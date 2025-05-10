Роскачество рассказало, какое вино может считаться безалкогольным
Безалкогольным вином может считаться только напиток, содержание этилового спирта в котором было снижено до конкретного порогового уровня. Об этом рассказала глава департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.
По словам эксперта, более правильно называть подобное вино «обезалкоголенным», так как изначально оно прошло стандартный путь брожения перед тем, как из него изъяли алкоголь. Специалист отдельно уточнила, что в таком случае содержание спирта должно быть не более 0,5 процента.
Также не стоит путать безалкогольное игристое с безалкогольными виноградными напитками. Для последних в законе даны соответствующие определения, — передает слова Латышевой РИА Новости.
Психиатр-нарколог Марина Калюжная также рассказала о том, что алкоголь низкого качества очень часто содержит метанол, сивушные масла, а также другие токсичные примеси, которые могут навредить здоровью человека. Кроме того, преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал о допустимой для организма дозе водки.
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.