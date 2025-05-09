Психолог посоветовала сохранять «здравый подход» в майские праздники

Рациональность следует соблюдать «во всём».

В частности, необходимо следить за питанием и не допускать излишеств. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай.

«Главное есть шашлык со свежими овощами. Тогда никаких проблем не будет. Если заедать шашлык жареной картошкой в больших количествах, тогда, наверно, польза будет небольшая. Более того, желательно не есть много сладкого. На самом деле развращает не мясо, а сладкое, которое мы потребляем в больших количествах, находясь в окружении близких в длинные выходные. Рациональный подход актуален во всём. В больших количествах в любом случае всё вредно. Поэтому главное здравый подход».

Ранее главный диетолог Минздрава призвал «не объедаться» шашлыком на майских праздниках.