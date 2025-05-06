Хлеб, чипсы, конфеты: что еще можно приготовить из бананов

Хлеб, чипсы, конфеты: что еще полезного приготовить из бананов
Вряд ли можно найти человека, который был бы равнодушен к бананам. Это вкусный и очень полезный фрукт, который легко взять с собой. В бананах много калия — минерала, который помогает сердцу работать ровно, регулирует давление и поддерживает водно-солевой баланс. Также в бананах есть витамин B6, который нужен для хорошего настроения, крепкой нервной системы и нормального обмена веществ.
Кроме того, бананы содержат клетчатку, которая улучшает пищеварение, и натуральные сахара (фруктозу и глюкозу), которые дают организму быструю энергию без резких скачков сахара в крови. Благодаря этому банан — отличный перекус перед тренировкой или в моменты усталости, но из него можно приготовить и интересные блюда. Узнали у шеф-повара Руслана Миронова, какие.
Банановые панкейки без муки
Ингредиенты:
- 2 спелых банана.
- 2 яйца.
- 1/4 ч. л. корицы.
- Щепотка соли.
Приготовление:
Разомните бананы вилкой до пюре. Добавьте яйца, корицу и соль. Перемешайте. Жарьте на антипригарной сковороде на среднем огне по 1,5–2 минуты с каждой стороны. Подавайте с йогуртом или ягодами.
Банановый хлеб с овсянкой
Ингредиенты:
- 3 банана.
- 2 яйца.
- 150 г овсяных хлопьев.
- 1 ч. л. разрыхлителя.
- ½ ч. л. корицы.
- Щепотка соли.
Приготовление:
Взбейте яйца, добавьте размятые бананы и сухие ингредиенты. Перемешайте и вылейте в форму. Выпекайте при 180°C 35–40 минут. Это отличная альтернатива утренней каше.
Смузи с бананом и шпинатом
Ингредиенты:
- 1 банан.
- 1 горсть свежего шпината.
- 200 мл миндального молока.
- 1 ч. л. меда (по желанию).
Приготовление:
Все измельчите в блендере до однородности. Пейте охлажденным.
Банановые чипсы в духовке
Ингредиенты:
- 2 банана.
- сок ½ лимона.
Приготовление:
Нарежьте бананы тонкими кружками, сбрызните лимонным соком. Выложите на пергамент. Сушите при 100°C с приоткрытой дверцей духовки около 2 часов. Переверните в середине процесса.
Бананово-кокосовые конфеты
Ингредиенты:
- 2 банана.
- 100 г кокосовой стружки.
- 1 ч. л. какао (по желанию).
Приготовление:
Разомните бананы, добавьте кокосовую стружку и какао. Сформируйте шарики, обваляйте в стружке. Охладите в холодильнике минимум один час.
Замороженные бананы в шоколаде
Ингредиенты:
- 2 банана.
- 100 г темного шоколада (без сахара).
- Орехи или семена (по желанию).
Приготовление:
Нарежьте бананы на кусочки, воткните в них шпажки. Обмакните в растопленный шоколад, обваляйте в орехах. Заморозьте минимум на два часа.
Банановый пудинг с чиа
Ингредиенты:
- 1 банан.
- 200 мл кокосового молока.
- 2 ст.л. семян чиа.
- Щепотка ванили.
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты, хорошо перемешайте. Оставьте в холодильнике минимум на четыре часа. Подавайте с ягодами или орехами.