Эксперт прокомментировал идею разработать стандарт для русской кухни

Эксперт Миронов: разработать стандарт для русской кухни будет непросто
Разработать стандарт для русской кухни будет непросто из-за сложности ее определения, но ее точно нужно развивать. Такое мнение высказал ТАСС общественный уполномоченный по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов.
Ранее статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов сообщил в интервью ТАСС, что Минпромторг России видит огромный потенциал в развитии русской кухни, а создаваемая в настоящее время рабочая группа по ее популяризации планирует разработать соответствующий стандарт.
"Развитие русской кухни нужно, это национальная принадлежность, и она должна точно развиваться как в любой стране мира. В Испании - испанская, в Италии - итальянская, во Франции - французская, и нам эта кухня нужна. Но вопрос в том, что у нас многонациональное государство и опять-таки много лет Советского Союза. Мы настолько перемешаны, у нас настолько все соединено из разных народов, из разных вкусов, из разных блюд, что что-то выделить как-то проблематично. Вот основная, наверное, проблематика этого вопроса", - сказал Миронов.
По его словам, потенциал развития есть - многие уже пытались это сделать.
"Понимаете, здесь очень широкая тема. Начиная с того, что вообще такое русская кухня? Русская кухня - это что-то такое старое, русская кухня - это печь. Русская кухня, которая была среди знати, дворянская кухня с очень большим французским акцентом, это тоже русская кухня. Что в итоге называть русской кухней? Просто разные идеологии совершенно по-разному продвигают и по-разному ее видят. Или русская кухня - это то, что делается просто из российских продуктов? У нас многие подростки кухню понимают как советскую - то, что было в Советском Союзе. Но опять-таки - нужно ли это определение? Все-таки каждый это понимает так, как видит", - считает омбудсмен.