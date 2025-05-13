Четыре рецепта из фарша

Что приготовить из фарша: 4 рецепта пошагово с фото, на сковороде, в духовке, блюда из фарша быстро и вкусно
В материале также расскажем, как сбалансировать вкус, жирность и текстуру этого ингредиента.
Главное преимущество говяжьего фарша — сбалансированный состав. Например, как считают диетологи и нутрициологи, в 100 г продукта столько белка, цинка, железа, калия, фосфора, витаминов B1, B2, B3 и B6, сколько нужно человеку, чтобы быть активным целый день, даже если это единственная еда за день. Его удобно хранить, ведь он не теряет полезные свойства при замораживании.
«Профессионалы и кулинары-любители ценят этот продукт за универсальность — из него можно быстро приготовить десяток блюд. Поделюсь рекомендациями по приготовлению идеального фарша, а также четырьмя рецептами блюд на основе этого ингредиента», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
Как сделать безупречный фарш?
Создание купажей
Создание купажей — не просто возможность сэкономить дорогие ингредиенты. Это целенаправленный подход к балансу вкуса, жирности и текстуры. Каждое мясо обладает уникальной структурой волокон, вкусом, уровнем влажности и жирности. Смешивая несколько видов, можно достигнуть:
- оптимальной сочности — смешивание жирной свинины с постной говядиной улучшает текстуру, и фарш становится более влажным;
- гармоничного вкуса — сочетание нейтральной индейки и ароматной баранины придаёт блюду характер, не перегружая его;
- контрастной текстуры — объединение говядины с крупными волокнами и нежного куриного фарша даёт котлетам интересную структуру.
Классические купажи
Котлетная смесь (русская классика):
- говядина (лопатка или пашина) — 70%;
- свинина (шейка или грудинка) — 30%;
- добавки: репчатый лук, белый хлеб, замоченный в молоке, соль, перец.
Митболы (итальянский стиль):
- говядина — 40%;
- свинина — 40%;
- телятина — 20%;
- добавки: чеснок, панировочные сухари, петрушка, пармезан.
Кебаб (ближневосточная кухня):
- баранина с жиром — 100% или смесь баранины с говядиной 50/50;
- добавки: тмин, кориандр, чеснок, лук.
Пельменный фарш:
- говядина (бедро) — 60%;
- свинина (шея) — 40%;
- добавки: лук, вода, перец, соль.
Фарш для бургеров:
- говядина (шея + пашина или грудинка) — 100% или с 20% говяжьего жира;
- добавки: соль и смесь перцев.
Фарш из разных отрубов одного вида мяса:
- постное мясо (вырезка или огузок) — плотный фарш;
- жирное мясо (лопатка, пашина, грудинка) — сочный фарш.
Методы приготовления: техника и фракции
Выбор фракции:
- крупный помол (8 мм). Сохраняет текстуру волокон, подходит для бургера, стейк-бургера, тартара;
- средний (5–6 мм). Универсальный вариант для котлет, фрикаделек, митболов, тефтелей;
- мелкий (3–4 мм). Подходит для пельменей, кебабов, части рецептов митлофа (мясной хлеб).
Подготовка и измельчение мяса
- Всегда охлаждайте мясо и насадки для мясорубки, чтобы не перегревать жир.
- Удаляйте сухожилия, плёнки и крупные прожилки.
- Нарезайте мясо на куски одинакового размера (2–3 см).
- Если в составе купажа есть лук, можно прокрутить его в мясорубке с мясом или измельчить отдельно. Второй способ позволяет уменьшить количество влаги в фарше.
Вымешивание фарша
- Вымешивайте руками или в планетарном миксере с насадкой-крюком, пока фарш не станет плотным и однородным.
- Проверьте себя: хорошо вымешанный фарш липнет к рукам и образует гладкую эластичную массу.
- Если по рецепту нужно добавлять воду или сливки, вливайте их в фарш небольшими порциями на протяжении всего вымешивания.
Созревание фарша
Ставьте фарш в холодильник на 30–60 минут, чтобы связать ингредиенты и придать яркости вкусу. Особенно это важно для котлет и митболов — без охлаждения они не будут держать форму при жарке. Фарш для котлет и бургеров необходимо выдержать в холодильнике 8–12 часов, накрыв крышкой или пищевой плёнкой. Фарш для митболов рекомендуется подержать в холодильнике 40–120 минут.
Методы термической обработки фарша
- Жарка на сковороде — подходит для котлет с хрустящей корочкой из смешанного фарша с хлебом и луком.
- Запекание в духовке — приготовление мясных рулетов из говядины и свинины с глазурью из кетчупа и вустерширского соуса.
- Тушение — оптимально для тефтелей в сливочно-томатном соусе с зеленью и овощами.
- Приготовление на гриле или мангале — идеально для люля-кебаба из баранины с луком, чесноком и зирой.
- Отваривание — для фрикаделек в прозрачном курином бульоне с лапшой.
- Приготовление мясной начинки для пельменей, чебуреков, мантов, равиоли и каннеллони.
Как сделать сочный фарш?
- Добавление жира. Жирность 20–30% необходима, чтобы получить вкусный фарш с хорошей текстурой. Вы можете добавить жирные куски говядины или ввести творожный сыр, сливочное масло, бекон.
- Использование влажных добавок. Влажный хлеб, тёртый лук, сливки или вода делают фарш сочным, даже если вы не используете жирное мясо.
- Правильное приготовление. Обжаривайте мясо на умеренном огне и не передерживайте в духовке. Это условие особенно важно выполнять, если вы готовите мясной хлеб (митлоф) или бургеры.
- Плотное вымешивание. Тщательное вымешивание позволяет образовать структуру, которая препятствует выделению мясного сока.
- Добавление ингредиентов, удерживающих влагу. К таким ингредиентам относятся панировочные сухари, «мясной клей» (особые ферменты, модифицирующие структуру белков), яйца, небольшое количество картофельного пюре.
- Тестовая обжарка. Всегда готовьте одну маленькую котлету для дегустации и корректировки баланса соли и оценки консистенции.
4 рецепта блюд из фарша
Чили кон карне
Необычное сочетание испанских слов означает «чили с мясом». Одно из краеугольных блюд мексиканской кухни, которое стало популярным во многих странах мира. Основные ингредиенты — острый перец и фарш.
- Время приготовления: 45 минут
- Количество порций: 6
КБЖУ на 100 г
- Калории: 186 ккал.
- Белки: 7,7 г.
- Жиры: 11 г.
- Углеводы: 5,7 г.
Ингредиенты:
- говяжий фарш — 300 г;
- красная консервированная фасоль — 120 г;
- белая луковица — 70 г;
- красный сладкий перец — 70 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- перец хабанеро или чипотле — 2 шт.;
- очищенные томаты в собственном соку — 350 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- куриный бульон — 150 мл;
- смесь специй (кумин, кориандр, соль, копчёная паприка) — по вкусу;
- сыр чеддер — 250 г;
- кинза — 5 веточек;
- лепёшка тортилья — 2 шт.
Способ приготовления
- Нарежьте мелкими кубиками лук, перец чили, красный сладкий перец, чеснок и кинзу. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте полученную смесь в течение пяти минут.
- Добавьте говяжий фарш, помидоры в собственном соку и готовьте в течение пяти-шести минут.
- Выложите фасоль, кумин, соль, чёрный перец по вкусу и перемешайте.
- Переложите массу в горшочек для запекания объёмом 1,5–2 л и плотно посыпьте тёртым сыром.
- Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте в духовку горшочек и запекайте блюдо в течение 15 минут — до плотной золотистой корочки на сыре.
- Разложите по порциям и подавайте к столу. Разрежьте лепёшки тортильи на несколько частей и подавайте отдельно.
Картофельный пирог
В эпоху популярности органических продуктов старый добрый мясной пирог стал лакомством из детства, которым хочется вознаградить себя за что-то хорошее в конце рабочей недели.
Время приготовления: 1 час 30 минут
Количество порций: 6 порций
КБЖУ на 100 г
- Калории: 148 ккал.
- Белки: 6,7 г.
- Жиры: 9,9 г.
- Углеводы: 7,8 г.
Ингредиенты
Для начинки:
- томаты в собственном соку — 400 г;
- фарш из говядины — 500 г;
- морковь — 100 г;
- лук — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- сухое красное вино — 100 г;
- розмарин — 4 г;
- вустерширский соус — 3–5 ст. л.;
- лавровый лист — 1 шт.
Для пюре:
- картофель — 1 кг;
- сливочное масло — 100 г;
- сливки 30-процентной жирности — 50 г;
- яйцо — 2 шт.;
- сыр твёрдый (конте, грюйер, гойя, пармезан) — 200 г.
Способ приготовления
- Очистите и нарежьте картофель на четвертинки. Запеките ломтики в духовке при 220°C до готовности.
- Натрите сыр. Нарежьте овощи мелкими кубиками. Измельчите чеснок. Обжарьте овощи на хорошо прогретой сковороде до золотистой корочки. Залейте их красным вином и дайте ему почти полностью выпариться. Переложите овощи в миску.
- Снова поставьте сковороду на огонь. Добавьте 1 ст. л. сливочного масла, выложите фарш, ветку розмарина и чеснок. Хорошо обжарьте мясо, разбивая комочки лопаткой. Добавьте овощи, томаты, вустерширский соус и лавровый лист. Томите блюдо на среднем огне 30 минут, чтобы жидкость слегка уварилась.
- Приготовьте толчёнку из запечённого картофеля. Для этого растопите в кастрюле сливочное масло, положите туда горячий картофель и растолките его. Добавьте сливки, тёртый сыр и перемешайте. Дайте пюре немного остыть, затем добавьте яйца и снова тщательно перемешайте.
- Выложите мясной соус в форму для запекания с высокими бортами и сверху покройте его картофельным пюре. Придайте узор ложкой или вилкой. Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку при 180°C на 20–25 минут до образования корочки на поверхности.
Тартар из говядины
Тартар — блюдо французской кухни из сырого фарша. Подаётся с луком, каперсами, петрушкой, перцем и одноимённым майонезным соусом. Пробуя разные приправы, вы можете создать собственный уникальный вариант рецепта.
- Время приготовления: 30 минут
- Количество порций: 2
КБЖУ на 100 г
- Калории: 151 ккал.
- Белки: 4,8 г.
- Жиры: 9 г.
- Углеводы: 13 г.
Ингредиенты
Для основного блюда:
- охлаждённая говяжья вырезка или диафрагма — 140 г;
- лук шалот или красный лук — 20 г;
- мелкие каперсы — 20 г;
- цедра лимона — 2 г;
- оливковое масло первого отжима — 10 г;
- домашний соус тартар — 40 г;
- твёрдый сыр — 5 г;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- яйцо — 1 шт.;
- рукола — 10 г;
- сухарики — 50 г.
Для домашнего соуса тартар:
- домашний майонез — 100 г;
- анчоусы — 10 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль морская — по вкусу;
- сок лимона — 1 ст л.;
- горчица дижонская — 1 ч. л.;
- соус сладкий чили — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Сложите все компоненты для соуса в чашу блендера и перемешайте, посолите по вкусу.
- Удалите жилы и плёнки с охлаждённого куска говядины. Нарежьте мясо мелкими кубиками и немного порубите ножом. Нарежьте лук и каперсы мелкими кубиками.
- Смешайте в миске говядину и соус тартар. Выложите массу на тарелку через формовочное кольцо или кольцо из фольги, сверху в центре сделайте углубление и выложите в него желток.
- По краю или сверху выложите гарнир из лука, каперсов и сухариков. Украсьте тартар ломтиками пармезана, цедрой лимона, чёрным молотым перцем, оливковым маслом и руколой. Подавайте блюдо сразу после приготовления.
Плескавица
Традиционная сербская котлета популярна на всём Балканском полуострове. Её готовят из фарша, в котором есть говядина, свинина и баранина, а приправляют луком, специями и минеральной водой для сочности.
- Время приготовления: 30 минут
- Количество порций: 4
КБЖУ на 100 г
- Калории: 218 ккал.
- Белки: 14,2 г.
- Жиры: 18 г.
- Углеводы: 0,2 г.
Ингредиенты:
- говядина (ошеек) — 400 г;
- баранина (задняя нога) — 300 г;
- свинина (лопатка) — 250 г;
- шпик или копчёное сало — 50 г;
- сыр твёрдый или тугоплавкий (халуми, моцарелла для пиццы) — 70 г;
- лук репчатый — 1–2 шт.;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- острый красный перец — 1 шт.;
- минеральная вода — 50 мл;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- соль, чёрный молотый перец, паприка — по вкусу.
Добавки для подачи:
- пита — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- зелень — 1 пучок;
- острый перец — 1 шт.;
- айвар или томатный соус — 200 мл;
- фиолетовый лук — 1 шт.
Способ приготовления:
- Нарежьте мясо небольшими кусочками и пропустите через мясорубку с решёткой среднего калибра.
- Очистите и измельчите лук и чеснок. Очистите от семян острый перец и нарежьте кусочками. Нарежьте сыр мелкими кубиками.
- Смешайте в глубокой миске мясной фарш, лук, сыр, чеснок и острый перец. Добавьте соль, молотый перец и паприку по вкусу.
- Вливая минеральную воду, тщательно перемешайте массу.
- Накройте миску плёнкой и поставьте в холодильник минимум на два часа, а лучше – на ночь, чтобы фарш настоялся.
- Из охлаждённого фарша сформируйте плоские котлеты диаметром около 15 см и толщиной 1–1,5 см.
- Обжаривайте плескавицу с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.
- Подавайте с добавками, такими как пита, свежие овощи, айвар или соус.