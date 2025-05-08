Какую пищу выбрасывают чаще всего

Международная команда ученых выяснила, что здоровая еда чаще оказывается в мусорном ведре не потому, что она испорчена, а из-за ошибочных представлений потребителей. Люди склонны верить, что полезные продукты портятся быстрее, чем менее здоровые, и именно это восприятие влияет на их решения — от покупки до утилизации. Работа опубликована в журнале Journal of Marketing.

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Авторы исследования провели серию экспериментов и выяснили, что продукты, которые воспринимаются как здоровые, вызывают у покупателей больше подозрений, если они приближаются к дате истечения срока годности. В результате такие товары требуют больших скидок, покупаются реже и чаще выбрасываются даже до фактического окончания срока хранения. Более того, когда речь идет о еде, оставшейся после приема пищи, потребители также быстрее избавляются от здоровых остатков, считая их менее безопасными.

Ученые подчеркивают, что такие представления не только способствуют росту пищевых отходов, но и мешают продвижению здорового питания. Они предлагают бороться с предубеждениями с помощью более прозрачной упаковки, акцентирующей внимание на сроке хранения, и образовательных инициатив, которые бы помогли людям понять, что не вся «полезная» еда портится быстрее. Кроме того, динамические модели ценообразования могут помочь магазинам балансировать между восприятием риска и реальными характеристиками товара.

По мнению исследователей даже незначительные изменения в коммуникации и дизайне упаковки могут повлиять на поведение покупателей, снизить уровень отходов и сделать здоровое питание более доступным. Это не просто вопрос устойчивого потребления — это шаг к более разумной и справедливой пищевой системе.