блюдо. «Лента.ру» рассказывает, как появился рецепт макарон по-флотски и как приготовить их в домашних условиях.

Готовим макароны по-флотски по рецептам профессиональных поваров
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Что нужно для макарон по-флотски: список продуктов

Макароны по-флотски прочно вошли в домашнюю кухню как блюдо для всей семьи благодаря своей доступности, быстроте приготовления и насыщенному вкусу, говорит в беседе с «Лентой.ру» повар ресторана «Южный Дом» Виктор Заяц. Для классического рецепта макарон по-флотски нужно всего несколько ингредиентов: макароны (важно, чтобы они имели ребристую поверхность — например, рожки или перья), фарш говяжий (или из другого мяса), лук репчатый, масло растительное для обжарки, а также соль и перец.

Макароны

Для сытного обеда или ужина из макарон по-флотски лучше всего использовать изделия из твердых сортов пшеницы — они не развариваются и сохраняют текстуру, советует Виктор Заяц. Что касается формы, то, по признанию опытных кулинаров, стоит обратить внимание на ракушки, внутри которых мясная основа закрепляется, как в гнездах.

Фарш

Вместо классического говяжьего фарша можно использовать куриный. Среди других вариантов — фарш из индейки, тушенка, растительные альтернативы: обжаренные овощи, фарш из сои или грибов или даже морепродукты.

Специи и дополнения

Специи к макаронам по-флотски для вкуса и аромата хозяйки могут выбирать и добавлять на свое усмотрение — за долгие годы они, как и профессиональные кулинары, придумали огромное множество вариантов дополнений.

«Улучшить вкус макарон по-флотски можно добавлением сливочного масла. Среди других вариантов — томатная паста, бульон или соевый соус», – Виктор Заяц, повар.

Макароны по-флотски: классический рецепт

Ингредиенты:

  • макароны — 400 граммов;
  • фарш куриный (свиной, индюшачий) — 500 граммов;
  • лук репчатый — 1-2 штуки;
  • масло растительное — 5-6 столовых ложек;
  • перец черный молотый;
  • соль;
  • вода.

Приготовление:

  1. Довести воду до кипения, после чего положить соль. Добавить макароны в кипящую воду и варить до полной готовности, руководствуясь инструкцией на упаковке. Сварившиеся макароны откинуть на дуршлаг и ополоснуть под холодной проточной водой.
  2. Очистить лук от шелухи, тщательно вымыть. Затем нарезать мелкими кубиками.
  3. Разогреть сковороду, добавить растительное масло. Обжарить нарезанный лук на умеренном огне до золотистого цвета и мягкости.
  4. Положить сырой фарш в сковороду и обжаривать, постоянно помешивая, на среднем огне около 10-15 минут, пока он не приготовится. Затем добавить зелень, соль, перец черный молотый — макароны по-флотски почти готовы.
  5. Обжаренный фарш перемешать с готовыми макаронами.

«Макароны по-флотски можно подавать со свежими овощами или маринованными огурцами, зеленью — укропом, петрушкой. К блюду подойдут соусы — томатный, сметанный или чесночный. Для подачи в ресторанном стиле можно использовать тертый сыр или хрустящий лук», – Виктор Заяц, повар.

Макароны по-флотски в томатном соусе: рецепт

Макароны по-флотски, заправленные нежным соусом с добавлением протертой мякоти томатов, — это быстро, просто и вкусно, говорит в беседе с «Лентой.ру» бренд-менеджер торговой марки «Пиканта» Анна Киричек. Томатный соус в этом рецепте добавляется для улучшения вкуса блюда. Время приготовления четырех порций займет всего 20-25 минут.

Ингредиенты:

  • макароны (ракушки) — 300 граммов;
  • фарш — 300 граммов;
  • масло растительное;
  • соль;
  • перец черный молотый;
  • протертая мякоть томатов (томат-паста или сок томатный);
  • лук репчатый — ½ штуки;
  • масло сливочное;
  • чеснок — 3 зубчика.

Приготовление:

  1. Отварить макароны до готовности в подсоленной воде (время варки обычно указано на упаковке), слить воду и добавить сливочное масло.
  2. В сковороде на оливковом масле на среднем огне обжарить измельченный чеснок и лук, пока они не станут полупрозрачными.
  3. Добавить фарш и обжарить в течение десяти минут.
  4. Затем добавить томат-пасту, соль, перец черный и другие специи по вкусу.
  5. Довести соус до кипения, потушить в течение десяти минут.
  6. Смешать макароны с соусом и томить до готовности на небольшом огне в течение пяти минут.
«Подавать блюдо лучше сразу, пока оно горячее. При сервировке может использоваться лук зеленый, петрушка или другая зелень по желанию», — советует Киричек.

Макароны по-флотски с яйцом: рецепт

Ингредиенты:

  • макароны — 200 граммов;
  • фарш куриный — 300 граммов;
  • лук репчатый — 100 граммов;
  • яйца;
  • томат-паста — 25 граммов;
  • масло подсолнечное;
  • соль;
  • перец черный молотый.

Приготовление:

  • Очистить лук, мелко порезать.
  • Разогреть растительное масло на сковороде, затем добавить нарезанный лук и обжарить его на среднем огне в течение трех минут.
  • Добавить куриный фарш к обжаренному луку. Обжаривать смесь, периодически помешивая и разминая лопаткой образовавшиеся комки, еще примерно 5-7 минут.
  • Перец черный молотый, масло и смесь на сковороде тщательно смешать с ¼ чайной ложки соли и томатной пастой. Готовить на слабом огне еще три минуты.
  • Параллельно поставить кастрюлю с 1,5-2 литрами воды на огонь и довести до кипения. Добавить чайную ложку соли, затем засыпать макароны. После повторного закипания варить их около девяти минут, следуя указаниям на упаковке.
  • Сваренные макароны переложить в дуршлаг, чтобы слить лишнюю воду.
  • В смесь с фаршем аккуратно добавить два яйца и тщательно перемешать до однородности.
  • Добавить сваренные макароны в сковороду с фаршем, хорошо перемешать. Готовить все вместе, помешивая, на среднем огне еще пару минут. Любители острого могут дополнительно добавить перец по вкусу.

Макароны по-флотски — блюдо, многим знакомое с детства. Оно экономично, не требует сложных ингредиентов и быстро готовится, что делает его удобным вариантом для семейного ужина. Кроме того, макароны по-флотски универсальны и легко адаптируются под вкусовые предпочтения каждого, заключает Виктор Заяц.

История макарон по-флотски

Макароны с мясным фаршем непроста ассоциируют именно с флотом. Исторически морякам требовались блюда с доступными и долго хранящимися продуктами. Однако еще в XIX веке паста с мясом была весьма дорогостоящим блюдом: цена макарон была сопоставима с ценами на говядину и свинину.

Несмотря на это, со временем коки на борту русских кораблей стали подавать матросам макароны по-флотски — такое блюдо предназначалось для особых случаев. Моряки с нетерпением ждали дни приготовления макарон по-флотски: на фоне обычного рациона из каш и щей это был желанный деликатес. При этом нарушение негласной традиции могло обернуться даже бунтом на корабле.

Так и случилось осенью 1915 года, когда экипаж линкора «Гангут» взбунтовался, не получив обещанные макароны с мясным фаршем. Один из свидетелей вспоминал, что в дни, когда на корабль грузили уголь, команда после особенно тяжелой работы всегда ужинала макаронами с мясом, но в тот раз была приготовлена ячменная каша. Именно в контексте событий на «Гангуте» встречается одно из первых задокументированных упоминаний макарон по-флотски — таким образом, можно считать, что в 2025 году этому рецепту исполняется 110 лет.

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