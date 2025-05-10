Роскачество рассказало, какое вино может считаться безалкогольным

Безалкогольным вином может считаться только напиток, содержание этилового спирта в котором было снижено до конкретного порогового уровня. Об этом рассказала глава департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.

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По словам эксперта, более правильно называть подобное вино «обезалкоголенным», так как изначально оно прошло стандартный путь брожения перед тем, как из него изъяли алкоголь. Специалист отдельно уточнила, что в таком случае содержание спирта должно быть не более 0,5 процента.

Также не стоит путать безалкогольное игристое с безалкогольными виноградными напитками. Для последних в законе даны соответствующие определения, — передает слова Латышевой РИА Новости.

Психиатр-нарколог Марина Калюжная также рассказала о том, что алкоголь низкого качества очень часто содержит метанол, сивушные масла, а также другие токсичные примеси, которые могут навредить здоровью человека. Кроме того, преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал о допустимой для организма дозе водки.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.