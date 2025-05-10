ПП-рацион на день с завтраком, обедом и ужином

ПП-рацион на день: пошаговые рецепты завтрака, обеда, ужина
Майские праздники — не повод расслабляться.
Правильное питание — не просто тренд, это ключ к укреплению иммунитета, повышению работоспособности и поддержанию энергии и здоровья. Но что, если варёная куриная грудка или свежие салаты уже надоели и хочется чего-то нового?
«Предлагаем идеи завтрака, обеда и ужина, которые внесут разнообразие в ваше ежедневное ПП-меню, дополнив его новыми и необычными вкусами», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
ПП-рацион на день
Низкоуглеводный завтрак с пребиотическим акцентом
- КБЖУ на 100 г
- Калории: 250 ккал
- Белки: 7 г
- Жиры: 18 г
- Углеводы: 12 г
На завтрак предлагаем приготовить авокадо-тост на хлебе из зелёной гречки с яйцом и пророщенной зеленью. Такой завтрак содержит полезные жиры и белок, минимум сахара и медленные углеводы с низким гликемическим индексом. Проростки зелени поддерживают микробиоту желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Ингредиенты:
- хлеб из зелёной гречки или безглютеновый цельнозерновой — 1 ломтик;
- спелый авокадо — 1/2 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- лайм для сока — 1/2 шт.;
- соль, перец — щепотка;
- проростки брокколи, люцерны или микрозелень — по вкусу;
- уксус — 2 ст. л.;
- оливковое масло первого отжима — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Помойте авокадо, очистите, уберите косточку, разомните мякоть вилкой в пасту.
- Разрежьте лайм пополам и выдавите сок из одной половины.
- Добавьте к авокадо сок лайма, соль, перец и каплю оливкового масла. Перемешайте до консистенции крема.
- Поджарьте хлеб на сухой сковороде или в тостере до хрустящей корочки.
- Приготовьте яйцо. Если хотите сделать всмятку, то варите шесть минут в кипящей воде, затем переложите в холодную воду и очистите от скорлупы. Для яйца-пашот: вскипятите 500 мл воды с 2 ст. л. уксуса, размешайте её ложкой до образования воронки, разбейте яйцо и осторожно влейте в воду. Варите две-три минуты.
- Выложите на тёплый поджаренный ломтик хлеба массу из авокадо, сверху положите яйцо, разрежьте пополам. Украсьте проростками зелени и немного посолите.
Подавайте с чашкой кофе без сахара.
Обед: куриное рагу с фенхелем, сельдереем и чечевицей
- КБЖУ на 100 г
- Калории: 322 ккал
- Белки: 34 г
- Жиры: 5 г
- Углеводы: 30 г
Это блюдо хорошо тем, что имеет сбалансированный и полезный состав: белок, клетчатку, мононенасыщенные жирные кислоты. А входящие в рецепт специи обладают антиоксидантным эффектом, что делает такой обед по-настоящему здоровым.
Ингредиенты:
- куриное бедро без кожи или филе — 300 г;
- фенхель — 1/2 шт.;
- сельдерей — 1 стебель;
- лук-порей — 1/2 стебля;
- чеснок — 1 зубчик;
- красная чечевица — 100 г;
- томатное пюре или нарезанные помидоры без кожицы — 200 г;
- куркума — 1/2 ч. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- тимьян — 1 веточка;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль, перец — щепотка.
Способ приготовления
- Вскипятите воду, добавьте чечевицу и варите в течение 40 минут.
- Пока чечевица варится, нарежьте курицу на небольшие кусочки. Обжарьте на малом количестве масла до лёгкой румяности.
- Помойте и мелко нарежьте лук-порей, сельдерей и фенхель. Очистите и измельчите чеснок. Добавьте их к курице и обжаривайте три-четыре минуты.
- Добавьте томатное пюре. Если вместо него используете помидоры, то помойте и очистите их от кожуры, затем нарежьте произвольными кусочками.
- Добавьте специи и лавровый лист. Тушите 15 минут под крышкой.
- Добавьте отваренную чечевицу к остальным продуктам, перемешайте и томите всё ещё пять минут. Подавайте, посыпав свежей кинзой или петрушкой, по желанию сбрызните небольшим количеством лимонного сока.
Ужин: салат из кабачков, сыра тофу и водорослей вакаме + стакан кефира с клетчаткой
- КБЖУ на 100 г
- Калории: 35 ккал
- Белки: 1,5 г
- Жиры: 1,5 г
- Углеводы: 17,5 г
- КБЖУ напитка на 100 г
- Калории: 50,5 ккал
- Белки: 3,5 г
- Жиры: 1,9 г
- Углеводы: 4,66 г
Это лёгкий белковый ужин с минимальным количеством углеводов и полезными жирами. Вместе со стаканом кефира с клетчаткой он поддержит работу пищеварительной системы и придаст чувство вечернего насыщения без переедания.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.;
- сыр тофу (жёсткий, прессованный) — 80–100 г;
- сухие водоросли вакаме — 1 ст. л.;
- кунжут — 1 ч. л.
Вместо сухих водорослей вакаме можно взять уже готовые салаты с водорослями или морской капустой.
Для соуса:
- соевый соус — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- свежий тёртый имбирь — 0,5 ч. л.;
- оливковое масло — 1 ч. л.
Дополнительно:
- кефир 2,5-процентной жирности — 250 мл;
- растительная клетчатка (инулин, псиллиум или смесь) — 1 ч. л.
Способ приготовления
Соус:
- Помойте и очистите имбирь, натрите его на мелкой тёрке.
- Добавьте соевый соус, оливковое масло, лимонный сок.
- Перемешайте.
Салат:
- Помойте кабачок и нарежьте слайсами вдоль (толщиной 3–5 мм), обжарьте на сухой гриль-сковороде до мягкости.
- Нарежьте тофу кубиками, можно слегка обжарить на антипригарной сковороде.
- Замочите водоросли вакаме в воде на 10 минут, затем отожмите.
- Смешайте кабачки, тофу, водоросли вакаме.
- Добавьте соус и посыпьте кунжутом.
Напиток:
Налейте кефир в стакан и добавьте клетчатку, тщательно перемешайте до лёгкого набухания.
Этот салат подаётся тёплым или комнатной температуры. Кефир с клетчаткой дополнят ужин. Рацион отлично подходит для ужинов после 18:00, дней с низкой физической нагрузкой, а также для поддержания микробиоты и контроля уровня сахара.