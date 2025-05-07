Ученые объяснили, почему следует отказаться от бананов в смузи

Бананы могут значительно снижать пользу смузи из-за содержащегося в них природного фермента полифенолоксидазы. Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе совместно с коллегами из британского Университета Рединга опубликовали свои выводы в журнале Food and Function.

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Согласно исследованию, введение банана в состав ягодного смузи приводит к потере организмом до 84% полезных флаванолов — природных антиоксидантов, благоприятно влияющих на сердечно-сосудистую систему и головной мозг.

Авторы проводили эксперименты, сравнивая усвоение флаванолов из простого ягодного напитка и смеси с добавлением банана. Участники принимали разные варианты смузи, а затем сдавали анализы крови и мочи. Результаты показывали, что флаванолы из чистого ягодного коктейля усваивались намного эффективнее.

«Бананы можно исключить из утреннего смузи, если вы хотите увеличить потребление флаванолов, но сами по себе они по-прежнему являются прекрасными фруктами и могут играть важную роль во многих здоровых диетах».

Чтобы сделать смузи особенно полезным, следует сочетать ягоды с продуктами с низкой активностью полифенолоксидазы, такими как ананас, апельсины, манго или йогурт.