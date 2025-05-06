Хлеб, чипсы, конфеты: что еще можно приготовить из бананов

Вряд ли можно найти человека, который был бы равнодушен к бананам. Это вкусный и очень полезный фрукт, который легко взять с собой. В бананах много калия — минерала, который помогает сердцу работать ровно, регулирует давление и поддерживает водно-солевой баланс. Также в бананах есть витамин B6, который нужен для хорошего настроения, крепкой нервной системы и нормального обмена веществ.

Кроме того, бананы содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение, и натуральные сахара (фруктозу и глюкозу), которые дают организму быструю энергию без резких скачков сахара в крови. Благодаря этому банан — отличный перекус перед тренировкой или в моменты усталости, но из него можно приготовить и интересные блюда. Узнали у шеф-повара Руслана Миронова, какие.

Банановые панкейки без муки

Ингредиенты:

2 спелых банана.

2 яйца.

1/4 ч. л. корицы.

Щепотка соли.

Приготовление:

Разомните бананы вилкой до пюре. Добавьте яйца, корицу и соль. Перемешайте. Жарьте на антипригарной сковороде на среднем огне по 1,5–2 минуты с каждой стороны. Подавайте с йогуртом или ягодами.

Банановый хлеб с овсянкой

Ингредиенты:

3 банана.

2 яйца.

150 г овсяных хлопьев.

1 ч. л. разрыхлителя.

½ ч. л. корицы.

Щепотка соли.

Приготовление:

Взбейте яйца, добавьте размятые бананы и сухие ингредиенты. Перемешайте и вылейте в форму. Выпекайте при 180°C 35–40 минут. Это отличная альтернатива утренней каше.

Смузи с бананом и шпинатом

Ингредиенты:

1 банан.

1 горсть свежего шпината.

200 мл миндального молока.

1 ч. л. меда (по желанию).

Приготовление:

Все измельчите в блендере до однородности. Пейте охлажденным.

Банановые чипсы в духовке

Ингредиенты:

2 банана.

сок ½ лимона.

Приготовление:

Нарежьте бананы тонкими кружками, сбрызните лимонным соком. Выложите на пергамент. Сушите при 100°C с приоткрытой дверцей духовки около 2 часов. Переверните в середине процесса.

Бананово-кокосовые конфеты

Ингредиенты:

2 банана.

100 г кокосовой стружки.

1 ч. л. какао (по желанию).

Приготовление:

Разомните бананы, добавьте кокосовую стружку и какао. Сформируйте шарики, обваляйте в стружке. Охладите в холодильнике минимум один час.

Замороженные бананы в шоколаде

Ингредиенты:

2 банана.

100 г темного шоколада (без сахара).

Орехи или семена (по желанию).

Приготовление:

Нарежьте бананы на кусочки, воткните в них шпажки. Обмакните в растопленный шоколад, обваляйте в орехах. Заморозьте минимум на два часа.

Банановый пудинг с чиа

Ингредиенты:

1 банан.

200 мл кокосового молока.

2 ст.л. семян чиа.

Щепотка ванили.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты, хорошо перемешайте. Оставьте в холодильнике минимум на четыре часа. Подавайте с ягодами или орехами.