Семь продуктов, которые вы считаете полезными, а зря

Есть продукты, которые вы десятилетиями клали в корзину с чувством, что они обязательная часть рациона. Читали этикетку, верили в пользу. Но в некоторых пользы — как с куста, и вместо нее под словом «натуральный» скрывается вред. «‎Рамблер» расскажет о продуктах, производители которых вводят в заблуждение.

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1. Рисовые хлебцы

«‎Полезные» хрустящие диски, которые, на первый взгляд, лучше сдобных булок. На деле они представляют собой крахмал, быстрое насыщение и скачок сахара в крови, сравнимый с белым батоном. Особенно опасны для диабетиков и тех, кто сидит правильном питании.

Гликемический индекс рисовых хлебцев выше, чем у сахара. Они не насыщают надолго, зато запускают быструю голодовку через пару часов. Если уж хочется хруста — лучше цельнозерновые хлебцы на ржи или с отрубями.

2. Соки в пакетах с надписью «100%»

Вы берете в магазине апельсиновый сок, видите «без сахара», «витамин С», и думаете — вот она, польза. Но в реальности:

в 200 мл «100% сока» — до шести чайных ложек натурального сахара,

после пастеризации в них почти не остается витаминов,

из-за кислотности и сахара он разъедает эмаль и бьет по желудку,

чувство насыщения не приходит, потому что нет клетчатки.

Если хочется фруктов — лучше съесть мандарин. Там и клетчатка, и тот же сахар, но без удара по поджелудочной.

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3. Мюсли и гранола

На коробке — горы злаков, ягоды, орехи, на деле — жарка на масле, сиропы, сахар и добавки, сравнимые с печеньем. Один стакан «здорового завтрака» может дать 400 ккал и до 25 г сахара.

Особенно это касается мюсли «запеченных» или «с медом и орехами». Иногда туда добавляют пальмовое масло и ароматизаторы, чтобы текстура была «хрустящей».

Полезно — это когда мюсли без всего: просто овсяные хлопья, семена, немного сухофруктов и молоко. Остальное — сладкий перекус, не завтрак.

4. Обезжиренный йогурт

Классика 2000-х: если обезжиренный — значит, безусловно полезный и низкокалорийный. Проблема в том, что при удалении жира производители часто добавляют:

загустители (крахмал, пектин),

ароматизаторы и усилители вкуса,

сахар, иногда до четырех–пяти чайных ложек на 125 г йогурта.

Жир — это не враг. В натуральном йогурте он удерживает вкус и помогает усвоить кальций и витамин D. Обезжиренный — это чаще всего маркетинг. Лучше брать 2,5–3,5 процента жирности и без добавок.

5. Злаковые батончики

На прилавке аптек, спортклубов и магазинов «здорового питания» эти батончики уверенно стоят между орехами и витаминами. На этикетке: овес, мед, фрукты. А мелким шрифтом в составе:

глюкозный сироп,

сахар,

маргарин,

ароматизаторы,

рисовые шарики.

Плюс — калорийность на уровне шоколадки. Минус — ложное ощущение пользы. Хороший батончик — редкость. Чтобы не переживать о вреде в. виде лишних килограммов, лучше просто съесть яблоко с орехами.

6. Готовая овсянка быстрого приготовления

Порционный пакетик, кипяток, и вот она — «здоровая каша». Но если посмотреть на состав:

овсянка там расплющена до крахмальной массы,

вкус создают сахар, ароматизаторы, сухое молоко,

волокон почти нет, гликемический индекс высокий.

Такая каша — почти то же, что манка с сиропом. Если нет времени, можно сварить обычные хлопья, даже из категории «Экстра». Готовятся всего пять минут, но без сюрпризов в составе.

7. Сушеные фрукты из пачки

Курага, изюм, финики — продукты безусловно полезные. Однако, при массовом производстве их обрабатывают сернистым ангидридом, чтобы не плесневели и оставались яркими. Кроме того, в них добавляют масла и сахарные сиропы, особенно клюкву и ананас.Такие сухофрукты нужно обязательно чистить, потому что на поверхности может быть пыль, оставшаяся после обработки.

Подводя итог: мы привыкли верить упаковке. Слова «фитнес», «злаки», «без сахара» и «натуральный» зачастую не более, чем маркетинговые уловки. Если не хочется скрупулезно вычитывать состав, лучше выбрать простую органическую еду: орехи, фрукты, овощи, злаки.

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