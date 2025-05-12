Эксперт прокомментировал идею разработать стандарт для русской кухни

Разработать стандарт для русской кухни будет непросто из-за сложности ее определения, но ее точно нужно развивать. Такое мнение высказал ТАСС общественный уполномоченный по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов.

Ранее статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов сообщил в интервью ТАСС, что Минпромторг России видит огромный потенциал в развитии русской кухни, а создаваемая в настоящее время рабочая группа по ее популяризации планирует разработать соответствующий стандарт.

"Развитие русской кухни нужно, это национальная принадлежность, и она должна точно развиваться как в любой стране мира. В Испании - испанская, в Италии - итальянская, во Франции - французская, и нам эта кухня нужна. Но вопрос в том, что у нас многонациональное государство и опять-таки много лет Советского Союза. Мы настолько перемешаны, у нас настолько все соединено из разных народов, из разных вкусов, из разных блюд, что что-то выделить как-то проблематично. Вот основная, наверное, проблематика этого вопроса", - сказал Миронов.

По его словам, потенциал развития есть - многие уже пытались это сделать.