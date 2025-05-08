Можно ли есть сырые шампиньоны

Эксперт рассказала, какие риски для здоровья это таит.

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Шампиньоны относятся к числу самых популярных съедобных грибов в мировой кухне. Благодаря нейтральному вкусу и доступности их добавляют в пиццу, пасту, омлеты, супы, вторые блюда и салаты. Продукт любят не только за вкус, но и за низкую калорийность, высокое содержание белка и впечатляющий набор полезных микроэлементов. Но можно ли есть эти грибы в сыром виде? Разбираемся.

О чём расскажем:

Питательная ценность шампиньонов

Шампиньоны невероятно полезны: они богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Особенно много в них селена — минерала, необходимого организму для выработки специальных белков (селенопротеинов), участвующих в производстве гормонов щитовидной железы. Эти белки защищают наши клетки от повреждений свободными радикалами, предотвращая развитие многих болезней.

Всего одна небольшая порция шампиньонов весом 100 г содержит 9,3 мкг селена, что составляет около 17% рекомендуемой суточной нормы. Этот элемент укрепляет защитные свойства организма и снижает вероятность развития некоторых серьёзных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Также известно, что отдельные сорта шампиньонов помогают увеличить содержание витамина D, важного для здоровья костей, иммунитета и общего роста организма. Исследования доказали, что употребление грибов, выращенных под воздействием ультрафиолета, повышает уровень витамина D в организме человека так же эффективно, как приём добавок.

Грибы от природы содержат мало натрия — в целой чашке всего 5 мг вещества. Избыток минерала в рационе питания повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Шампиньоны обладают пикантным вкусом, который снижает потребность в добавлении соли для поддержания нормальных показателей артериального давления. Исследование Американского кулинарного института и Калифорнийского университета в Дэвисе показало, что замена половины мяса на грибы в традиционном рецепте говяжьего фарша может сохранить вкус и при этом сократить потребление натрия на 25%.

Также шампиньоны богаты витаминами группы В, медью, фосфором, калием, цинком, железом и магнием. В 100 г продукта всего 27 ккал, 4,3 г белка, 0,1 г углеводов и 1 г жира.

Возможные риски употребления сырых шампиньонов

«Употребление сырых шампиньонов может быть опасно для здоровья», Эльвира Белёва, врач-гастроэнтеролог, диетолог.

Основной риск употребления сырых шампиньонов связан с возможностью присутствия патогенных микроорганизмов, которые уничтожаются при термической обработке. Самыми распространёнными считаются бактерии рода Salmonella, E. coli и Listeria, способные вызвать тяжёлые расстройства пищеварения, отравления и даже сепсис.

Во-вторых, такой продукт может вызвать аллергические реакции. Организм некоторых людей может проявлять гиперчувствительность к грибам вообще и шампиньонам в частности. Такая аллергия может проявляться кожными высыпаниями, зудом, ринитом, конъюнктивитом и даже анафилактическим шоком.

Более того, сырой шампиньон содержит вещество мирицидин, которое в малых количествах вполне безопасно для человека, но при систематическом употреблении в больших количествах может накапливаться и приводить к интоксикации организма. Поэтому гастроэнтеролог не рекомендует употреблять грибы в сыром виде.

Способы минимизировать риски

Одним из способов снизить риски при употреблении сырых шампиньонов является тщательная очистка и обработка. Важно соблюдать следующие правила:

хорошо промойте грибы проточной водой, чтобы удалить частицы грунта;

удалите повреждённые участки и плёнку со шляпки;

замочите в растворе (1 ст. л. уксуса + 1 л воды) на 10 минут для дезинфекции.

Не мойте грибы заранее — они впитывают воду и быстрее портятся.

Покупайте шампиньоны только у надёжных поставщиков. Обращайте внимание на внешний вид: хорошие грибы упругие, плотные, белого цвета, без пятен и плесени. Обязательно проверьте сроки годности и упаковку, если приобретаете фасованный товар.

Кулинарные рекомендации

Если желание попробовать сырые шампиньоны перевешивает страхи и возможные риски, то обязательно хорошо обработайте грибы перед подачей к столу.

Нарезанные ломтики шампиньонов в сочетании с оливковым маслом, лимонным соком и солью идеально подойдут для освежающего салата. Тёртые сырые можно добавить в соус или заправку для салата. Также смешать мелко нарезанные с авокадо, огурцом и зеленью — получится лёгкий полезный перекус.

Врач-гастроэнтеролог Эльвира Белёва подчеркнула, что грибы лучше варить перед подачей на стол. Она поделилась простым рецептом.

Варёные шампиньоны — это универсальный и полезный ингредиент, который можно использовать в салатах, гарнирах или как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты:

шампиньоны (свежие) — 500 г;

вода — 1 л;

соль — 1 ч. л.;

лавровый лист — 1-2 шт. (по желанию);

перец горошком — 5-6 шт. (по желанию);

укроп или петрушка (для подачи) — по вкусу.

Приготовление

Тщательно промойте шампиньоны под холодной водой, чтобы удалить грязь. Удалите кончики ножек (примерно 1 см), если они выглядят сухими или повреждёнными. Нарежьте большие грибы на половинки или четвертинки, чтобы они сварились равномерно. Маленькие можно оставить целыми. В глубокую кастрюлю налейте воду и добавьте соль, лавровый лист и перец. Доведите до кипения на среднем огне, после чего добавьте подготовленные шампиньоны в кипящую воду. Уменьшите огонь до среднего и варите около 5-7 минут. Грибы должны стать мягкими, но не переваренными. По истечении времени слейте воду через дуршлаг. Если вы использовали лавровый лист и перец горошком, их также следует убрать. Дайте грибам немного остыть, затем можете добавить свежую зелень (укроп или петрушку) для аромата. Варёные шампиньоны можно подавать тёплыми либо использовать в салатах и других блюдах.

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