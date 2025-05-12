Челябинские ученые создали импортозамещающую закваску для йогуртов

Учёные Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) представили уникальную разработку – первую в России закваску для производства йогуртов, изготовленную на основе молочной творожной сыворотки. Данное изобретение призвано восполнить дефицит импортного заквасочного сырья на отечественных предприятиях. Об этом сообщает пресс-службе вуза.

«До недавнего времени большинство российских производителей кисломолочной продукции использовали импортные закваски прямого внесения (DVS). В условиях сокращения поставок этого сырья на российский рынок, отечественные молокозаводы столкнулись с необходимостью поиска альтернативных решений. Решением проблемы стала разработка комплексной заквасочной системы (КЗС) для ферментированных напитков», — рассказала директор Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Ирина Потороко.

Инновационность разработки заключается в использовании побочных продуктов молочного производства. Исследования показали, что творожная сыворотка, содержащая значительное количество питательных веществ и лактозы, является идеальной средой для размножения полезной микрофлоры. Ключевой особенностью технологии стало применение низкочастотного ультразвука для специальной обработки сыворотки на этапе создания закваски, что позволяет микроструктурировать её компоненты.

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