Врач рассказал, почему перец и хрен так популярны в России

Острые приправы помогают «взбодриться» в условиях холодного климата.

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Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала кандидат медицинских наук Диана Генварская.

«У нас, у русских, есть определённая привычка — всеми действующими методами пользоваться. Это культурная традиция, как баня. Баня должна быть контрастной. Нам нужно что-нибудь ядрёное. Поэтому водка, поэтому майонез, тяжёлая пища, и выпить хорошо. У нас накапливается энергия из-за холодного климата, и её надо как-то взбодрить эмоционально. Это скорее эмоциональная история, которая связана с тем, что нужен дополнительный вид эмоций. Потому что специи, и особенно перец, имбирь, хрен, которые у нас народные средства, они все очень острые. Спросите ребёнка, он вообще не сможет взять это в рот. Они должны взбадривать. В принципе, недостаток солнечной энергии, климат прохладный. Нам нужно взбадриваться чем-то искусственным».

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