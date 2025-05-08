Как выбрать качественные мясные консервы

В России с марта 2024 года по февраль 2025 года объем продаж мясных консервов вырос на 18,5 процента. Поднялась и стоимость — на 6,55 процента за год. Рост интереса к мясным консервам объяснили тем, что такие продукты перестают ассоциироваться только с тушенкой. Потребители переходят на более премиальные товары: в ассортименте появляются продукты из индейки, баранины, утки, а также готовые блюда и паштеты. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой, что должно быть в составе хороших мясных консервов и кому нельзя их есть.

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Что должно быть в составе

По ее словам, в составе хороших мясных консервов должно быть только высококачественное мясо.

«Это могут быть говядина, свинина, курица, утка или другие виды мяса, но важно, чтобы оно было отборным, без низкокачественного сырья. Нужно внимательно изучить этикетку, потому что обычно производители указывают на упаковке, какой вид мяса использован для приготовления консервов. Также именно мясо должно стоять в составе на первом месте. Продукт не должен содержать соевых или растительных заменителей мяса, потому что таким образом производители экономят и снижают качество продукта», — сказала она.

Эксперт отметила, что в составе мясных консервов не должно быть искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов и усилителей вкуса.

«В составе должны находиться натуральные консерванты, такие как соль, перец и другие специи. Но соли не должно быть большое количество», — сообщила Редина.

Диетолог отметила, что если консервы содержат куски мяса, то они должны быть примерно одинакового размера, также допускается содержание жира. Однако в качественных продуктах не должно быть костей, кожи, сухожилий и хрящей.

«При открытии банки не должен присутствовать посторонний запах. Консервы должны пахнуть тем мясом, которое использовали для их приготовления. Это правило касается и вкуса продукта. Наличие странных запахов или вкусов должно вас насторожить», — считает собеседница «ВМ».

Польза и вред

По ее мнению, качественные мясные консервы являются хорошим источником белка и полезных микроэлементов для организма.

«В мясе содержится много белка, который необходим нашим клеткам и тканям. Также оно содержит витамины группы B, цинк и железо, которые важны для нормального функционирования организма. Кроме того, консервированное мясо, особенно курица и индейка, обычно менее калорийное, потому что из него удаляют лишние жиры. Поэтому оно подойдет тем, кто следит за своей фигурой или находится в процессе похудения», — сказала Редина.

Однако, как рассказала специалист, если в мясных консервах содержится много соли, то их употребление в пищу может негативно сказаться на здоровье. У человека возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кому нельзя есть мясные консервы

Диетолог предупредила, что некоторым людям нужно с осторожностью есть мясные консервы или лучше полностью от них отказаться.

«Если у человека есть заболевания почек, повышенное давление и сердечно-сосудистые заболевания, ему нельзя злоупотреблять мясными консервами», — сказала она.

Помимо этого, мясные консервы могут делать на производствах, на которых есть продукты, вызывающие аллергию. Поэтому аллергикам нужно внимательно читать состав продукта перед покупкой, заключила собеседница «ВМ».

Некоторые продукты благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и позволяют сохранить ее здоровой. О них «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.