Веганство и вегетарианство: как отличить и что нужно знать

Роскачество подвело итоги конкурса логотипов, которые будет размещать на упаковке товаров для веганов и вегетарианцев. Маркировка означает, что продукт соответствует ГОСТу «Технические критерии пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов, а также для маркировки и заявлений» и в составе товара нет компонентов животного происхождения. Чем отличается веганская продукция от вегетарианской и для кого это важно, разобралась «Парламентская газета».

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Будет проще делать покупки

Роскачество еще в феврале объявило конкурс, чтобы выбрать знак, который будут размещать на товарах, предназначенных для веганов и вегетарианцев. В жюри, кроме руководства ведомства, руководителей веганских сообществ и предприятий, выпускающих продукцию для вегетарианцев, входили певица Валерия и олимпийский чемпион по бобслею экс-депутат Госдумы Алексей Воевода.

Логотип можно будет размещать только на товарах, прошедших сертификацию, которая подтвердит, что в продукте нет ингредиентов животного происхождения.

Людям, которые соблюдают такой режим питания, маркировка упростит жизнь, поскольку им не надо будет выискивать на полках товары, не содержащие животные компоненты, считает председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов:

«Людям будет проще ориентироваться, что содержит, а что не содержит животный белок. Можно было бы делать отдельные полки для вегетарианской и веганской продукции, но это более сложно и трудозатратно, чем маркировка».

Кроме того, полагает Леонов, маркировка товаров станет подтверждением того, что продукция качественная и соответствует заявленным параметрам. Ведь маркировкой занимается Роскачество, а ему люди доверяют.

«Это же не просто любой желающий взял этот знак и разместил на товаре. Роскачество проверило, что в продукции не содержатся животные белки. И те, кто придерживается вегетарианской диеты, могут спокойно купить продукт, не нарушая привычного рациона», — объяснил Леонов.

В чем разница и кому легче

Считается, что первым веганом был Пифагор, в рационе которого не было мясных продуктов. А в 1847 году в Англии было создано первое сообщество вегетарианцев.

В России первые разговоры о необходимости отказа от мяса начали ходить во второй половине XIX века. Немало поспособствовал этому Лев Толстой. Русские вегетарианцы ставили во главу угла этическое, сострадательное отношение к животным. Расцвет этого направления в России пришелся на 1900-е годы, когда в Петербурге открылось первое вегетарианское общество.

Вегетарианство предполагает отказ от продуктов животного происхождения, но есть разные его формы. Например, человек не ест мясо, но пьет молоко или употребляет яйца. То есть вегетарианец может отказываться от каких-то продуктов, но в его рационе в той или иной форме присутствуют продукты животного происхождения. А веганство — это более строгая форма питания, которая предполагает тотальный отказ от всего, что производит животное, даже от меда, рассказала диетолог Елена Соломатина:

«Если при вегетарианстве человек не ест мясо, но ест яйца или творог, то так или иначе он частично покрывает дефицит белка. Вегетарианцам живется проще, у них нет такого дефицита витаминов и элементов, как у веганов». Растительной заменой животного белка в таком рационе выступают бобовые, ростки семян и зерен, а также орехи и грибы.

Если человек знает, ради чего придерживается веганства, например он соблюдает духовные практики, в которых убийство животных и употребление их в пищу неприемлемо, или у него есть серьезные убеждения, вера, то отказ от мяса наносит его организму меньше вреда, уверена Елена Соломатина.

Новые логотипы, разработанные Роскачеством, считает диетолог, облегчат жизнь в большей степени веганам, поскольку даже если вегетарианец съел продукт животного происхождения, то ничего страшного не произойдет. А вот для истинного вегана, который соблюдает духовные практики и имеет строгое убеждение, что в его организм не должны попадать продукты животного происхождения, это может быть неприемлемо.