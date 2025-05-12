Любимый завтрак Брежнева в отпуске

Утро в крымской резиденции: чем завтракал Леонид Брежнев в отпуске
Каждое лето генсек Брежнев отправлялся на юг — не на Лазурный берег, а в свою любимую крымскую резиденцию. Его утро начиналось рано, с видом на море, охраной в кустах и простым, почти деревенским завтраком. «Рамблер» расскажет, чем любил трапезничать Леонид Брежнев во время отпуска.
На «Нижней Ореанде», крымской даче советского политика, был свой пляж, вертолетная площадка и прямой телефон с Москвой. В жаркие месяцы, когда столичная духота выводила из строя даже аппарат ЦК, Брежнев перебирался на юг: подлечить сердце, подышать морем. Там он спал, купался, читал газеты, иногда принимал делегации.
Утреннее меню генсека СССР отличалось своей простотой и стабильностью. Леонид Брежнев изо дня в день заказывал на завтрак одно и тоже:
- Хлеб ржаной, обязательно черствый — вчерашний. Брежнев не любил свежий. Он считал, что «от него пухнут»;
- Сливочное масло — домашнее, крымское, из колхоза под Симферополем;
- Отварная или жареная рыба — камбала, кефаль, реже барабуля. Обязательно свежая, выловленная утром и доставленная на дачу;
- Томаты, огурцы, зелень с местного рынка — только сезонное;
- Знаменитый крымский арбуз — в качестве десерта. Подавался холодным, в форме аккуратных треугольников;
- Чай — крепкий, черный, грузинский, без сахара, но с лимоном. Он выпивал одну чашку — без торопливости, с сигаретой в зубах.
Почему именно эти продукты?
У Брежнева был плохой желудок, проблемы с давлением, а после 70 — еще и с зубами. Пища должна была быть мягкой, простой, без специй. Повара передавали список блюд на день врачу-диетологу, и только после одобрения составлялось финальное меню.
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Все закупалось у проверенных колхозов и рыбаков. Арбузы, например, привозили из села Калиновка, а рыбу — с черноморского побережья возле Севастополя. Охрана лично пробовала все перед подачей на стол генсека. Один раз Брежневу подали несвежую барабулю — скандал дошел до ЦК, а повара уволили в тот же день.
Рецепты блюд для завтрака по-Брежневски
1. Жареная кефаль
Ингредиенты:
- кефаль — 1 шт. (500–700 г)
- мука — 3 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
- растительное масло для жарки
Приготовление:
- Очистите рыбу, промойте, обсушите.
- Обваляйте в смеси муки, соли и перца.
- Жарьте на раскаленной сковороде по пять минут с каждой стороны до золотистой корочки.
- Подавайте с лимоном и зеленью.
2. Помидоры по-крымски
Ингредиенты:
- томаты розовые — 2–3 шт.
- красный лук — полголовки
- масло нерафинированное подсолнечное — 1 ст. л.
- укроп — пучок
- соль — щепотка
Приготовление:
- Помидоры нарежьте толстыми кружками, лук — тонкими кольцами.
- Посолите, сбрызните маслом, сверху посыпьте укропом.
- Подавайте охлажденными.
В Крыму Брежнев будто сбрасывал броню партийного функционера — и на кухне, и за столом. И если судить по его завтракам, то генсек ценил в еде не роскошь, а устойчивость и предсказуемость — как и во всем остальном.
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