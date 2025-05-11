Что приготовить из артишока: пять пошаговых рецептов

Этот заморский деликатес — не только для гурманов.

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Артишок считается деликатесом. В русской кухне этот продукт не встретить, зато его часто подают в качестве самостоятельного угощения в ресторанах или добавляют в другие блюда.

Многие называют артишок овощем, но это неправильно. На самом деле это съедобная нераспустившаяся почка растения семейства астровых. Кстати, ближайшим родственником артишока считается чертополох.

Однако артишок не полностью съедобен. Перед приготовлением нужно удалить «бороду» — волокнистую часть в центре, наружные листья и шипы. Для блюд используют мясистую сердцевину и мякоть внутренних лепестков. У молодых растений также съедобны стебли.

Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru:

«Свежие артишоки можно варить, запекать или фаршировать, предварительно обработав лимонным соком. В магазинах продают консервированные или маринованные, они уже очищены и готовы к употреблению. Их обычно добавляют в салаты, пасту или используют как самостоятельную закуску».

Рецепты с артишоками

Гриль-салат с артишоками и апельсинами

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 114,44 ккал

Белки: 1,77 г

Жиры: 9,17 г

Углеводы: 6,8 г

Ингредиенты:

артишоки — 3 шт.;

апельсины — 2 шт.;

рукола — 50 г;

орехи пекан — 40 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимон — 1 шт.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

мёд — 1/2 ч. л.;

дижонская горчица — 1/2 ч. л.;

соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Аккуратно очистите свежие артишоки до самой сердцевины, удаляя все жёсткие листья. Разрежьте артишоки на ровные четвертинки и опустите в кипящую подсоленную воду с лимонным соком. Варите ровно пять минут — этого достаточно, чтобы они сохранили форму и не стали мягкими внутри. Достаньте артишоки шумовкой и дайте стечь лишней жидкости. Затем слегка обсушите их бумажным полотенцем и смажьте тонким слоем оливкового масла. Высыпьте орехи пекан в сухую разогретую сковороду. Обжаривайте на среднем огне, постоянно помешивая, две-три минуты, пока они не станут ароматными и слегка не потемнеют. Снимите с огня и отставьте в сторону. Нарежьте апельсины на аккуратные дольки, снимите с каждой прозрачные плёнки. Приготовьте заправку в небольшой миске: смешайте оливковое масло, свежевыжатый лимонный сок, жидкий мёд, зернистую горчицу, щепотку соли и молотый перец. Взбейте венчиком до однородной эмульсии. Разогрейте сковороду-гриль или обычную сковороду с антипригарным покрытием. Выложите артишоки срезом вниз и обжаривайте на среднем огне три-четыре минуты до появления аппетитных поджаристых полос. Выложите свежие листья руколы на большую плоскую тарелку. Сверху распределите артишоки, дольки апельсина и орехи. Сразу же полейте салат приготовленной заправкой и подавайте, пока артишоки не остыли.

Суп-пюре из артишоков с миндалём

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 79,31 ккал

Белки: 1,78 г

Жиры: 6,26 г

Углеводы: 4,4 г

Ингредиенты:

свежие артишоки — 4 шт.;

миндаль без кожицы — 50 г;

лук-шалот — 2 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

овощной бульон — 600 мл;

сливки 20-процентной жирности — 150 мл;

оливковое масло — 1 ст. л.;

мускатный орех — щепотка;

соль и белый перец — по вкусу;

лимон — для обработки артишоков.

Способ приготовления

Аккуратно удалите внешние жёсткие листья из свежих артишоков, оставив только нежную сердцевину. Нарежьте очищенные сердцевины тонкими ломтиками и сразу же опустите в миску с холодной водой и лимонным соком. Очистите лук-шалот и чеснок, порубите как можно мельче. Обжарьте миндаль в сухой сковороде на среднем огне, постоянно помешивая, до появления золотистого оттенка. Следите, чтобы орехи не подгорели. Разогрейте оливковое масло в глубокой кастрюле, добавьте измельчённый лук-шалот и чеснок. Обжаривайте на умеренном огне две-три минуты, пока лук не станет прозрачным и мягким. Откиньте артишоки на дуршлаг, дайте стечь воде и добавьте в кастрюлю к луку и чесноку. Обжаривайте, помешивая, три-четыре минуты, чтобы артишоки слегка пропитались маслом. Влейте в кастрюлю горячий бульон, доведите до кипения и убавьте огонь. Варите под крышкой 20–25 минут, пока артишоки не станут мягкими. Добавьте в суп бо́льшую часть обжаренного миндаля (оставив немного для украшения) и продолжайте варить ещё 15–20 минут на медленном огне. Тщательно измельчите суп погружным блендером до однородной консистенции. Влейте сливки, хорошо размешайте и прогрейте суп, не доводя до кипения. Приправьте щепоткой мускатного ореха, солью и свежемолотым перцем по вкусу. Разлейте горячий суп по тарелкам, украсьте оставшимся дроблёным миндалём и сбрызните оливковым маслом.

Ризотто с артишоками и шафраном

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 99 ккал

Белки: 2,25 г

Жиры: 4,37 г

Углеводы: 12,85 г

Ингредиенты:

рис арборио — 200 г;

свежие артишоки — 3 шт.;

лук шалот — 1 шт.;

белое сухое вино — 100 мл;

овощной бульон — 700 мл;

сливочное масло — 40 г;

тёртый пармезан — 40 г;

шафран — щепотка;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

лимон — для воды.

Способ приготовления

Подготовьте артишоки: снимите грубые наружные листья, срежьте верхнюю треть и удалите волокнистую «бороду». Нашинкуйте сердцевину тонкими пластинами и сразу положите в подкисленную лимоном воду. Консервированные артишоки достаточно откинуть на дуршлаг и обсушить. Разогрейте бульон, добавьте шафран и дайте настояться пять-шесть минут. Мелко порубите лук-шалот. Разогрейте оливковое масло в сотейнике с толстыми стенками. Обжарьте лук-шалот до прозрачности. Всыпьте рисовые зёрна и прогревайте одну-две минуты, постоянно перемешивая. Влейте белое вино и выпарите его. Постепенно вливайте бульон, добавляя по половнику и дожидаясь полного впитывания перед следующей порцией. Через 10 минут добавьте подготовленные артишоки. Продолжайте готовку, подливая бульон, доведя до состояния аль денте. Добавьте в готовое блюдо сливочное масло и пармезан, хорошо перемешайте. Дайте настояться под крышкой пару минут. Подавайте в горячем виде, по желанию посыпав тёртым сыром и свежемолотым перцем.

Фаршированные артишоки по-римски

Количество порций: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 180,77 ккал

Белки: 9,19 г

Жиры: 9,32 г

Углеводы: 16,08 г

Ингредиенты:

средние артишоки — 4 шт.;

панировочные сухари — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

петрушка — 1 пучок;

филе анчоусов — 4 шт.;

оливковое масло — 4 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Очистите артишоки от твёрдых внешних листьев, удалите внутреннюю «бороду», замочите в воде с лимоном. Измельчите чеснок, петрушку и анчоусы. Смешайте сухари с зеленью, анчоусами, чесноком, добавьте 2 ст. л. масла и немного воды — масса должна быть влажной. Разверните листья артишоков и заполните их начинкой, слегка утрамбовывая. Выложите артишоки в сотейник, чтобы они стояли вертикально, начинкой вверх. Добавьте воду до 1/3 высоты, влейте оставшееся масло. Накройте крышкой и томите на медленном огне 30–40 минут. Вода должна выпариться. Подавайте тёплыми, можно с каплей лимона или йогуртовым соусом.

Тарт с артишоками и козьим сыром

КБЖУ на 100 г

Калории: 239 ккал

Белки: 7,43 г

Жиры: 15,42 г

Углеводы: 17,32 г

Ингредиенты:

слоёное тесто — 1 лист (250 г);

свежие артишоки — 3 шт.;

лук репчатый — 1 крупная головка;

козий сыр — 120 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

бальзамический уксус — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

сок лимона — 1 ч. л.

Способ приготовления