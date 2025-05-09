Виноделы раскрыли стереотипы о красном вине

Как правильно пить вино и какие стереотипы об этом напитке ещё передаются из уст в уста, рассказали виноделы, сообщает ИА DEITA.RU.

Антон Катаржин, главный винодел винодельни «Юбилейная», входящей в группу компаний «Абрау-Дюрсо», рассказал, что чётких правил, которых следует придерживаться, если хочется выпить вина, не существует. Например, это касается ситуации, когда рекомендуется употреблять красное вино с красным мясом, а белое вино – с белым. Это – не более, чем стереотип, уточняет винодел в интервью РИА Новости.

Выбирая вино, желательно обращать внимание на то, как оно дополнит еду, подчеркнёт и раскроет вкус. Специалист также заметил, что французы выбирают вино не к блюду, а к соусу.

Винодел подчеркнул, что ничего не мешает любителю вина выбрать напиток к блюду, которое, по слухам, может не сочетаться с тем или иным видом вина. Если есть желание поэкспериментировать с сочетанием вкусов – почему бы и не поддаться ему, резюмирует винодел.