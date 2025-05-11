Как готовить еду, чтобы сделать ее полезнее

Российский диетолог раскрыла способы щадящего приготовления еды, которые сделают продукты полезнее. Комментарий врача сервиса Level Kitchen Татьяны Мещеряковой попал в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь нутрициолог порекомендовала для сохранения фигуры готовить еду на пару без использования масла.

«В пропаренных продуктах больше полезных веществ по сравнению с варкой, жаркой и готовкой в микроволновой печи. А отсутствие масла делает блюдо менее калорийным», — уточнила она и добавила, что лучше есть приготовленную на пару или вареную пищу сразу.

Кроме того, идеальным способ готовки доктор назвала технологию «сувид» — метод приготовления продуктов в вакуумном пакете при температуре ниже 100 градусов. Главное ее преимущество — идеальная точность: температура контролируется до градуса, что полностью исключает риск пережаривания или недоготовки.

В заключение Мещерякова напомнила о запекании продуктов в духовке.

«Запеченная пища становится ароматной и привлекательной внешне, при этом, в сравнении с жареной, содержит меньше масел, калорий и трансжиров. К тому же в запеченной еде сохраняется больше витамина C, чем в вареной», — подытожила медик.

В феврале россиянам посоветовали добавлять в еду одну полезную приправу.