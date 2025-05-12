Любимый завтрак Брежнева в отпуске

Каждое лето генсек Брежнев отправлялся на юг — не на Лазурный берег, а в свою любимую крымскую резиденцию. Его утро начиналось рано, с видом на море, охраной в кустах и простым, почти деревенским завтраком. «‎Рамблер» расскажет, чем любил трапезничать Леонид Брежнев во время отпуска.

На «Нижней Ореанде», крымской даче советского политика, был свой пляж, вертолетная площадка и прямой телефон с Москвой. В жаркие месяцы, когда столичная духота выводила из строя даже аппарат ЦК, Брежнев перебирался на юг: подлечить сердце, подышать морем. Там он спал, купался, читал газеты, иногда принимал делегации.

Утреннее меню генсека СССР отличалось своей простотой и стабильностью. Леонид Брежнев изо дня в день заказывал на завтрак одно и тоже:

Хлеб ржаной, обязательно черствый — вчерашний. Брежнев не любил свежий. Он считал, что «от него пухнут»;

Брежнев не любил свежий. Он считал, что «от него пухнут»; Сливочное масло — домашнее, крымское, из колхоза под Симферополем;

крымское, из колхоза под Симферополем; Отварная или жареная рыба — камбала, кефаль, реже барабуля. Обязательно свежая, выловленная утром и доставленная на дачу;

Обязательно свежая, выловленная утром и доставленная на дачу; Томаты, огурцы, зелень с местного рынка — только сезонное;

— только сезонное; Знаменитый крымский арбуз — в качестве десерта . Подавался холодным, в форме аккуратных треугольников;

— в качестве десерта Подавался холодным, в форме аккуратных треугольников; Чай — крепкий, черный, грузинский, без сахара, но с лимоном. Он выпивал одну чашку — без торопливости, с сигаретой в зубах.

Почему именно эти продукты?

У Брежнева был плохой желудок, проблемы с давлением, а после 70 — еще и с зубами. Пища должна была быть мягкой, простой, без специй. Повара передавали список блюд на день врачу-диетологу, и только после одобрения составлялось финальное меню.

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Все закупалось у проверенных колхозов и рыбаков. Арбузы, например, привозили из села Калиновка, а рыбу — с черноморского побережья возле Севастополя. Охрана лично пробовала все перед подачей на стол генсека. Один раз Брежневу подали несвежую барабулю — скандал дошел до ЦК, а повара уволили в тот же день.

Рецепты блюд для завтрака по-Брежневски

1. Жареная кефаль

Ингредиенты:

кефаль — 1 шт. (500–700 г)

мука — 3 ст. л.

соль, перец — по вкусу

растительное масло для жарки

Приготовление:

Очистите рыбу, промойте, обсушите. Обваляйте в смеси муки, соли и перца. Жарьте на раскаленной сковороде по пять минут с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте с лимоном и зеленью.

2. Помидоры по-крымски

Ингредиенты:

томаты розовые — 2–3 шт.

красный лук — полголовки

масло нерафинированное подсолнечное — 1 ст. л.

укроп — пучок

соль — щепотка

Приготовление:

Помидоры нарежьте толстыми кружками, лук — тонкими кольцами. Посолите, сбрызните маслом, сверху посыпьте укропом. Подавайте охлажденными.

В Крыму Брежнев будто сбрасывал броню партийного функционера — и на кухне, и за столом. И если судить по его завтракам, то генсек ценил в еде не роскошь, а устойчивость и предсказуемость — как и во всем остальном.

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