Шеф-повар раскрыл три главных секрета приготовления вкусного борща

Борщ — одно из самых популярных и любимых блюд у россиян. Но чтобы приготовить его по-настоящему вкусно, нужно знать определенные секреты. Обо всех тонкостях приготовления борща «Вечерней Москве» рассказал шеф-повар Борис Копылов.

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Первый секрет — наваристый бульон

Главный секрет хорошего супа — в наваристом бульоне. Чтобы сделать его таким, необходимо правильно сварить мясо, подчеркнул собеседник «ВМ»:

«Лучше брать кусок мякоти с костью, потому что именно она сделает бульон густым».

Кроме того, по словам шеф-повара, важно:

после первого закипания слить воду и налить в кастрюлю чистую;

затем вновь довести до кипения и уже на этом бульоне варить борщ.

Второй секрет — правильная обжарка пассировки

Пассировку для супа лучше готовить по отдельности, считает эксперт. А также важно не использовать готовую томатную пасту.

«Будет вкуснее, если пожарить лук отдельно от моркови и смешать их уже приготовленными. Еще ни в коем случае нельзя класть в борщ томатную пасту для усиления цвета, лучше использовать натуральные томаты, протерев их на терке и добавив много пряностей с чесноком», — объяснил Копылов.

Третий секрет — забота о главном ингредиенте

Основной ингредиент блюда — свеклу — тоже стоит готовить отдельно, посоветовал шеф-повар.

«Я предпочитаю не жарить ее, а тушить. И вместо уксуса и сахара лучше положить в свеклу чернослив и сбрызнуть ее лимонным соком, чтобы она не теряла цвет. Чернослив возьмет на себя роль этих двух ингредиентов и компенсирует это сочетание», — заверил эксперт.

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