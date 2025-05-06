Готовим макароны по-флотски по рецептам профессиональных поваров

В 2025 году 110 лет исполнится рецепту макарон по-флотски — блюду, особенно любимому в России за насыщенный вкус и простоту приготовления. Одно из его первых задокументированных упоминаний относится к 1915 году и связано с событиями на линкоре «Гангут», где моряки подняли настоящий бунт, не получив желанное блюдо. «Лента.ру» рассказывает, как появился рецепт макарон по-флотски и как приготовить их в домашних условиях.

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Что нужно для макарон по-флотски: список продуктов

Макароны по-флотски прочно вошли в домашнюю кухню как блюдо для всей семьи благодаря своей доступности, быстроте приготовления и насыщенному вкусу, говорит в беседе с «Лентой.ру» повар ресторана «Южный Дом» Виктор Заяц. Для классического рецепта макарон по-флотски нужно всего несколько ингредиентов: макароны (важно, чтобы они имели ребристую поверхность — например, рожки или перья), фарш говяжий (или из другого мяса), лук репчатый, масло растительное для обжарки, а также соль и перец.

Макароны

Для сытного обеда или ужина из макарон по-флотски лучше всего использовать изделия из твердых сортов пшеницы — они не развариваются и сохраняют текстуру, советует Виктор Заяц. Что касается формы, то, по признанию опытных кулинаров, стоит обратить внимание на ракушки, внутри которых мясная основа закрепляется, как в гнездах.

Фарш

Вместо классического говяжьего фарша можно использовать куриный. Среди других вариантов — фарш из индейки, тушенка, растительные альтернативы: обжаренные овощи, фарш из сои или грибов или даже морепродукты.

Специи и дополнения

Специи к макаронам по-флотски для вкуса и аромата хозяйки могут выбирать и добавлять на свое усмотрение — за долгие годы они, как и профессиональные кулинары, придумали огромное множество вариантов дополнений.

«Улучшить вкус макарон по-флотски можно добавлением сливочного масла. Среди других вариантов — томатная паста, бульон или соевый соус», – Виктор Заяц, повар.

Макароны по-флотски: классический рецепт

Ингредиенты:

макароны — 400 граммов;

фарш куриный (свиной, индюшачий) — 500 граммов;

лук репчатый — 1-2 штуки;

масло растительное — 5-6 столовых ложек;

перец черный молотый;

соль;

вода.

Приготовление:

Довести воду до кипения, после чего положить соль. Добавить макароны в кипящую воду и варить до полной готовности, руководствуясь инструкцией на упаковке. Сварившиеся макароны откинуть на дуршлаг и ополоснуть под холодной проточной водой. Очистить лук от шелухи, тщательно вымыть. Затем нарезать мелкими кубиками. Разогреть сковороду, добавить растительное масло. Обжарить нарезанный лук на умеренном огне до золотистого цвета и мягкости. Положить сырой фарш в сковороду и обжаривать, постоянно помешивая, на среднем огне около 10-15 минут, пока он не приготовится. Затем добавить зелень, соль, перец черный молотый — макароны по-флотски почти готовы. Обжаренный фарш перемешать с готовыми макаронами.

«Макароны по-флотски можно подавать со свежими овощами или маринованными огурцами, зеленью — укропом, петрушкой. К блюду подойдут соусы — томатный, сметанный или чесночный. Для подачи в ресторанном стиле можно использовать тертый сыр или хрустящий лук», – Виктор Заяц, повар.

Макароны по-флотски в томатном соусе: рецепт

Макароны по-флотски, заправленные нежным соусом с добавлением протертой мякоти томатов, — это быстро, просто и вкусно, говорит в беседе с «Лентой.ру» бренд-менеджер торговой марки «Пиканта» Анна Киричек. Томатный соус в этом рецепте добавляется для улучшения вкуса блюда. Время приготовления четырех порций займет всего 20-25 минут.

Ингредиенты:

макароны (ракушки) — 300 граммов;

фарш — 300 граммов;

масло растительное;

соль;

перец черный молотый;

протертая мякоть томатов (томат-паста или сок томатный);

лук репчатый — ½ штуки;

масло сливочное;

чеснок — 3 зубчика.

Приготовление:

Отварить макароны до готовности в подсоленной воде (время варки обычно указано на упаковке), слить воду и добавить сливочное масло. В сковороде на оливковом масле на среднем огне обжарить измельченный чеснок и лук, пока они не станут полупрозрачными. Добавить фарш и обжарить в течение десяти минут. Затем добавить томат-пасту, соль, перец черный и другие специи по вкусу. Довести соус до кипения, потушить в течение десяти минут. Смешать макароны с соусом и томить до готовности на небольшом огне в течение пяти минут.

«Подавать блюдо лучше сразу, пока оно горячее. При сервировке может использоваться лук зеленый, петрушка или другая зелень по желанию», — советует Киричек.

Макароны по-флотски с яйцом: рецепт

Ингредиенты:

макароны — 200 граммов;

фарш куриный — 300 граммов;

лук репчатый — 100 граммов;

яйца;

томат-паста — 25 граммов;

масло подсолнечное;

соль;

перец черный молотый.

Приготовление:

Очистить лук, мелко порезать.

Разогреть растительное масло на сковороде, затем добавить нарезанный лук и обжарить его на среднем огне в течение трех минут.

Добавить куриный фарш к обжаренному луку. Обжаривать смесь, периодически помешивая и разминая лопаткой образовавшиеся комки, еще примерно 5-7 минут.

Перец черный молотый, масло и смесь на сковороде тщательно смешать с ¼ чайной ложки соли и томатной пастой. Готовить на слабом огне еще три минуты.

Параллельно поставить кастрюлю с 1,5-2 литрами воды на огонь и довести до кипения. Добавить чайную ложку соли, затем засыпать макароны. После повторного закипания варить их около девяти минут, следуя указаниям на упаковке.

Сваренные макароны переложить в дуршлаг, чтобы слить лишнюю воду.

В смесь с фаршем аккуратно добавить два яйца и тщательно перемешать до однородности.

Добавить сваренные макароны в сковороду с фаршем, хорошо перемешать. Готовить все вместе, помешивая, на среднем огне еще пару минут. Любители острого могут дополнительно добавить перец по вкусу.

Макароны по-флотски — блюдо, многим знакомое с детства. Оно экономично, не требует сложных ингредиентов и быстро готовится, что делает его удобным вариантом для семейного ужина. Кроме того, макароны по-флотски универсальны и легко адаптируются под вкусовые предпочтения каждого, заключает Виктор Заяц.

История макарон по-флотски

Макароны с мясным фаршем непроста ассоциируют именно с флотом. Исторически морякам требовались блюда с доступными и долго хранящимися продуктами. Однако еще в XIX веке паста с мясом была весьма дорогостоящим блюдом: цена макарон была сопоставима с ценами на говядину и свинину.

Несмотря на это, со временем коки на борту русских кораблей стали подавать матросам макароны по-флотски — такое блюдо предназначалось для особых случаев. Моряки с нетерпением ждали дни приготовления макарон по-флотски: на фоне обычного рациона из каш и щей это был желанный деликатес. При этом нарушение негласной традиции могло обернуться даже бунтом на корабле.

Так и случилось осенью 1915 года, когда экипаж линкора «Гангут» взбунтовался, не получив обещанные макароны с мясным фаршем. Один из свидетелей вспоминал, что в дни, когда на корабль грузили уголь, команда после особенно тяжелой работы всегда ужинала макаронами с мясом, но в тот раз была приготовлена ячменная каша. Именно в контексте событий на «Гангуте» встречается одно из первых задокументированных упоминаний макарон по-флотски — таким образом, можно считать, что в 2025 году этому рецепту исполняется 110 лет.