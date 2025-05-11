Гречка по-купечески: ужин на все случаи жизни

Гречка по-купечески звучит по-домашнему уютно, и недаром она десятилетиями не выходит из обихода. Это не новомодный боул и не разрекламированный рецепт с упаковки. Этот рецепт гречки реально работает, когда хочется вкусного ужина без заморочек и лишних трат. «‎Рамблер» расскажет, как приготовить ужин на все случаи жизни.

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Почему «по-купечески»?

Название — отсылка к XIX веку, когда такую еду готовили на трактирах для торгового люда и мелких купцов. Главное — чтобы было сытно, мясно, но не слишком дорого. Гречка стоила дешево, хранилась долго и варилась быстро. С мясом, луком и специями она становилась полноценным блюдом, которое шло под стопку и согревало после дороги. Повару достаточное было просто собрать в казане то, что есть, и дать настояться.

Название прижилось, хотя в купеческих домах с парадными столами, конечно, подавали совсем другие блюда. Тут купец скорее — не титул, а образ. Народный, практичный.

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Польза гречки

Гречка — не злак, а семена растения семейства гречишных. В отличие от риса и пшеницы, она не содержит глютен, зато богата клетчаткой, железом, калием и магнием. Содержит рутин — антиоксидант, укрепляющий сосуды.

По данным НИИ питания РАН, гречка полезна при высоком давлении, анемии и дефиците магния. Белка в ней до 13 процентов, и он легко усваивается. Вегетарианцы делают из нее котлеты и добавляют в салаты, спортсмены — включают в рацион как источник долгих углеводов.

Гречка по-купечески — это рагу, в котором гречка впитывает вкус поджарки, мясной сок, специи и овощи. Все готовится в одной кастрюле, казане или глубокой сковороде. Без бульонов, без сливок и без сырных присыпок — зато с плотным, настоящим вкусом. Ниже — классический, выверенный рецепт.

Рецепт: гречка по-купечески

Ингредиенты на четыре порции:

гречка — 1 стакан

свинина (шея, лопатка) — 400 г

лук репчатый — 1 крупная головка

морковь — 1 шт.

чеснок — 2–3 зубчика

томатная паста — 1 ст. ложка

вода — 2 стакана

подсолнечное масло — 2 ст. ложки

лавровый лист — 1 шт.

черный перец — по вкусу

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Мясо нарезать небольшими кубиками, обжарить в разогретом масле до легкой корочки. Лучше использовать толстостенную кастрюлю или казан.

Добавить мелко нарезанный лук, через пять минут — натертую морковь. Жарить все вместе до мягкости овощей.

Добавить томатную пасту, перемешать, обжарить еще пару минут. Всыпать промытую гречку, перемешать.

Влить горячую воду, добавить лавровый лист, раздавленный ножом чеснок, соль и перец.

Накрыть крышкой и тушить на медленном огне 25–30 минут. Не мешать в процессе.

После выключения огня дать постоять под крышкой еще десять минут.

Можно добавить: грибы, замороженный зеленый горошек, немного копченой паприки или кусочек сала — если хочется жирнее и ярче.

Как хранить?

Гречка может испортиться — и не только из-за срока годности. Чтобы не завелась моль или жучки, ее надо правильно хранить.

тара — стеклянная или пластиковая банка с плотной крышкой,

— стеклянная или пластиковая банка с плотной крышкой, температура — не выше +20°C, желательно в сухом шкафу, вдали от плиты,

— не выше +20°C, желательно в сухом шкафу, вдали от плиты, срок хранения — не больше 20 месяцев в заводской упаковке, но после вскрытия лучше использовать в течение трех–четырех месяцев,

— не больше 20 месяцев в заводской упаковке, но после вскрытия лучше использовать в течение трех–четырех месяцев, профилактика — при покупке храните крупу сутки в морозилке. Это убьет личинки, если они были.

Подводя итог: для идеальной гречки по-купечески нужны лишь хорошее мясо, правильный обжиг овощей и терпение. Можно сразу приготовить целую кастрюлю и забыть о кухне на два дня.

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