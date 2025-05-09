Вкусно и полезно: как сэкономить на ингредиентах для окрошки

По данным аналитиков, стоимость набора для окрошки в России за год выросла на 14 процентов и составила 1200 рублей. Как сэкономить на ингредиентах, выясняла «Вечерняя Москва».

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Согласно полученным от крупной отечественной компании данным, больше всего подорожали такие ингредиенты, как квас и яйца. Как известно, большинство россиян — поклонников окрошки делятся на два типа: одни любят готовить это блюдо на квасе, часто со сметаной, другие — на кефире. Второй вариант более выгодный: продуктовый набор для окрошки на квасе дороже. Еще лучше для кошелька — использовать минеральную воду. Кстати, некоторые повара предлагают добавлять в окрошку и кефир, и минералку. Так вкус интереснее.

Рассол вместо кваса

Огуречный рассол сделает окрошку пикантной, ароматной и с кислинкой. Нарежьте кубиками вареную колбасу, сварите и остудите картофель. Сложите все ингредиенты в глубокую емкость, добавьте туда мелко нарезанный укроп. Влейте огуречный рассол. Далее — немного сметаны и воды по вкусу. Цена: 1100 рублей за четыре порции.

Идеально для фигуры

Для девушек, которые очень любят это блюдо, но хотят позаботиться о фигуре, идеальной заправкой станет греческий йогурт. Картошку отварите до готовности. Остудите и нарежьте небольшими кусочками или натрите на крупной терке. Огурцы и редиску нарежьте соломкой. Зелень измельчите. Сложите ингредиенты в миску. Йогурт смешайте с холодной кипяченой водой. Убедитесь, что он растворился. Цена: 850 рублей за четыре порции.

Вариант без мяса

Изначально окрошка появилась именно как рыбное блюдо. Отварите рыбу, картофель и яйца. Остудите. Нарежьте ингредиенты. Залейте рыбно-овощную смесь айраном и отправьте в холодильник на час. Перед подачей разлейте по тарелкам, украсьте сметаной, добавьте соль и перец по вкусу и 2–3 кубика льда. Цена: 1150 рублей за четыре порции.

Насыщенный вкус

Приготовление такой вариации блюда не займет много времени, а окрошка получится очень насыщенной. Сварите картофель и морковь, нарежьте кубиками. Так же поступите с куриной грудкой, редисом и огурцами. Покрошите зелень и смешайте ингредиенты. Затем заправьте окрошку майонезом, добавьте много воды. Цена: 1000 рублей за четыре порции.

Оксана Дмитриева, диетолог, практикующий врач в частной клинике:

— С точки зрения здоровья заправлять окрошку полезнее всего кефиром или минеральной водой. В таком случае это блюдо подойдет даже тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также советую заменить колбасу на вареную куриную грудку — такое блюдо будет гораздо полезнее.

«ВМ» узнала у шеф-повара Алексея Логинова топ-3 самых необычных рецептов этого блюда. По словам эксперта, блюдо можно сделать более легким, если заменить картошку и убрать мясные ингредиенты.