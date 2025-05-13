Температура воды напрямую влияет на вкус и пользу чая, но многие об этом не задумываются. Чаще всего мы просто заливаем листья кипятком, не учитывая, что для разных видов чая нужны разные условия.

Зеленый чай, например, плохо переносит высокую температуру. Если вода горячее 80 градусов, разрушаются полезные вещества, а сам напиток становится горьким. Черному чаю комфортнее при температуре около 90-95 градусов, тогда сохраняется сбалансированный вкус. А белый чай, особенно нежный, лучше всего раскрывается при 70 градусах.

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Чтобы не ошибиться, можно просто дать воде немного остыть. Подождите 2-3 минуты после закипания для черного чая и 5-7 минут – для зеленого. Напиток получится мягким, ароматным и гораздо вкуснее привычного.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.