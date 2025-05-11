Гречка не так уж полезна: вся правда о популярной крупе

Гречка считается одной из самых полезных для здоровья круп. Неспроста ее часто включают в состав различных диет и рационов питания при лечении и реабилитации различных заболеваний. Питательная, ароматная, она является ценным источником растительного белка. Парамедик, нутрициолог Ирина Кострыгина в беседе с WomanHit раскрыла и еще один малоизвестный факт о гречке, который важно иметь в виду.

Снижает кортизол

Не секрет, что повышенный уровень кортизола в организме ведет к ряду негативных последствий: набор веса, выпадение волос, отечность, и это далеко не полный список.

«В 100 граммах гречневой крупы содержится 31 мг магния, который нам нужен для того, чтобы кортизол не зашкаливал. К тому же гречка медленно поднимает сахар в крови, а резкие скачки глюкозы сильно нагружают надпочечники», — говорит эксперт.

Не содержит глютена

В отличие от других круп, гречка идеально подходит для людей с глютеновой непереносимостью. Также эта группа белков не содержится в диком рисе, пшене, амаранте, киноа, тапиоке.

Источник энергии

«Гречка — сложный углевод и прекрасно подходит для завтрака. Дает длительное насыщение организма и большое количество энергии. Но трапезу с нее лучше не начинать, чтобы не было скачка глюкозы. В идеале гречке должен предшествовать салат. Можно также выпить стакан воды с растворенной в ней чайной ложкой уксуса», — поясняет нутрициолог.

Внимание, побочки

А теперь капля дегтя в списке многочисленных достоинств гречки. Как уже упоминалось выше, крупа имеет свойство резко повышать уровень глюкозы. Соответственно, людям с сахарным диабетом употреблять ее нужно крайне осторожно. Есть и еще один нюанс, который точно заставит отказаться от ежедневного включения гречки в рацион. Она может спровоцировать мочекаменную болезнь.