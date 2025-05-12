Биолог объяснила, как правильно выбрать и обработать сухофрукты

Обычный перекус сухофруктами может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Она рассказала, какие опасности есть в сушеных фруктах и ягодах и как обезопасить себя от отравлений.

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По ее словам, в процессе транспортировки и хранения сухофрукты могут загрязниться. Кроме того, на поверхности продуктов могут остаться остаточные пестициды, которые использовались при выращивании плодовых растений.

Для сохранения товарного вида продукции разрешено обрабатывать изюм и другие сухофрукты сернистым ангидридом — E220. При нарушении условий хранения в продукте могут развиваться плесневые грибы и накапливаться их токсины, которые способны вызвать отравления. Не стоит забывать и о том, что обычные механические загрязнения также неизбежно накапливаются на поверхности сухофруктов при открытой продаже, — объяснила эксперт.

Чтобы не отравиться, стоит внимательно оценивать внешний вид сухофруктов. Золоторева объяснила, что натуральные и необработанные продукты имеют матовую поверхность и естественные оттенки. Если сухофрукты имеют странный цвет или глянцевый блеск, то, скорее всего, они подверглись химической обработке для улучшения товарного вида.

Перед употреблением сухофрукты необходимо замочить в холодной воде на 15–30 минут, что поможет очистить поверхность плодов от загрязнений. Далее необходимо тщательно промыть продукты под проточной водой и в завершение сполоснуть кипяченой водой.

В случаях сильного загрязнения можно использовать слабый содовый раствор — половина чайной ложки на литр воды — с обязательным последующим тщательным промыванием, — заключила биолог в беседе с Life.ru.

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