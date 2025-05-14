Как правильно приготовить щавельный суп с яйцом

Ученые доказали, что щавель, как свежий, так и термически обработанный, помогает поддерживать иммунитет, работает на пользу пищеварению и даже нормализует работу нервной системы. Как правильно приготовить суп со щавелем и яйцом, чтобы блюдо было не только полезным, но и сытным, и очень вкусным, — рассказывает «Лента.ру».

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Классический зеленый борщ со щавелем: рецепт

Традиционным рецептом супа из щавеля с яйцом — его еще называют «зеленый борщ» — с «Лентой.ру» поделился шеф-повар ресторана русской кухни «Матрешка» Александр Рядницкий.

Ингредиенты:

куриный бульон — 3 литра;

отварная курица — 200-300 граммов;

картофель — 3 штуки;

морковь — 1 штука;

лук репчатый — 1 головка среднего размера;

щавель свежий — 200 граммов;

яйца вареные — 3 штуки;

зелень (укроп, петрушка) — суммарно 25 граммов;

лавровый лист — 1-2 штуки;

соль, перец — по вкусу;

сметана — для подачи.

Приготовление:

Разделите курицу, на которой сварен бульон, на тонкие волокна и верните в кастрюлю. Добавьте туда же картофель, морковь и лук: можно нарезать все кубиками, а можно морковь и лук натереть на терке или порубить соломкой. Если хочется более насыщенного цвета супа, лук нарежьте тонкими перьями и обжарьте на сливочном масле до золотистости. Посолите и поперчите. Хорошо промойте щавель под проточной водой. Когда картофель сварится, добавьте мелко нарезанный щавель. Варите еще 5-7 минут. Нарежьте сваренные вкрутую яйца дольками и добавьте в каждую тарелку при подаче вместе со сметаной и зеленью.

Щавель: свежий или замороженный?

«Конечно, для щавелевого супа лучше брать свежий щавель: он ароматнее, готовится быстрее, в блюде выглядит аппетитнее, а также содержит гораздо больше витаминов. Но если нет возможности найти свежий, а в доме есть только замороженный, сгодится и он», — пояснил Александр Рядницкий.

Минус свежего щавеля в том, что он не хранится долго: по возможности лучше готовить суп с ним сразу после покупки или срезки. А в морозилке запросто можно устроить запас: зачастую щавель продается уже нарезанным, в порционных брикетиках, пары штук таких хватает на кастрюлю супа, отметил повар.

Традиционный щавелевый суп в мультиварке: рецепт

Приготовить суп, который не будет уступать ресторанному, можно и в мультиварке, отметил Рядницкий. Причем добавлять яйцо можно по-разному: нарезать вареное яйцо индивидуально каждому в тарелку или во время приготовления супа вылить в кастрюлю сырое, предварительно взбив до однородности. Это сделает текстуру супа более насыщенной и интересной, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ингредиенты:

куриное филе — 250 граммов;

вода — 2 литра;

картофель — 2 штуки;

морковь — 1 маленькая или половина большой;

лук репчатый — 1 головка среднего размера;

щавель свежий — 150 граммов (можно заменить замороженным);

яйца куриные сырые — 2 штуки;

соль, перец — по вкусу;

лавровый лист — 1 штука.

Приготовление:

Куриное филе нарежьте крупными кусками. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на крупной терке, а лук мелко нарежьте. Свежий щавель промойте и нарежьте крупно. Включите мультиварку в режиме «Жарка» или «Выпечка». Налейте немного растительного масла и обжарьте лук и морковь до золотистого цвета. Как только овощи зарумянятся и дадут сок, положите в чашу мультиварки куриное филе, картофель, лавровый лист и залейте все холодной водой. Закройте крышку и установите режим «Суп» или «Тушение» на 40 минут. За 10 минут до окончания программы добавьте в суп нарезанный щавель и перемешайте. А за 5 минут до готовности в кипящий суп влейте тонкой струйкой два взбитых до однородности яйца при постоянном помешивании. Яйцо в горячем бульоне начнет моментально схватываться. Посолите и поперчите по вкусу. Готовое блюдо подавайте со свеженарубленной зеленью.

Холодник со щавелем и яйцом: рецепт

Ингредиенты:

щавель — 300 граммов;

огурец свежий — 2 штуки;

редис — 100 граммов;

укроп, зеленый лук — небольшой пучок;

яйца вареные — 4 штуки;

кефир (или несладкий йогурт) — 500 миллилитров;

вода холодная — 250 миллилитров;

соль, сахар — по вкусу;

лимонный сок — 1 столовая ложка.

Приготовление:

Мелко нарежьте щавель, зелень и заранее отваренные яйца. А огурцы и редис натрите на крупной терке: так они отдадут больше сока. Смешайте кефир с холодной водой, добавьте лимонный сок, соль и сахар по вкусу, хорошо вымешайте. При желании можно добавить свежемолотый черный перец. Соедините все ингредиенты и залейте получившейся смесью. Перемешайте готовый суп и подавайте к столу охлажденным.

Совет от шефа: чтобы сэкономить время, яйца можно промять в отдельной миске толкушкой для картофельного пюре. У вас получится не однородная масса, а крошечные кусочки, как если бы яйца долго рубили ножом

Крем-суп из щавеля с яйцом пашот: рецепт

«Даже такое незамысловатое блюдо, как щавелевый суп, можно приготовить в стиле высокой кухни. Для этого потребуется совсем немного усилий и чуть больше ингредиентов, но такое блюдо можно будет подать вашим гостям даже на праздничное застолье», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Он поделился с читателями любимым рецептом такого супа — вкусного, витаминного.

Ингредиенты:

свежий щавель — 300 граммов;

картофель — 3 штуки;

лук-порей — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

овощной бульон — 700 миллилитров;

масло сливочное — 30 граммов;

яйца — 4 штуки;

сливки (жирностью не менее 20 процентов) — 150 миллилитров;

соль, перец — по вкусу;

гренки — для подачи.

Приготовление:

В сотейнике растопите масло и обжарьте мелко нарезанный лук-порей до легкой полупрозрачности, добавьте чеснок. Его предварительно раздавите плоской стороной лезвия ножа и нарежьте крупно, так он даст больше сока и аромата. Добавьте нарезанный картофель, соль и перец и обжаривайте примерно 5 минут. Залейте содержимое сотейника овощным бульоном и варите до мягкости картофеля. Добавьте крупно нарезанный щавель и варите еще 5 минут. Взбейте суп блендером до однородности, добавьте сливки и доведите до кипения. Дайте супу покипеть 1-2 минуты, после чего выключите и дайте немного остыть. В это время приготовьте яйца пашот: разбейте каждое яйцо в кипящую воду с уксусом и варите 3 минуты. Как правильно это делать, «Лента.ру» рассказывала в этой инструкции. Разлейте суп по тарелкам, положите сверху яйцо пашот и украсьте гренками.

Суп-пюре из щавеля с яйцами и беконом: рецепт

Если хочется чего-то посытнее, можно «облагородить» щавелевый суп беконом, а овощной бульон заменить на куриный.

Ингредиенты:

щавель — 350 граммов;

бекон сырокопченый — 100 граммов;

лук репчатый — 1 головка;

картофель — 3 штуки;

куриный бульон — 1 литр;

сливки (не менее 20 процентов) — 200 миллилитров;

яйца отварные — 4 штуки;

соль, перец — по вкусу;

оливковое масло — для жарки.

Приготовление: