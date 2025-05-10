Как правильно приготовить шашлык без риска для здоровья

Майские праздники — идеальное время для вылазки на природу и ароматного мяса на углях. Чтобы пикник оставил только приятные воспоминания, важно учесть несколько нюансов. Сколько можно съесть без дискомфорта? Как избежать отравления? На эти и другие вопросы порталу «Страсти» ответил врач-терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспоребнадзора Сергей Исковских

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Безопасная порция: сколько можно есть шашлыков в граммах?

Врач рекомендует съедать не больше 200–300 граммов. Превышение этой нормы перегружает пищеварительную систему, особенно при употреблении жирных сортов. Тщательное пережевывание снизит нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Нюансы выбора мяса:

Баранина/говядина — до 200 г (высокое содержание тугоплавких жиров).

Птица (курица, индейка) — до 300 г (легче усваивается).

Свинина — не более 150–200 г из-за калорийности.

"Детям и людям старше 60 лет стоит ограничиться 100–150 г. При хронических заболеваниях желудка или поджелудочной предпочтительна индейка — ее белок менее агрессивен для слизистых".

Чем опасен недоготовленный шашлык?

Паразитарные инфекции (трихинеллёз, токсоплазмоз).

Бактериальное заражение (сальмонеллёз, кампилобактериоз).

Острая интоксикация (рвота, диарея, обезвоживание).

"При первых симптомах отравления примите энтеросорбент, например, активированный уголь и другие и соблюдайте питьевой режим. Если состояние ухудшается — срочно обращайтесь за медицинской помощью".

Врач обозначил пять главных правил здорового шашлыка:

Выбор сырья — охлажденное мясо с минимальным количеством жировых прослоек. Маринад — используйте ферментированные продукты (кефир, сыворотка) для размягчения волокон, а также кислые среды (гранатовый сок, яблочный уксус) для обеззараживания. Термообработка — готовность определяйте термометром (+72°C в толще). Гарнир — свежие овощи (редис, огурцы) и зелень ускоряют метаболизм жиров. Альтернативы — рыба (лосось, форель) или тофу для разнообразия.

По словам эксперта, для нейтрализации канцерогенов после жарки стоит добавить в меню брокколи или белокочанную капусту — их сульфорафан обладает детокс-эффектом. Пациентам с желче-каменной болезнью или панкреатитом рекомендовано заменить традиционный шашлык на запеченные кабачки или шампиньоны — это снизит риск обострений.