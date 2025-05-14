Щавелевый суп с яйцом: как правильно приготовить? Пошаговые рецепты

Lenta.ru

Ученые доказали, что щавель, как свежий, так и термически обработанный, помогает поддерживать иммунитет, работает на пользу пищеварению и даже нормализует работу нервной системы. Как правильно приготовить суп со щавелем и яйцом, чтобы блюдо было не только полезным, но и сытным, и очень вкусным, — рассказывает «Лента.ру».

Как правильно приготовить щавельный суп с яйцом
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Классический зеленый борщ со щавелем: рецепт

Традиционным рецептом супа из щавеля с яйцом — его еще называют «зеленый борщ» — с «Лентой.ру» поделился шеф-повар ресторана русской кухни «Матрешка» Александр Рядницкий.

Ингредиенты:

  • куриный бульон — 3 литра;
  • отварная курица — 200-300 граммов;
  • картофель — 3 штуки;
  • морковь — 1 штука;
  • лук репчатый — 1 головка среднего размера;
  • щавель свежий — 200 граммов;
  • яйца вареные — 3 штуки;
  • зелень (укроп, петрушка) — суммарно 25 граммов;
  • лавровый лист — 1-2 штуки;
  • соль, перец — по вкусу;
  • сметана — для подачи.

Приготовление:

  1. Разделите курицу, на которой сварен бульон, на тонкие волокна и верните в кастрюлю.
  2. Добавьте туда же картофель, морковь и лук: можно нарезать все кубиками, а можно морковь и лук натереть на терке или порубить соломкой. Если хочется более насыщенного цвета супа, лук нарежьте тонкими перьями и обжарьте на сливочном масле до золотистости. Посолите и поперчите.
  3. Хорошо промойте щавель под проточной водой.
  4. Когда картофель сварится, добавьте мелко нарезанный щавель. Варите еще 5-7 минут.
  5. Нарежьте сваренные вкрутую яйца дольками и добавьте в каждую тарелку при подаче вместе со сметаной и зеленью.

Щавель: свежий или замороженный?

«Конечно, для щавелевого супа лучше брать свежий щавель: он ароматнее, готовится быстрее, в блюде выглядит аппетитнее, а также содержит гораздо больше витаминов. Но если нет возможности найти свежий, а в доме есть только замороженный, сгодится и он», — пояснил Александр Рядницкий.

Минус свежего щавеля в том, что он не хранится долго: по возможности лучше готовить суп с ним сразу после покупки или срезки. А в морозилке запросто можно устроить запас: зачастую щавель продается уже нарезанным, в порционных брикетиках, пары штук таких хватает на кастрюлю супа, отметил повар.

Традиционный щавелевый суп в мультиварке: рецепт

Приготовить суп, который не будет уступать ресторанному, можно и в мультиварке, отметил Рядницкий. Причем добавлять яйцо можно по-разному: нарезать вареное яйцо индивидуально каждому в тарелку или во время приготовления супа вылить в кастрюлю сырое, предварительно взбив до однородности. Это сделает текстуру супа более насыщенной и интересной, подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ингредиенты:

  • куриное филе — 250 граммов;
  • вода — 2 литра;
  • картофель — 2 штуки;
  • морковь — 1 маленькая или половина большой;
  • лук репчатый — 1 головка среднего размера;
  • щавель свежий — 150 граммов (можно заменить замороженным);
  • яйца куриные сырые — 2 штуки;
  • соль, перец — по вкусу;
  • лавровый лист — 1 штука.

Приготовление:

  1. Куриное филе нарежьте крупными кусками. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Морковь натрите на крупной терке, а лук мелко нарежьте. Свежий щавель промойте и нарежьте крупно.
  2. Включите мультиварку в режиме «Жарка» или «Выпечка». Налейте немного растительного масла и обжарьте лук и морковь до золотистого цвета.
  3. Как только овощи зарумянятся и дадут сок, положите в чашу мультиварки куриное филе, картофель, лавровый лист и залейте все холодной водой.
  4. Закройте крышку и установите режим «Суп» или «Тушение» на 40 минут.
  5. За 10 минут до окончания программы добавьте в суп нарезанный щавель и перемешайте. А за 5 минут до готовности в кипящий суп влейте тонкой струйкой два взбитых до однородности яйца при постоянном помешивании. Яйцо в горячем бульоне начнет моментально схватываться.
  6. Посолите и поперчите по вкусу. Готовое блюдо подавайте со свеженарубленной зеленью.

Холодник со щавелем и яйцом: рецепт

Ингредиенты:

  • щавель — 300 граммов;
  • огурец свежий — 2 штуки;
  • редис — 100 граммов;
  • укроп, зеленый лук — небольшой пучок;
  • яйца вареные — 4 штуки;
  • кефир (или несладкий йогурт) — 500 миллилитров;
  • вода холодная — 250 миллилитров;
  • соль, сахар — по вкусу;
  • лимонный сок — 1 столовая ложка.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте щавель, зелень и заранее отваренные яйца. А огурцы и редис натрите на крупной терке: так они отдадут больше сока.
  2. Смешайте кефир с холодной водой, добавьте лимонный сок, соль и сахар по вкусу, хорошо вымешайте. При желании можно добавить свежемолотый черный перец.
  3. Соедините все ингредиенты и залейте получившейся смесью. Перемешайте готовый суп и подавайте к столу охлажденным.

Совет от шефа: чтобы сэкономить время, яйца можно промять в отдельной миске толкушкой для картофельного пюре. У вас получится не однородная масса, а крошечные кусочки, как если бы яйца долго рубили ножом

Крем-суп из щавеля с яйцом пашот: рецепт

«Даже такое незамысловатое блюдо, как щавелевый суп, можно приготовить в стиле высокой кухни. Для этого потребуется совсем немного усилий и чуть больше ингредиентов, но такое блюдо можно будет подать вашим гостям даже на праздничное застолье», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Он поделился с читателями любимым рецептом такого супа — вкусного, витаминного.

Ингредиенты:

  • свежий щавель — 300 граммов;
  • картофель — 3 штуки;
  • лук-порей — 1 штука;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • овощной бульон — 700 миллилитров;
  • масло сливочное — 30 граммов;
  • яйца — 4 штуки;
  • сливки (жирностью не менее 20 процентов) — 150 миллилитров;
  • соль, перец — по вкусу;
  • гренки — для подачи.

Приготовление:

  1. В сотейнике растопите масло и обжарьте мелко нарезанный лук-порей до легкой полупрозрачности, добавьте чеснок. Его предварительно раздавите плоской стороной лезвия ножа и нарежьте крупно, так он даст больше сока и аромата.
  2. Добавьте нарезанный картофель, соль и перец и обжаривайте примерно 5 минут.
  3. Залейте содержимое сотейника овощным бульоном и варите до мягкости картофеля.
  4. Добавьте крупно нарезанный щавель и варите еще 5 минут.
  5. Взбейте суп блендером до однородности, добавьте сливки и доведите до кипения. Дайте супу покипеть 1-2 минуты, после чего выключите и дайте немного остыть.
  6. В это время приготовьте яйца пашот: разбейте каждое яйцо в кипящую воду с уксусом и варите 3 минуты. Как правильно это делать, «Лента.ру» рассказывала в этой инструкции.
  7. Разлейте суп по тарелкам, положите сверху яйцо пашот и украсьте гренками.

Суп-пюре из щавеля с яйцами и беконом: рецепт

Если хочется чего-то посытнее, можно «облагородить» щавелевый суп беконом, а овощной бульон заменить на куриный.

Ингредиенты:

  • щавель — 350 граммов;
  • бекон сырокопченый — 100 граммов;
  • лук репчатый — 1 головка;
  • картофель — 3 штуки;
  • куриный бульон — 1 литр;
  • сливки (не менее 20 процентов) — 200 миллилитров;
  • яйца отварные — 4 штуки;
  • соль, перец — по вкусу;
  • оливковое масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Нарежьте бекон полосками и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки.
  2. В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.
  3. Добавьте некрупно нарезанный картофель и залейте куриным бульоном. Варите до мягкости овощей.
  4. Добавьте в суп мелко нарубленный щавель и варите еще 5-7 минут.
  5. Взбейте суп блендером до однородности, добавьте сливки и прогрейте до первых пузырьков кипения.
  6. Разлейте суп по тарелкам. Нарежьте яйца дольками и разложите по тарелкам вместе с кусочками бекона.
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