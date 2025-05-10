Как правильно хранить шашлык, чтобы не отравиться

После пикника и посиделок на природе следует позаботиться о правильном хранении шашлыка и остатков еды для того, чтобы по возможности избежать пищевых отравлений. О ключевых правилах рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Мясо, птица и рыба – идеальная среда для размножения бактерий при температуре более +4 °C. Шашлык надо убрать в холодильник или термосумку с хладагентами не позднее чем спустя 1–2 часа после приготовления. Если на улице жарко, это надо сделать еще раньше.

Не следует готовить сразу много продукции на костре, лучше это делать партиями по мере необходимости. Маринованный шашлык необходимо хранить в холодильнике в условиях герметичности. В контейнерах или плотных пищевых пакетах продукты защищены от бактерий. Однако не стоит оставлять готовые блюда в алюминиевой фольге, так они могут быстро испортиться и окислиться.

Шашлык из свинины, говядины или курицы можно хранить не более 48 часов. Рыба и морепродукты остаются свежими в течение 24–36 часов. Без майонеза салаты можно держать в холодильнике до 48 часов, с майонезом – не более 24 часов.